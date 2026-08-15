APCE critică planul anunțat de Ilie Bolojan privind bateriile pentru prosumatori. Proprietatea privată nu poate fi controlată de furnizori

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE), prin președintele Dan Pîrsan, a transmis un comunicat în care critică planul anunțat de premierul interimar Ilie Bolojan privind introducerea bateriilor obligatorii pentru toți prosumatorii noi și posibilitatea dispecerizării de la distanță a bateriilor și invertoarelor achiziționate prin programul Casa Verde.

Potrivit APCE, măsura ar însemna schimbarea regulilor pentru persoanele care investesc în producția de energie din surse regenerabile, în beneficiul furnizorilor de energie.

Asociația afirmă că în România există peste 360.000 de prosumatori, iar doar aproximativ o treime dintre aceștia dețin și baterii. Restul, peste 230.000 de persoane, și-au instalat panouri fotovoltaice în conformitate cu legislația în vigoare și au făcut investiții considerabile, iar acum află că Guvernul intenționează să modifice regulile.

Conform comunicatului, persoanele care se vor conecta de acum înainte la rețea ar urma să fie obligate să cumpere și o baterie, altfel nu ar mai putea produce energie. APCE susține că o astfel de obligație ar însemna costuri suplimentare de mii de euro pentru fiecare prosumator, introduse fără sprijin financiar, fără perioadă de tranziție și fără consultarea celor afectați.

„Astăzi, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că vrea baterii obligatorii pentru orice prosumator nou, dispecerizarea de la distanță a bateriilor și invertoarelor cumpărate de oameni cu banii lor din Casa Verde. APCE spune clar: NU. Să fim direcți, ca să înțeleagă toată lumea. Din cei peste 360.000 de prosumatori din România, doar o treime au și baterii. Restul, peste 230.000 de oameni, au respectat legea, unii dintre ei au investit bani grei în panouri și acum află, de la un microfon, că Bolojan vrea reguli schimbate favarizand furnizorii de energie. Cine se conectează de acum înainte va trebui să cumpere și o baterie, sub amenințarea că altfel nu are voie să producă energie. Vorbim de mii de euro în plus, impuse peste noapte, fără sprijin, fără tranziție, fără discuție cu cei afectați”, a transmis Dan Pîrsan într-un comunicat.

Un alt punct contestat de APCE este intenția Guvernului de a permite furnizorilor de energie să controleze de la distanță bateriile și invertoarele instalate în locuințele prosumatorilor. Asociația consideră că o astfel de dispecerizare ar însemna că echipamentele cumpărate de cetățeni cu banii lor ar putea fi comandate de furnizori, ceea ce echivalează cu o preluare a proprietății private.

Dan Pîrsan susține că prosumatorii nu și-au instalat panouri și baterii pentru a susține financiar furnizorii de energie sau pentru a compensa dezechilibrele din rețea, ci pentru a-și reduce propriile facturi și pentru a diminua dependența de prețurile din piață. În opinia APCE, dacă sistemul energetic are nevoie de capacități de stocare, statul ar trebui să construiască baterii din fonduri publice și nu să transfere această obligație asupra cetățenilor.

„Și mai grav: Guvernul vrea ca bateriile și invertoarele din casele oamenilor să poată fi comandate de la distanță de furnizori — așa-numita „dispecerizare”. Tradus pe înțelesul tuturor: bateria e a ta, banii sunt ai tăi, dar butonul îl apasă furnizorii? Asta nu este reglementare. Este o preluare a proprietății private”, a subliniat Dan Pîrsan.

Asociația afirmă că nu poate fi impusă obligația de a investi încă 5.000-10.000 de lei într-o baterie fără un sprijin real, iar apoi accesul la rețea să fie condiționat de acceptarea acestei cheltuieli.

În comunicat, APCE solicită Guvernului consultarea reală a prosumatorilor înainte de orice modificare a regulilor din domeniu și critică adoptarea unor măsuri prin anunțuri publice, fără dialog cu cei afectați.

„Domnule Bolojan, prosumatorii nu sunt bateria de rezervă a furnizorilor. Un român nu a montat panouri și baterii ca să salveze bilanțul furnizorilor de energie atunci când rețeaua e în dezechilibru. A investit ca să-și reducă factura lui și să nu mai depindă de prețurile pieței. Dacă sistemul are nevoie de stocare, statul are o soluție simplă: să construiască el bateriile, din bani publici — nu din buzunarul cetățeanului Prosumatorii nu sunt nici portofelul ieftin al furnizorilor. Nu poți cere unui om să mai bage 5.000-10.000 de lei într-o baterie, fără sprijin real, și apoi să-i spui că, dacă refuză, nu are voie să se conecteze”, a subliniat președintele APCE.

Asociația mai susține că românii care au investit în panouri și baterii nu sunt adversarii sistemului energetic, ci persoane care au contribuit la dezvoltarea acestuia prin investițiile proprii, în condițiile în care statul nu a realizat aceste investiții.

APCE avertizează că va utiliza toate mijloacele legale, inclusiv juridice, publice și politice, pentru a împiedica orice măsură care ar transforma prosumatorii într-o resursă gratuită aflată la dispoziția furnizorilor de energie.

În încheiere, organizația transmite că nu trebuie confundată răbdarea prosumatorilor cu slăbiciunea lor și susține că aceștia nu sunt bateria de rezervă a furnizorilor, nu sunt portofelul acestora și nu vor accepta ca furnizorii să controleze energia produsă și stocată în proprietățile lor.