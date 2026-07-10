Angajații Airbus din Spania au intrat în grevă până la sfârșitul lunii iulie. Livrările de aeronave riscă să fie afectate

Angajații producătorului de aeronave Airbus din Spania au declanșat o grevă care se va desfășura până la sfârșitul lunii iulie, în semn de protest față de ceea ce sindicatele descriu drept deteriorarea condițiilor de muncă.

Potrivit Sindicatului Independent al Profesioniștilor din Aviație (SIPA), nemulțumirile angajaților vizează mai multe aspecte, printre care majorările salariale sub nivelul inflației, monitorizarea mai strictă a prezenței la locul de muncă și obligația ca personalul de birou să petreacă mai mult timp la sediile companiei.

Greva a fost convocată de SIPA la 1 iulie. Mișcarea de protest a fost susținută inițial de angajații uzinei Airbus din Getafe, aflată în apropiere de Madrid, după care s-a extins și la alte unități ale companiei din Spania, atrăgând sprijinul unor sindicate suplimentare, conform Reuters.

Acțiunea sindicală are loc într-un moment dificil pentru Airbus, compania fiind sub presiunea de a-și îndeplini obiectivul anual de livrare a 870 de aeronave, în timp ce continuă să se confrunte cu probleme în lanțurile de aprovizionare. În plus, luna trecută, Airbus s-a confruntat deja cu opriri ale activității și proteste în Franța, după ce a redus numărul zilelor în care angajații din sectorul administrativ puteau lucra de la distanță.

Cel mai mare sindicat din cadrul Airbus Spania, CCOO, nu s-a alăturat grevei aflate în desfășurare. Totuși, organizația a anunțat pe Facebook că va declanșa o grevă pe termen nelimitat începând cu 7 septembrie, dacă revendicările sale nu vor fi soluționate.

Sindicatul avertizează că, în lipsa unui acord, programul de livrare al companiei va fi afectat în mod semnificativ de grevele și acțiunile de protest care ar urma să aibă loc în ultimele patru luni ale anului la toate unitățile Airbus din Spania.

„Dacă nu se va ajunge la un acord, calendarul livrărilor va fi grav afectat de grevă și de acțiunile de protest care vor avea loc în ultimele patru luni ale anului la toate unitățile Airbus din Spania”, a transmis CCOO.

Airbus are peste 14.000 de angajați în Spania, repartizați în opt unități din Madrid, Castilia-La Mancha și Andaluzia. În aceste facilități sunt produse avioane militare de transport, componente pentru aeronave comerciale și sateliți. Uzina din Getafe este a treia cea mai mare unitate Airbus la nivel mondial, potrivit informațiilor publicate pe site-ul companiei.

În același timp, Volkswagen a anunțat că pregătește una dintre cele mai ample restructurări din istoria sa, în încercarea de a depăși criza cu care se confruntă în prezent. Cel mai mare producător auto din Europa intenționează să reducă semnificativ gama de modele și capacitatea de producție, în cadrul unui plan amplu de reorganizare care, potrivit unor surse citate de Reuters, ar putea duce la desființarea a aproximativ 100.000 de locuri de muncă.

Constructorul auto se află sub o presiune fără precedent de a-și restructura modelul de afaceri care i-a susținut succesul timp de decenii. Volkswagen se confruntă cu costuri ridicate și o capacitate de producție excedentară în Germania, iar aceste probleme, alături de concurența tot mai puternică din China, reglementările și tarifele vamale impuse de Statele Unite asupra importurilor, au redus la jumătate marjele de profit ale companiei în perioada 2021-2025.

În urma ședinței consiliului de supraveghere desfășurate joi, Volkswagen a anunțat că va reduce treptat gama de modele cu până la 50%, concentrându-se pe cele mai atractive segmente de piață. Totodată, capacitatea anuală de producție va fi diminuată de la 10 milioane de vehicule la 9 milioane.

Directorul general Oliver Blume a declarat că situația globală s-a deteriorat în ultimele 12 luni, motiv pentru care compania a decis să acționeze acum.

Potrivit unor surse apropiate companiei, Blume analizează închiderea a patru uzine din Germania – Hanovra, Emden, Zwickau și fabrica Audi din Neckarsulm – precum și eliminarea a până la 100.000 de locuri de muncă. Acest număr ar fi aproximativ dublu față de planurile existente și ar reprezenta cea mai mare restructurare din istoria Volkswagen.

Compania nu a oferit detalii despre informațiile privind eventualele concedieri și închideri de fabrici, subiect care a provocat joi proteste de amploare în mai multe unități Volkswagen.

Posibilitatea închiderii unor uzine și a reducerilor masive de personal la unul dintre cele mai cunoscute grupuri industriale din Germania, fondat în urmă cu 89 de ani, reflectă dificultățile cu care se confruntă cea mai mare economie a Europei, afectată de creșterea economică slabă și de costurile ridicate cu forța de muncă și energia.

Volkswagen intenționează, de asemenea, să reducă cu până la 75% complexitatea ofertelor comerciale, inclusiv numărul opțiunilor de echipare disponibile pentru clienți.

În cadrul ședinței consiliului de supraveghere de la sediul din Wolfsburg, Oliver Blume s-a confruntat cu reprezentanții angajaților, care se opun unor reduceri suplimentare în cadrul grupului ce include și mărcile Audi și Porsche.

Directorul executiv se află, în același timp, sub presiunea familiilor Porsche și Piech, principalii acționari ai companiei, ale căror investiții și-au pierdut zeci de miliarde de euro din valoarea de piață în ultimii ani. Acțiunile Volkswagen s-au depreciat cu peste 50% în ultimii trei ani.

La Wolfsburg, angajații au protestat folosind fluiere, au arborat steaguri roșii ale sindicatelor și au mărșăluit în spatele unui banner cu mesajul „gemeinsam stark” („puternici împreună”), în timp ce în fundal răsuna o sirenă.

Sindicatul IG Metall a anunțat că aproximativ 400 de persoane au participat la demonstrația din Wolfsburg. Reprezentantul sindical Thorsten Groeger a avertizat că societatea riscă un conflict major cu angajații.

Daniela Cavallo, președinta consiliului angajaților Volkswagen, a declarat că salariații nu sunt responsabili pentru criza din industria auto și că în fabricile și birourile companiei se răspândesc o teamă profundă și o stare accentuată de incertitudine.

Consiliul angajaților i-a cerut lui Oliver Blume să clarifice până vineri speculațiile privind concedierile și închiderea uzinelor, avertizând că, în lipsa unor explicații, vor fi organizate noi reuniuni extraordinare ale personalului în lunile următoare.

Analistul german din industria auto Ferdinand Dudenhoeffer a remarcat că, după reuniunea conducerii, nu au fost oferite informații privind producția sau locurile de muncă, ceea ce înseamnă că incertitudinea persistă și afectează clienții, angajații și investitorii.

Volkswagen s-a confruntat cu greve de amploare în decembrie 2024, însă în prezent există un acord potrivit căruia angajații nu vor declanșa noi acțiuni sindicale atât timp cât contractele colective aflate în vigoare sunt respectate.

Consiliul de supraveghere al companiei este alcătuit din reprezentanți ai familiilor proprietare, ai sindicatelor și ai guvernului landului Saxonia Inferioară, un sistem de împărțire a puterii care complică adesea procesul decizional.

În urma ultimei restructurări negociate de Oliver Blume, sindicatele au obținut un angajament din partea conducerii că uzinele din Germania nu vor fi închise. Ca urmare, Volkswagen a început să caute utilizări alternative pentru fabricile insuficient folosite.

Printre soluțiile analizate se numără găsirea unui partener din industria de apărare pentru uzina din Osnabrueck și posibilitatea producerii în Germania a unor modele destinate pieței din China.

Datele Mobility Global consultate de Reuters estimează că uzinele auto ale grupului din Germania vor funcționa în 2026 la aproximativ 81% din capacitatea standard. Până la sfârșitul deceniului, gradul de utilizare este așteptat să scadă la 73%, chiar și după eliminarea anticipată a uzinei din Osnabrueck din rețeaua de producție.

Dintre cele patru unități vizate de posibile închideri, fabrica din Zwickau ar urma să înregistreze în 2026 cel mai ridicat grad de utilizare, de 88%. Totuși, potrivit acelorași estimări, acesta ar urma să scadă la doar 42% până în anul 2030.