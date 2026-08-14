Venezuela vrea înapoi aurul evaluat la 4 miliarde de dolari blocat la Banca Angliei. Banii vor fi folosiți pentru reconstrucția țării după cutremure

Guvernul și opoziția din Venezuela au găsit un punct comun după aproape două săptămâni de negocieri susținute de Statele Unite. Cele două tabere vor să recupereze aproximativ 31 de tone de aur, evaluate la 4 miliarde de dolari, păstrate în seifurile Băncii Angliei.

Cele două părți au anunțat într-o declarație comună că își vor concentra eforturile asupra recuperării activelor din rezervele internaționale ale Venezuelei aflate la Banca Angliei.

Este vorba despre aproximativ 31 de tone de aur, evaluate la circa 4 miliarde de dolari. Accesul Venezuelei la aceste rezerve este blocat de mai mulți ani și a generat o lungă dispută în instanțele britanice.

Regatul Unit a refuzat, începând din 2018, să recunoască guvernul socialist revoluționar al Venezuelei. În aceste condiții, autoritățile de la Caracas nu au mai putut dispune de aurul depozitat la Londra.

Banca Angliei nu a comentat noul acord dintre guvern și opoziție. Instituția așteaptă clarificarea juridică a persoanei sau autorității care deține controlul legitim asupra rezervelor înainte de a elibera aurul, potrivit Financial Times.

Guvernul și opoziția susțin că fondurile recuperate ar urma să fie utilizate pentru reconstrucția țării după cutremurele care au provocat moartea a peste 6.000 de persoane.

Președintele interimar Delcy Rodríguez a făcut deja demersuri pentru recuperarea rezervelor. Aceasta a anunțat luna trecută că i-a trimis o scrisoare regelui Charles al III-lea, prin care a solicitat eliberarea aurului păstrat în seifurile din Threadneedle Street.

Opoziția cere însă garanții privind modul în care vor fi administrate fondurile. Un reprezentant implicat în negocieri a declarat pentru Financial Times că procesul de recuperare a aurului ar urma să includă mecanisme de transparență, astfel încât banii să nu poată fi deturnați de guvern.

Reprezentantul opoziției a subliniat că participanții la negocieri nu consideră administrația interimară condusă de Delcy Rodríguez drept una formată din reformatori democrați.

Disputa privind aurul are loc într-un moment în care economia Venezuelei continuă să se confrunte cu probleme majore, amplificate de efectele cutremurelor.

Banca centrală a țării a anunțat că inflația lunară a crescut de la 13,8% în iunie la 19,9% în iulie. Economiștii estimează că inflația anuală se situează în jurul nivelului de 575%.

Problemele economice ale țării vin după decenii marcate de administrare defectuoasă, corupție și sancțiuni impuse de Statele Unite.

Washingtonul a suspendat între timp o parte dintre sancțiunile aplicate Venezuelei și colaborează cu administrația Rodríguez pentru deschiderea vastelor resurse naturale ale țării către investițiile străine.

După capturarea lui Nicolás Maduro, Venezuela a început treptat să obțină din nou acces la resurse financiare internaționale.

În luna iulie, țara a putut utiliza aproximativ 350 de milioane de dolari dintr-o tranșă păstrată la Fondul Monetar Internațional, după restabilirea relațiilor cu instituția în cursul acestui an.

Guvernul condus de Delcy Rodríguez încearcă să obțină și accesul la aproximativ 4,6 miliarde de dolari sub formă de drepturi speciale de tragere, active de rezervă ale FMI care pot fi schimbate de statele membre în alte monede.

În negocieri anterioare cu guvernul, care nu au dus la un acord final, opoziția acceptase la rândul său ideea ca Venezuela să poată utiliza aceste resurse.

Miza financiară este importantă și prin prisma datoriei suverane a țării. Aceasta este estimată la aproximativ 240 de miliarde de dolari, iar procesul de restructurare aflat în desfășurare este considerat cel mai mare de acest tip din istorie.

Recuperarea aurului nu este singurul punct asupra căruia guvernul și opoziția au convenit să continue discuțiile. Cele două tabere au acceptat și începerea negocierilor privind reformarea sistemului de justiție din Venezuela.

Procesul politic rămâne însă controversat. María Corina Machado, cea mai populară figură a opoziției și laureată anul trecut cu Premiul Nobel pentru Pace, nu participă la negocieri.

Machado se află la Washington de la sfârșitul anului trecut și nu a putut reveni în Venezuela după cutremure. Negocierile au provocat diviziuni atât în interiorul opoziției, cât și printre susținătorii radicali ai guvernului.