BNR: Depozitele românilor și ale companiilor au depășit 756 de miliarde de lei. Banca centrală avertizează însă asupra noilor riscuri

Depozitele populației și ale companiilor din România au continuat să crească în 2025, iar sistemul bancar a rămas bine capitalizat și cu un nivel ridicat al lichidității, potrivit Raportului anual 2025 publicat de Banca Națională a României (BNR). În același timp, instituția atrage atenția că mediul economic internațional și noile tehnologii pot genera riscuri care trebuie monitorizate permanent.

Conform datelor prezentate de banca centrală, depozitele atrase de instituțiile de credit de la clientela nebancară au urcat cu 7,1% față de sfârșitul anului 2024, ajungând la aproape 757 de miliarde de lei.

La finalul lunii decembrie 2025, depozitele populației și ale companiilor nefinanciare însumau 756,589 miliarde de lei, comparativ cu 706,676 miliarde de lei înregistrate în decembrie 2024.

Creșterea de aproape 50 de miliarde de lei arată că depozitele au rămas principala sursă de finanțare a sistemului bancar românesc.

În paralel, finanțarea primită de băncile din România de la instituțiile de credit-mamă din străinătate a înregistrat un avans semnificativ.

Potrivit raportului BNR, aceasta a crescut cu aproximativ 24% pe parcursul anului trecut, ajungând la 22,77 miliarde de lei.

Banca Națională arată că, în ciuda climatului economic marcat de incertitudini și tensiuni geopolitice, lichiditatea sistemului bancar s-a menținut la un nivel confortabil.

Unul dintre principalii indicatori utilizați pentru evaluarea acestui aspect este rata de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR).

La sfârșitul anului 2025, indicatorul agregat al sistemului bancar românesc a ajuns la 257,2%, mult peste pragul minim de 100% impus prin reglementările europene.

Nivelul este, de asemenea, considerabil peste media sistemului bancar din Uniunea Europeană, care era de 163,1% la aceeași dată.

Potrivit BNR, această situație arată că băncile din România dețin un stoc consistent de active lichide de înaltă calitate, capabile să acopere eventuale șocuri într-un scenariu de stres pe termen scurt.

Raportul evidențiază și evoluția indicatorului NSFR (Net Stable Funding Ratio), utilizat pentru evaluarea stabilității surselor de finanțare pe termen lung.

„Indicatorul de finanţare stabilă netă (NSFR) a consemnat la decembrie 2025 o valoare de 195,6%, situându-se în continuare peste media europeană de 126,9%, semnificând o bună capacitate a instituţiilor bancare din România de a gestiona eventuale vulnerabilităţi în ceea ce priveşte finanţarea stabilă. Cerinţa reglementată la nivel european privind indicatorul de finanţare stabilă netă este de cel puţin 100%”, se arată în raport.

Datele indică faptul că sistemul bancar românesc dispune de resurse stabile de finanțare mult peste nivelul minim cerut de legislația europeană.

Banca Națională subliniază că modelul de finanțare al instituțiilor de credit din România continuă să fie unul conservator.

Potrivit raportului, băncile se bazează în principal pe resursele atrase de la populație și de la companiile nefinanciare, ceea ce contribuie la menținerea unui risc redus din perspectiva finanțării.

Acest model limitează dependența de piețele externe și reduce vulnerabilitatea sistemului bancar în perioade de volatilitate financiară.

Chiar dacă indicatorii actuali arată o situație solidă, banca centrală consideră că evoluțiile externe impun o monitorizare permanentă.

„În pofida unui profil de risc de lichiditate considerat a fi redus, monitorizarea constantă este obligatorie. Contextul actual, dominat de conflicte externe şi tehnologii noi (inteligenţă artificială, digitalizare), are potenţialul de a destabiliza mai rapid condiţiile de finanţare şi fluxul de lichidităţi”, atenţionează BNR.

Instituția arată că transformările rapide generate de digitalizare, dezvoltarea inteligenței artificiale și incertitudinile geopolitice pot influența într-un timp foarte scurt comportamentul investitorilor și al deponenților, ceea ce impune o supraveghere atentă a lichidității sistemului financiar.

Concluziile Raportului anual 2025 indică faptul că băncile din România intră într-o perioadă marcată de numeroase provocări externe cu un nivel ridicat de lichiditate și cu o bază solidă de finanțare. Totuși, BNR avertizează că stabilitatea actuală nu elimină necesitatea unei monitorizări continue a riscurilor care pot apărea într-un mediu economic și geopolitic aflat într-o schimbare rapidă.