SUA impun tarife de până la 100% pentru dronele din import. Washingtonul vrea să reducă dependența de furnizorii străini

Administrația Trump introduce tarife vamale de până la 100% pentru dronele și componentele importate în Statele Unite. Măsura urmărește reducerea dependenței americane de furnizorii externi și ar putea accelera separarea lanțurilor de aprovizionare dintre SUA și China.

Cele mai mari taxe, de până la 100%, vor fi aplicate dronelor cu o greutate de peste 25 de kilograme și celor care dispun de anumite capabilități considerate sensibile, potrivit anunțului făcut de Casa Albă.

Dronele mai mici, care nu dispun de caracteristicile considerate deosebit de importante pentru securitatea națională, vor fi supuse unui tarif de 25%. Același nivel se va aplica și anumitor componente.

Există însă tarife mai reduse pentru statele și economiile care au încheiat acorduri comerciale cu administrația Trump. Dronele provenite din Uniunea Europeană, Japonia, Elveția și Taiwan vor putea beneficia de un tarif de 15%, cu condiția ca hardware-ul și tehnologia utilizate să provină din aceste teritorii sau din SUA.

Pentru Regatul Unit, tariful aplicat dronelor și componentelor va fi de 10%.

Cele mai multe dintre noile taxe vor intra în vigoare la 21 de zile după semnarea proclamației de către Donald Trump. Pentru componentele care nu sunt considerate deosebit de sensibile, aplicarea tarifelor va începe după 180 de zile.

Decizia a fost luată după ce secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a ajuns la concluzia că prezența producătorilor străini pe piața americană este substanțială și că SUA depind într-o măsură prea mare de dronele și componentele fabricate în alte țări.

Donald Trump a calificat sistemele aeriene fără pilot drept esențiale pentru securitatea națională și economică a Statelor Unite.

Importanța strategică a dronelor a devenit tot mai evidentă inclusiv în urma războiului dintre Rusia și Ucraina, unde acestea au căpătat un rol major pe câmpul de luptă.

Noile tarife sunt introduse în baza Secțiunii 232 din Trade Expansion Act din 1962. Această procedură permite impunerea unor restricții asupra importurilor din motive de securitate națională, după desfășurarea unei investigații.

Administrația Trump a folosit aceeași bază legală pentru tarife aplicate oțelului, aluminiului, produselor semifabricate din cupru, automobilelor și componentelor auto.

Deși anunțul Casei Albe nu menționează explicit China, măsurile pot accelera separarea celor două mari economii în industria dronelor.

Procesul a început deja. Restricțiile americane impuse anul trecut asupra noilor modele fabricate în străinătate au redus accesul producătorilor chinezi pe piața din SUA.

În același timp, Beijingul a înăsprit controlul asupra exporturilor de drone și tehnologii asociate către Statele Unite.

Exporturile chineze de drone către SUA au coborât la aproximativ 50 de milioane de dolari în prima jumătate a acestui an, aproximativ jumătate din valoarea înregistrată în perioada similară din anul precedent.

În schimb, China a exportat către SUA aproape 300 de milioane de dolari în drone și componente pentru aeronave în primele șase luni din 2026, comparativ cu 580 de milioane de dolari pe întreg anul trecut. Statisticile vamale chineze nu separă însă componentele destinate exclusiv dronelor.

Măsura vine după alte restricții adoptate de Washington în domeniul tehnologiilor avansate. În decembrie, Federal Communications Commission (FCC) a luat măsuri pentru blocarea importurilor anumitor drone produse în străinătate, inclusiv modele noi ale companiei chineze DJI Technologies.

Compania din Shenzhen reprezenta anul trecut aproximativ 70% din piața americană a dronelor comerciale.

Ulterior, FCC a introdus restricții și pentru anumite categorii de roboți și invertoare fabricate în străinătate.

China a răspuns prin trecerea exporturilor de drone, componente importante și tehnologii conexe care pot avea utilizări militare la un sistem strict de analiză de la caz la caz.

Christopher Beddor, director adjunct pentru cercetarea privind China la Gavekal Dragonomics, consideră că evoluțiile actuale pot conduce, pe termen lung, la o separare puternică între SUA și China, cel puțin pentru anumite categorii de drone.

Decizia administrației Trump a avut un efect rapid asupra unor companii americane din domeniu.

Acțiunile producătorilor de drone AeroVironment și Aevex, precum și cele ale furnizorului de componente Unusual Machines, au crescut în tranzacțiile desfășurate după închiderea ședinței bursiere.

Noile tarife sunt introduse cu doar câteva săptămâni înaintea unei întâlniri așteptate în Statele Unite între Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, într-un moment în care Washingtonul și Beijingul continuă să adopte măsuri care afectează schimburile comerciale și accesul la tehnologii strategice.