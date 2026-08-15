ANM a emis Cod galben de caniculă pentru șase județe din vestul României. Temperaturile vor ajunge până la 35 de grade în cursul zilei de duminică, 15 august

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă, 15 august, o atenționare Cod galben de caniculă și disconfort termic, valabilă pentru ziua de duminică în șase județe din vestul României.

Avertizarea lansată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) vizează județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, unde sunt prognozate temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și un nivel ridicat al disconfortului termic.

Potrivit meteorologilor, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 35 de grade Celsius.

ANM anunță că și luni, 17 august, vremea va fi local caniculară în regiunile vestice, nord-vestice și sud-vestice ale țării. Începând din orele serii, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere în aceste zone.

„Duminică (16 august), în județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 33…35 de grade. Notă: Luni (17 august), în regiunile vestice, nord-vestice și sud-vestice vremea va fi local caniculară, însă din orele serii va crește gradul de instabilitate atmosferică”, arată informațiile publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Valurile de căldură ar putea persista în România până la sfârșitul lunii august, iar precipitațiile importante sunt așteptate să ocolească țara cel puțin până spre finalul săptămânii viitoare. Meteorologii estimează că ploile prognozate în bazinul Dunării vor ajunge târziu și în cantități reduse pe teritoriul României, ceea ce complică și mai mult situația hidrologică a fluviului, afectat deja de secetă severă și de debite mult sub valorile normale pentru această perioadă.

Prognozele indică menținerea unui regim hidrologic critic pe Dunăre, în condițiile în care lipsa precipitațiilor continuă să accentueze efectele secetei. Nivelul foarte scăzut al fluviului are consecințe directe și asupra sectorului energetic, punând presiune asupra producției de electricitate.

Meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie a prezentat estimările pentru următoarele două săptămâni, perioadă în care România va continua să fie afectată de temperaturi ridicate și deficit de precipitații. Ploile sunt prognozate inițial în bazinul superior al Dunării, în Germania, iar după 18 august ar putea avansa spre bazinul mijlociu. În România, precipitațiile ar putea apărea izolat după 20 august, însă cantitățile estimate sunt prea mici pentru a determina rapid o îmbunătățire semnificativă a situației hidrologice.