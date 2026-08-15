InfoCons a lansat Centrul de Protecția Consumatorilor în Domeniul Energiei. Românii pot primi consiliere pentru facturi, sesizări și schimbarea furnizorului

Consumatorii din România vor avea acces la consiliere și consultanță privind depunerea unei sesizări în domeniul energiei, prin intermediul Centrului de Protecția Consumatorilor în Domeniul Energiei, lansat de InfoCons.

Potrivit unui comunicat al organizației, lansarea centrului are loc într-un context în care energia electrică și facturile la curent se află zilnic în atenția consumatorilor. Prin intermediul acestui serviciu, cetățenii pot obține sprijin pentru depunerea unei sesizări în domeniul energiei, precum și informații utile despre drepturile pe care le au în relația cu furnizorii și operatorii de energie electrică și gaze naturale.

„Într-o perioadă în care subiectul energiei electrice şi al facturilor la curent se află zilnic în atenţia consumatorilor, InfoCons anunţă lansarea Centrului de Protecţia Consumatorilor în Domeniul Energiei. Prin acest centru, consumatorii au acces la consiliere şi consultanţă privind depunerea unei sesizări în domeniul energiei, precum şi la informaţii utile despre drepturile lor în relaţia cu furnizorii şi operatorii de energie electrică şi gaze naturale. Demersul răspunde unei nevoi reale: liberalizarea pieţei de energie, schimbarea ofertelor şi complexitatea facturilor îi pun adesea pe consumatori în situaţia de a nu şti la cine să apeleze atunci când întâmpină o problemă”, este scris într-un comunicat al InfoCons.

InfoCons arată că inițiativa răspunde unei nevoi reale, deoarece liberalizarea pieței de energie, modificarea ofertelor și complexitatea facturilor îi pun adesea pe consumatori în situația de a nu ști cui să se adreseze atunci când întâmpină o problemă.

Centrul oferă consultanță pentru depunerea sesizărilor atât în domeniul energiei electrice, cât și al gazelor naturale. Sprijinul acoperă întregul proces, de la modul de redactare a sesizării până la identificarea instituțiilor către care aceasta poate fi transmisă.

De asemenea, consumatorii pot primi informații despre drepturile lor, inclusiv despre modul în care pot compara ofertele disponibile pe piață, cum pot schimba furnizorul și cum pot solicita respectarea prevederilor contractuale.

Un alt serviciu oferit este sprijinul pentru înțelegerea facturii, care include explicații privind citirea facturii, calculul consumului și al costurilor, precum și utilizarea comparatorului de prețuri.

InfoCons subliniază că cetățenii au dreptul să își aleagă liber furnizorul de energie electrică și de gaze naturale, să schimbe compania cu care au încheiat contractul și să beneficieze de respectarea drepturilor lor pe întreaga durată a contractului, atât în timpul derulării acestuia, cât și în momentul schimbării furnizorului. Organizația amintește că piața de energie este una concurențială, iar un consumator informat poate lua decizii independente și în propriul interes.

„Cetăţenii au dreptul să îşi aleagă liber furnizorul de energie electrică şi de gaze naturale, să îşi schimbe furnizorul cu care au contract şi să beneficieze de respectarea drepturilor pe toată durata contractului, atât în timpul derulării acestuia, cât şi la momentul schimbării furnizorului. Piaţa de energie este una concurenţială, iar consumatorul informat poate lua decizii independente şi în interesul propriu”, este scris în comunicat.

Centrul se bazează și pe resursele informative dezvoltate de InfoCons împreună cu Asociația Energia Inteligentă, printre care se află Ghidul Consumatorului de Energie Electrică și Gaze Naturale.

Acest ghid explică modul în care poate fi obținut un preț corect, cum se interpretează factura, cum se calculează consumul și costurile, cum se utilizează comparatorul de prețuri și cum poate fi ales furnizorul cu cea mai bună ofertă, atât pentru energia electrică, cât și pentru gazele naturale.

Președintele InfoCons, Sorin Mierlea, a precizat că persoanele care au un contract de furnizare a energiei trebuie să știe că își pot schimba compania cu care au contract, că au atât drepturi, cât și obligații și că este important să citească atent contractele și să fie bine informate.