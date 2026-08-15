Capital.ro – Știri de ultimă oră din business, economie și bani
Capital > Știri de ultimă oră > ANM a emis Cod galben de caniculă pentru șase județe din vestul României. Temperaturile vor ajunge până la 35 de grade în cursul zilei de duminică, 15 august

ANM a emis Cod galben de caniculă pentru șase județe din vestul României. Temperaturile vor ajunge până la 35 de grade în cursul zilei de duminică, 15 august

ANM a emis Cod galben de caniculă pentru șase județe din vestul României. Temperaturile vor ajunge până la 35 de grade în cursul zilei de duminică, 15 august

SURSA FOTO: Colaj Capital / Dreamstime

Adaugă-ne ca sursă preferată Urmărește pe Google News
Publicat de Leonard Bădilă la 15 august 2026, 12:00
Din cuprinsul articolului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă, 15 august, o atenționare Cod galben de caniculă și disconfort termic, valabilă pentru ziua de duminică în șase județe din vestul României.

ANM a emis Cod galben de caniculă pentru șase județe din vestul României

Avertizarea lansată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) vizează județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, unde sunt prognozate temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și un nivel ridicat al disconfortului termic.

Potrivit meteorologilor, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 35 de grade Celsius.

ANM anunță că și luni, 17 august, vremea va fi local caniculară în regiunile vestice, nord-vestice și sud-vestice ale țării. Începând din orele serii, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere în aceste zone.

„Duminică (16 august), în județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 33…35 de grade.

Notă: Luni (17 august), în regiunile vestice, nord-vestice și sud-vestice vremea va fi local caniculară, însă din orele serii va crește gradul de instabilitate atmosferică”, arată informațiile publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

vremea-prognoza meteo
SURSA FOTO: Capital – Vremea, prognoza meteo

Valurile de căldură ar putea persista în România până la sfârșitul lunii august

Valurile de căldură ar putea persista în România până la sfârșitul lunii august, iar precipitațiile importante sunt așteptate să ocolească țara cel puțin până spre finalul săptămânii viitoare. Meteorologii estimează că ploile prognozate în bazinul Dunării vor ajunge târziu și în cantități reduse pe teritoriul României, ceea ce complică și mai mult situația hidrologică a fluviului, afectat deja de secetă severă și de debite mult sub valorile normale pentru această perioadă.

Prognozele indică menținerea unui regim hidrologic critic pe Dunăre, în condițiile în care lipsa precipitațiilor continuă să accentueze efectele secetei. Nivelul foarte scăzut al fluviului are consecințe directe și asupra sectorului energetic, punând presiune asupra producției de electricitate.

Meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie a prezentat estimările pentru următoarele două săptămâni, perioadă în care România va continua să fie afectată de temperaturi ridicate și deficit de precipitații. Ploile sunt prognozate inițial în bazinul superior al Dunării, în Germania, iar după 18 august ar putea avansa spre bazinul mijlociu. În România, precipitațiile ar putea apărea izolat după 20 august, însă cantitățile estimate sunt prea mici pentru a determina rapid o îmbunătățire semnificativă a situației hidrologice.

Informații articol
Etichete: , , ,
Publicat în: Știri de ultimă oră

Recomandările noastre

Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

Condiții de preluare

Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Lasă un comentariu

Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.