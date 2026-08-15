Tehnologia chineză câștigă teren în rândul marilor companii globale. Apple, Ford, Volkswagen și Stellantis își extind colaborările cu firme din China

Tehnologia dezvoltată în China devine tot mai importantă pentru marile companii internaționale, care apelează din ce în ce mai des la soluții chinezești în domenii precum inteligența artificială, bateriile pentru vehicule electrice și software-ul auto, în ciuda tensiunilor geopolitice și a restricțiilor impuse de Washington.

Apple colaborează cu Alibaba și Baidu pentru serviciile sale de inteligență artificială din China, Ford utilizează tehnologia pentru baterii a companiei CATL, Volkswagen dezvoltă vehicule electrice inteligente împreună cu Xpeng, iar Stellantis își extinde parteneriatul cu Leapmotor, potrivit CNBC.

Analiștii consideră că această evoluție reprezintă o schimbare structurală. China nu mai este doar o piață importantă și un centru de producție cu costuri reduse, ci devine o sursă de tehnologie și inovație pentru companiile globale.

Potrivit lui Kitty Fok, director general al IDC China, în urmă cu cinci ani China era în principal locul în care companiile globale mergeau să vândă produse, însă astăzi, în anumite sectoare, acestea merg acolo pentru a obține capabilități tehnologice.

În domeniul vehiculelor electrice și al bateriilor, China ocupă o poziție dominantă. Producătorii auto chinezi BYD, Changan și Chery au reprezentat aproape 63% din piața mondială a vehiculelor electrice în 2025. În același timp, producătorii chinezi de baterii CATL, BYD, CALB și Gotion au deținut împreună o cotă de aproape 70% din piața globală.

Costurile reduse, capacitatea uriașă de producție, integrarea lanțurilor de aprovizionare și viteza de inovare fac dificilă renunțarea la furnizorii chinezi. Ford, de exemplu, colaborează cu CATL pentru utilizarea tehnologiei bateriilor litiu-fier-fosfat într-o fabrică de baterii în valoare de 3,5 miliarde de dolari din Michigan.

În cazul bateriilor pentru vehicule electrice, schimbarea furnizorului este deja dificil de inversat, deoarece presupune ani de dezvoltare, testare și certificare.

O tendință similară începe să se contureze și în domeniul inteligenței artificiale. Un sondaj IDC realizat în rândul companiilor europene arată că principalele motive pentru adoptarea extinsă a modelelor chinezești sunt performanța, securitatea și respectarea cerințelor de conformitate, nu doar prețurile mai mici.

Spre deosebire de OpenAI și Anthropic, companii chineze precum Alibaba și DeepSeek au pus accent pe modele open-source, ceea ce facilitează utilizarea acestora de către dezvoltatori din întreaga lume.

În același timp, restricțiile americane privind accesul Chinei la semiconductori avansați au stimulat dezvoltarea unor tehnologii locale și creșterea eficienței, potrivit analiștilor.

Extinderea tehnologiei chineze nu va avea însă loc în mod uniform. Rezistența va rămâne puternică în domenii sensibile precum semiconductorii avansați, securitatea cibernetică, apărarea și securitatea națională.

Cu toate acestea, analiștii se așteaptă ca tehnologiile chinezești să câștige teren la nivel global în domenii precum vehiculele electrice, bateriile, electronicele, robotica, dronele și anumite segmente ale inteligenței artificiale și semiconductorilor.