Cât de grav este stresul termic și cum afectează activitatea angajaților

Institutul Sindical European (ETUI) a prezentat o propunere de legislație la nivel european menită să protejeze sănătatea lucrătorilor în perioadele cu valuri de căldură. Documentul vine pe fondul unor veri tot mai calde în Europa, unde fenomenele extreme sunt raportate tot mai frecvent. Inițiativa vizează reducerea riscurilor asociate expunerii la temperaturi ridicate la locul de muncă. Raportul a fost făcut public joi și include soluții bazate pe cercetări privind schimbările climatice.

Europa continuă să înregistreze recorduri de temperatură, iar valurile de căldură sunt descrise ca o amenințare directă pentru sănătatea populației, inclusiv în mediul profesional.

ETUI, centru de cercetare afiliat Confederației Europene a Sindicatelor, atrage atenția asupra impactului acestor fenomene asupra condițiilor de muncă. În analiză sunt prezentate măsuri considerate necesare pentru adaptarea la noile realități climatice. Fenomenul este abordat ca unul cu efecte extinse asupra mai multor sectoare economice. Unul dintre autorii raportului a subliniat că expunerea la căldură nu este limitată la sudul Europei, ci se extinde și în alte regiuni.

„Problema este cea mai gravă în sud, desigur; acolo vedem cele mai multe accidente. În același timp, însă, am înregistrat cele mai mari creșteri ale accidentelor în Europa Centrală și de Nord” a declarat Andreas Flouris, profesor de fiziologie la Universitatea din Tesalia.

El a precizat că schimbările sunt vizibile inclusiv în zone considerate anterior mai puțin afectate. „Sudul este deja fierbinte și este o problemă. Dar centrul și nordul recuperează terenul foarte repede.” Conform raportului, aproximativ 130 de milioane de lucrători din Europa sunt expuși stresului termic la locul de muncă, fenomen asociat anual cu 277.000 de răniri și 230 de decese.

Un sondaj EU-OSHA din 2025 arată că aproximativ unul din cinci lucrători din Uniunea Europeană a raportat expunerea la căldură extremă la locul de muncă în ultimele 12 luni. Cercetările indică faptul că schimbările climatice intensifică frecvența valurilor de căldură și influențează direct capacitatea de muncă.

„Temperatura optimă de lucru este de 16°C. Dincolo de aceasta, pentru fiecare creștere de 1°C, există o pierdere medie a productivității de aproximativ 2%” a declarat Andreas Flouris pentru Euronews.

În același context, au fost prezentate estimări privind pierderile economice generate de episoadele de caniculă. „În timpul unui val de căldură mediu în sudul Europei, pierderile de productivitate ajung la aproximativ 20 până la 25%. În Europa Centrală, cifra este între 8 și 14%, iar chiar și în Scandinavia am înregistrat pierderi de 3 până la 6% din cauza valurilor de căldură pe parcursul unui an” a adăugat acesta.

Pe baza datelor analizate, cercetătorii propun introducerea unei legislații europene dedicate riscurilor generate de temperaturile ridicate la locul de muncă.

„Ceea ce propunem este o evaluare obligatorie a riscurilor legate de căldură, pentru a obliga angajatorii să evalueze și să identifice riscurile legate de expunerea la căldură la locul de muncă. Numai știind cu ce avem de-a face putem proteja lucrătorii și preveni riscurile asociate cu expunerea la căldură la locul de muncă” a declarat Marouane Laabbas-el-Guennouni, cercetător la Institutul Sindical European.

Documentul mai propune utilizarea unui indice complex de evaluare a stresului termic, care să includă nu doar temperatura, ci și umiditatea și viteza vântului. Cercetătorii subliniază că valurile de căldură pot fi anticipate și măsurate, fiind considerate fenomene prevenibile în anumite condiții de planificare și protecție.