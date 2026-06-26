Prognoza ANM pentru iulie: cum evoluează valul de căldură în România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o lună iulie caracterizată de temperaturi ridicate și episoade frecvente de caniculă. Prognoza pentru intervalul 27 iunie – 27 iulie indică valori termice peste mediile climatologice și un regim al precipitațiilor, în general, redus în anumite perioade.

Potrivit estimărilor, luna iulie se conturează ca una fierbinte la nivelul întregii țări, cu abateri pozitive ale temperaturilor și perioade în care disconfortul termic va fi accentuat. Cantitățile de precipitații vor fi, în mai multe intervale, apropiate de normal sau deficitare.

În săptămâna 29 iunie – 6 iulie, valorile termice se vor situa peste cele specifice acestei perioade pe întreg teritoriul României. Regimul ploilor va fi, în general, apropiat de normal în cea mai mare parte a țării, fără abateri semnificative la nivel național.

Pentru intervalul 27.06.2026 ora 09:00 – 28.06.2026 ora 09:00, valul de căldură va persista, iar în regiunile intracarpatice acesta se va intensifica. Canicula se va extinde, iar disconfortul termic va rămâne accentuat, în condițiile în care indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități în vest, nord-vest și local în centru.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25–26 de grade pe litoral și în jurul valorii de 38 de grade în Câmpia de Vest. Cerul va fi mai mult senin, însă în orele amiezii și ale serii, în Carpații Meridionali și în Oltenia, vor apărea înnorări temporar accentuate și averse izolate, în general de 5–10 l/mp, însoțite de descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni, de 1–2 cm.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, atingând 40–45 km/h. Temperaturile minime vor varia între 10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 24 de grade, local în Dealurile de Vest.

Pentru București, același interval indică menținerea valului de căldură și a disconfortului termic accentuat. ITU se va situa în jurul valorii de 80 de unități după-amiaza și seara, iar cerul va rămâne predominant senin. Temperatura maximă va fi de 32–34 de grade, iar minima de 18–20 de grade.

În perioada 28.06.2026 ora 09:00 – 29.06.2026 ora 09:00, valul de căldură se va intensifica în toate regiunile. Exceptând zona litoralului, canicula va cuprinde arii extinse, iar disconfortul termic va fi accentuat sau chiar deosebit de accentuat în vest, nord-vest și centru.

Temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade pe litoral și aproximativ 39 de grade în Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei. Cerul va fi mai mult senin, cu posibile înnorări și averse slabe în zona Carpaților Meridionali, însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea intensificări temporare de 40–45 km/h în timpul ploilor.

Noaptea va fi tropicală în majoritatea regiunilor, cu minime între 20 și 25 de grade, mai ridicate izolat în Dealurile de Vest și mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei.

Pentru București, intervalul 28.06.2026 ora 09:00 – 29.06.2026 ora 09:00 aduce menținerea valului de căldură și un disconfort termic ridicat, ITU atingând pragul de 80 de unități. Cerul va rămâne senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 35 de grade, iar minima de 18–21 de grade.

În intervalul 29.06.2026 ora 09:00 – 30.06.2026 ora 09:00, canicula se va intensifica în toate regiunile. Disconfortul termic va rămâne deosebit de accentuat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31–32 de grade pe litoral și depresiunile din estul Transilvaniei și aproximativ 39 de grade în Banat, Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei.

Cerul va fi mai mult senin, însă în orele amiezii și ale serii, în zona Carpaților Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, vor apărea înnorări, averse slabe de până la 5 l/mp și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări de scurtă durată de 40–45 km/h în timpul ploilor.

Nopțile vor rămâne tropicale în majoritatea regiunilor, cu minime între 20 și 25 de grade, valori mai ridicate în Dealurile de Vest și mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei.

În București, în același interval, valul de căldură se va intensifica, iar ITU va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 38 de grade, iar minima va fi de 20–22 de grade.

Pentru intervalul 30.06.2026 ora 09:00 – 03.07.2026 ora 09:00, valul de căldură va persista în primele două zile, după care vremea se va răci semnificativ. În această perioadă sunt așteptate episoade de instabilitate atmosferică, inițial în nord și la munte, apoi în toate regiunile.

În București, în primele două zile ale intervalului va continua valul de căldură intens, cu caniculă și disconfort termic accentuat, urmând ca ulterior vremea să se răcească treptat. Probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va crește în a doua parte a intervalului.

Pentru săptămânile următoare, 6–13 iulie, temperaturile vor fi ușor peste normal în vest, sud-vest și centru, iar în rest apropiate de mediile climatologice. Regimul ploilor va fi deficitar mai ales în zonele montane.

În intervalul 13–20 iulie, temperaturile medii vor fi peste normal în toate regiunile, cu abateri mai accentuate în vest. Precipitațiile vor fi apropiate de normal în est și sud-est, iar în rest deficitare.

Pentru săptămâna 20–27 iulie, valorile termice vor rămâne peste mediile climatologice pe întreg teritoriul, în special în vest, sud-vest și centru. Regimul pluviometric se va menține apropiat de normal în majoritatea regiunilor.