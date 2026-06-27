Măsură pentru firmele din România. Plafonul de numerar ar putea fi majorat de patru ori, potrivit AUR

Companiile din România ar putea avea posibilitatea să păstreze sume semnificativ mai mari în numerar la finalul fiecărei zile, dacă un proiect de lege depus în Parlament va fi adoptat. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) propune creșterea plafonului maxim al numerarului care poate fi păstrat în casieria operatorilor economici de la 50.000 de lei la 200.000 de lei.

Inițiativa legislativă este prezentată de inițiatori drept o măsură menită să reducă presiunea administrativă asupra întreprinderilor mici și mijlocii și să ofere firmelor mai multă flexibilitate în gestionarea activității curente.

În prezent, legislația stabilește că operatorii economici pot păstra la sfârșitul fiecărei zile în casierie cel mult 50.000 de lei, iar sumele care depășesc acest plafon trebuie depuse în conturile bancare.

Proiectul depus de parlamentarii AUR propune majorarea plafonului de la 50.000 de lei la 200.000 de lei.

Potrivit inițiatorilor, modificarea este necesară deoarece actualele limite nu mai reflectă realitățile economice și generează costuri suplimentare pentru firme, în special pentru IMM-uri.

În expunerea inițiativei se arată că numeroase companii sunt obligate să efectueze depuneri bancare aproape zilnic, ceea ce implică cheltuieli cu transportul și administrarea numerarului, dar și riscuri suplimentare.

Prin majorarea plafonului, antreprenorii ar avea o marjă mai mare de manevră în gestionarea încasărilor și plăților curente.

Deputatul AUR Lucian Mușat, inițiatorul proiectului, susține că măsura este destinată în special firmelor mici și mijlocii.

„Venim cu o nouă lege pentru companiile româneşti, aceea de a ridica plafonul de casierie de la 50.000 de lei, cât este astăzi, la 200.000 de lei. Acest plafon a fost scăzut, din păcate, la 50.000 de lei, iar astfel companiile mici româneşti nu mai pot jongla cu încasările şi cu cheltuielile. Iar astfel, dacă această măsură va trece de Parlamentul României, IMM-urile româneşti, companiile mici, ar avea o gură de oxigen prin această creştere a plafonului de casă de la 50.000 de lei la 200.000 de lei. Continuăm să fim lângă antreprenorii români şi vom face tot ce putem ca economia României să prospere şi antreprenorii români să se dezvolte aici, la noi în ţară”, a declarat deputatul AUR Lucian Mușat.

Potrivit proiectului, majorarea plafonului nu elimină obligațiile existente privind controlul operațiunilor cu numerar.

Inițiatorii precizează că vor fi păstrate toate mecanismele prevăzute de legislația actuală.

Astfel, companiile vor continua să fie obligate să depună în conturile bancare sumele care depășesc plafonul legal.

De asemenea, nu se modifică regimul aplicabil magazinelor de tip cash & carry, supermagazinelor și hipermagazinelor, pentru care limita de numerar rămasă în casierie la sfârșitul zilei rămâne de 500.000 de lei.

Reprezentanții formațiunii susțin că actuala legislație creează o diferență între marile lanțuri comerciale și întreprinderile mici și mijlocii.

Prin modificarea propusă, AUR afirmă că urmărește crearea unui cadru legislativ mai echilibrat și mai apropiat de nevoile mediului de afaceri.

Potrivit comunicatului transmis de partid, obiectivul este reducerea birocrației și oferirea unei flexibilități mai mari antreprenorilor în administrarea activității zilnice.

În acest moment, propunerea reprezintă doar o inițiativă legislativă și nu produce efecte juridice.

Pentru ca modificarea să intre în vigoare, proiectul trebuie să fie dezbătut și adoptat de Parlament, promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.

Până la finalizarea acestui proces, firmele sunt obligate să respecte plafonul actual de 50.000 de lei pentru numerarul care poate rămâne în casierie la sfârșitul fiecărei zile, precum și toate celelalte prevederi prevăzute de legislația în vigoare privind operațiunile cu numerar.