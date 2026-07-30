Ajutoare de aproape 66 de milioane de euro pentru crescătorii de suine și bovine. Proiectele merg la votul final în Camera Deputaților

Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților a avizat favorabil două proiecte de lege care prevăd acordarea unor ajutoare de stat de aproape 66 de milioane de euro pentru crescătorii de suine și bovine. Măsurile, destinate compensării costurilor suplimentare suportate de fermieri, merg spre Camera Deputaților.

Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților a adoptat, joi, rapoarte favorabile pentru două proiecte de lege care instituie scheme de ajutor de stat destinate crescătorilor de suine și bovine, în contextul efectelor economice generate de criza din Orientul Mijlociu.

Proiectele prevăd alocarea a aproape 66 de milioane de euro pentru sprijinirea fermierilor și urmează să intre în dezbaterea plenului Camerei Deputaților.

Cele două scheme de ajutor vizează susținerea activității crescătorilor de porci și bovine în perioada 1 martie – 31 decembrie 2026, având ca scop compensarea parțială a pierderilor provocate de majorarea costurilor cu îngrășămintele și combustibilii.

Ajutoarele vor putea fi acordate după notificarea și aprobarea schemelor de către Comisia Europeană și vor fi implementate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin centrele județene și locale.

În urma amendamentelor adoptate în Comisia pentru Agricultură, valoarea maximă a schemei de ajutor destinată sectorului suin a fost stabilită la 11,54 milioane de euro. Fondurile vor fi asigurate prin suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii din Fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului.

Pentru crescătorii de bovine este prevăzut un sprijin de 54,4 milioane de euro, echivalentul a peste 277 de milioane de lei, finanțarea urmând să fie realizată prin același mecanism bugetar.

Potrivit proiectelor de lege, Ministerul Agriculturii va avea la dispoziție un termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a actelor normative pentru a iniția hotărârile de Guvern necesare acordării efective a ajutoarelor.

Președintele Comisiei pentru Agricultură, deputatul Ionel Ciunt, a declarat că adoptarea celor două proiecte de lege reprezintă un răspuns la solicitările crescătorilor de animale și valorifică posibilitatea oferită de cadrul temporar privind ajutoarele de stat adoptat de Comisia Europeană în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Oficialul român a explicat că inițiativa a fost promovată în sesiunea extraordinară a Camerei Deputaților pentru a răspunde unei probleme pe care crescătorii de suine și bovine din România o așteptau de mult timp, respectiv acordarea unui sprijin financiar destinat fermierilor din cele două sectoare.

Ciunt a precizat că, la 29 aprilie 2026, Comisia Europeană a publicat cadrul temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu, care include măsuri de sprijin sub formă de granturi pentru exploatațiile zootehnice. Totodată, el a arătat că termenul-limită pentru aplicarea acestor măsuri este 31 decembrie 2026, iar valoarea maximă a ajutorului care poate fi acordat unui beneficiar este de 50.000 de euro.

Cele două proiecte de lege au fost deja adoptate de Senat. Următoarea etapă este obținerea raportului din partea Comisiei pentru buget, după care acestea vor intra în dezbaterea și la votul final în plenul Camerei Deputaților.