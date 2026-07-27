Grevă marți în ANAF, Vamă și Ministerul Finanțelor. Funcționarii se solidarizează cu protestul din sănătate

Funcționarii din Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Autoritatea Vamală Română și Ministerul Finanțelor vor intra marți, 28 iulie, în grevă de solidaritate. Protestul este organizat împotriva proiectului noii legi a salarizării și are loc în aceeași zi în care angajații din sistemul sanitar declanșează greva generală pe termen nelimitat.

Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor „SEDLEX”, condusă de Vasile Marica, a anunțat că funcționarii din ANAF, Autoritatea Vamală Română și Ministerul Finanțelor vor declanșa marți greva de solidaritate.

Sindicatul respinge forma actuală a proiectului Legii salarizării și anunță că va continua procedurile pentru a se solidariza și cu alte organizații sindicale din sectorul bugetar.

Potrivit reprezentanților SEDLEX, alianța reunește federații sindicale din domenii precum finanțe, vamă, muncă, mediu, statistică și administrație locală, care își exprimă opoziția față de actualul proiect legislativ.

SEDLEX afirmă că proiectul creează inechități în sistemul bugetar și ar avea un impact financiar negativ asupra angajaților. Potrivit sindicatului, toate categoriile de funcționari publici reprezentate de alianță ar urma să înregistreze pierderi salariale estimate între 2.000 și 4.000 de lei pe lună.

Reprezentanții organizației susțin că diminuarea veniturilor și îndepărtarea de principiile echității sociale afectează stabilitatea personalului din administrația publică.

În acest context, Biroul Executiv al Alianței SEDLEX a decis, în unanimitate, declanșarea procedurilor pentru organizarea grevei de solidaritate în toate structurile pe care le reprezintă, urmând ca zilele de protest pentru fiecare domeniu de activitate să fie anunțate public.

„Toate categoriile de funcționari publici reprezentate de Alianța SEDLEX vor înregistra pierderi salariale substanțiale, estimate între 2.000 și 4.000 de lei lunar. Îndepărtarea de la principiile echității sociale și diminuarea veniturilor reprezintă un atac direct la stabilitatea personalului din administrație. În acest context critic, Biroul Executiv al Alianței „SEDLEX”, întrunit în ședință extraordinară astăzi, a hotărât în unanimitate, declanșarea procedurilor pentru organizarea grevei de solidaritate în toate structurile pe care le reprezentăm, urmând a comunica public zilele în care se va solidariza fiecare segment de activitate din administrația publică. Refuzăm legitimarea unui cadru legislativ strâmb și vom folosi toate pârghiile sindicale legale pentru a proteja drepturile și veniturile membrilor noștri de sindicat”, anunță liderul sindical Vasile Marica.