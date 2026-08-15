Noi tensiuni între SUA și Iran. Donald Trump spune că va declara Strâmtoarea Ormuz teritoriu american după înfrângerea Teheranului

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri, în cadrul unui miting desfășurat la Garden City, în apropiere de New York, că după înfrângerea Iranului va declara Strâmtoarea Ormuz teritoriu al Statelor Unite.

Potrivit relatării AFP, afirmația a fost făcută pe un ton care sugera că glumește. În același discurs, Trump și-a apărat decizia de a implica Statele Unite în războiul împotriva Iranului pentru a împiedica Teheranul să obțină arma nucleară și a spus că nu își va cere niciodată scuze pentru această decizie, în pofida creșterii prețurilor la combustibil cu care se confruntă americanii.

„După ce vom termina de învins Iranul, care este învins foarte grav, în curând voi declara Strâmtoarea Ormuz teritoriu al Statelor Unite”, a declarat Trump, pe un ton care sugera că glumește, la un miting în Garden City, lângă New York.

Liderul american a susținut că Iranul este foarte grav învins și a afirmat că, după terminarea războiului, va declara Strâmtoarea Ormuz teritoriu american. El a repetat, de asemenea, că Statele Unite dețin controlul asupra Strâmtorii Ormuz, declarație pe care Teheranul a calificat-o drept o minciună.

Potrivit jurnalistului Brian Schwartz de la Wall Street Journal, care a citat un oficial de rang înalt al Casei Albe pe platforma X, Donald Trump glumea atunci când a spus că strâmtoarea va deveni teritoriu american.

Sâmbătă dimineață, ministrul adjunct de externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, a reacționat la declarațiile președintelui american și a afirmat pe platforma X că Strâmtoarea Ormuz va rămâne iraniană.

Oficialul iranian a declarat că strâmtoarea „a fost, este și va rămâne” iraniană și că aceasta va fi deschisă și închisă doar la ordinul Iranului. El a adăugat că, atât timp cât Statele Unite refuză să accepte realitatea înfrângerii lor și continuă să se amăgească, Iranul va continua să impună o blocadă.

Donald Trump a reiterat că Iranul nu va avea niciodată arme nucleare și a declarat că, dacă americanii trebuie să plătească puțin mai mult pentru benzină, acest lucru este acceptabil, deoarece consideră că a luat decizia corectă.

Comparativ cu nivelurile de dinaintea războiului, prețul benzinei în Statele Unite a crescut cu peste 35%.

Conflictul este descris ca fiind nepopular, iar nemulțumirea gospodăriilor americane față de costul vieții a contribuit la scăderea drastică a ratei de aprobare a președintelui Donald Trump.

Apărarea războiului cu Iranul făcută de Trump vine imediat după ce vicepreședintele JD Vance a transmis un mesaj diferit privind obiectivele administrației americane.

Vance a declarat la Fox News că prețurile petrolului au scăzut și sunt mult mai mici decât nivelurile maxime atinse la începutul conflictului și că principalul obiectiv este menținerea petrolului și benzinei la prețuri reduse pentru americani.

El a adăugat că al doilea obiectiv este ca Iranul să nu obțină niciodată arme nucleare și a apreciat că ambele obiective sunt în curs de realizare.