Tot mai multe țări își mută aurul acasă. De ce România îl lasă la Banca Angliei

Tot mai multe bănci centrale aleg să își aducă acasă, total sau parțial, rezervele de aur, pe fondul schimbărilor geopolitice și al preocupărilor legate de siguranța activelor strategice. În acest context, Banca Națională a României susține că actuala structură de depozitare a aurului răspunde cel mai bine obiectivelor de siguranță, lichiditate și administrare eficientă a rezervelor.

Aproximativ 41% din această cantitate este păstrată pe teritoriul național, iar aproape 59% se află în custodia Băncii Angliei, una dintre cele mai importante instituții financiare din lume.

Potrivit unui sondaj realizat de World Gold Council, tot mai multe bănci centrale analizează posibilitatea repatrierii rezervelor de aur sau a diversificării locurilor de depozitare. Printre motivele invocate se numără contextul geopolitic actual și experiențele apărute după înghețarea unei părți din rezervele externe ale Rusiei, în anul 2022.

În ultimii ani, mai multe state au decis să își transfere aurul pe teritoriul propriu, fie integral, fie doar o parte din rezerve, urmărind o mai mare autonomie în administrarea acestor active. India a repatriat din Marea Britanie aproximativ 100 de tone de aur în 2024 și a continuat acest proces și în 2025. În prezent, peste două treimi din rezerva sa este depozitată în țară.

Serbia a optat pentru repatrierea aproape integrală a rezervelor de aur, în timp ce Franța a transferat 129 de tone de la Federal Reserve Bank of New York la Paris. Și înainte de izbucnirea războiului din Ucraina au existat decizii similare. Germania a readus în țară 674 de tone de aur între anii 2013 și 2017, Țările de Jos au repatriat 122,5 tone în 2014, iar Polonia a transferat aproximativ 100 de tone în 2019, păstrând totuși o parte din rezervă în centre financiare internaționale.

În ceea ce privește România, Banca Națională precizează că nu intenționează să modifice actuala structură de depozitare, apreciind că aceasta răspunde cerințelor de administrare a rezervelor.

Instituția arată, într-un răspuns transmis Antena3.ro, că deciziile privind locul de păstrare a aurului trebuie analizate în funcție de interesele și strategiile fiecărui stat, fără a realiza comparații directe între diferite țări.

„Evaluarea modului în care sunt păstrate rezervele de aur ar trebui privită prin prisma intereselor și strategiilor proprii ale fiecărui stat. Autoritate responsabilă, în cazul rezervelor de aur, Banca Națională a României, stabilește structura și locul de depozitare al acestor active în funcție de propriile criterii privind stabilitatea financiară, gestionarea riscurilor, accesibilitatea resurselor și obiectivele de politică economică. De aceea, comparațiile între state trebuie făcute cu precauție, având în vedere că aceste decizii sunt influențate de factori specifici fiecărei țări. În acest context, distribuția actuală a rezervelor de aur este apreciată ca adecvată din perspectiva criteriilor și obiectivelor stabilite, reflectând echilibrul urmărit între siguranță, lichiditate, diversificarea riscurilor și eficiența gestionării acestor active”, a transmis BNR.

Banca Națională explică faptul că principalul argument pentru păstrarea unei părți a aurului la Londra este reprezentat de lichiditate. Potrivit instituției, depozitarea rezervelor la Banca Angliei permite utilizarea imediată a lingourilor pe piața internațională, fără costurile și timpul necesare transportului acestora din România. Oficialii subliniază că această soluție oferă posibilitatea efectuării rapide a tranzacțiilor atunci când situația o impune.

„Astfel, din perspectivă practică, păstrarea aurului în custodie în străinătate, într-un cont alocat, la un custode precum Banca Angliei, un custode prestigios și una din cele mai sigure bănci centrale din lume, conferă garanția că rezerva de aur respectă condițiile standard și poate fi utilizată imediat pe piața metalelor prețioase pentru tranzacționare, ceea ce face posibilă folosirea imediată a acestor lingouri în situația unor tranzacții”.

BNR mai arată că lingourile depozitate la Banca Angliei respectă standardul internațional „Good Delivery” al London Bullion Market Association (LBMA), ceea ce le permite să fie acceptate imediat pe piața internațională fără verificări suplimentare privind calitatea.

Instituția precizează că această modalitate de păstrare elimină costurile generate de transport și reduce resursele necesare verificării lingourilor înainte de utilizarea lor în tranzacții.

„Deosebit de important este faptul că, această mobilizare se face fără a mai implica alte costuri (transport) și resurse suplimentare pentru verificarea calității, deoarece Banca Angliei acceptă doar lingouri care sunt conforme cu standardul “good delivery” al London Bullion Market Association (LBMA). Caracteristicile contului alocat permit ca lingourile depozitate fizic să poată fi identificate după numărul unic al barei, producător, greutate, titlul de finețe al aurului, iar în caz de insolvență/faliment a/al custodelui, activele existente în contul alocat sunt segregate de activele custodelui disponibile pentru satisfacerea creanțelor aflate în masa credală”.

Pe lângă discuțiile privind locul în care este păstrată rezerva de aur, BNR evidențiază și evoluția valorii acesteia în ultimii ani. Scumpirea metalului prețios pe piețele internaționale a determinat o creștere importantă a valorii de piață a rezervelor deținute de România.

Potrivit instituției, această evoluție a consolidat poziția bilanțieră asociată deținerilor de aur și a evidențiat rolul acestui activ în conservarea valorii pe termen lung și în diversificarea rezervelor internaționale.