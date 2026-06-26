Bulgaria intră oficial în procedura de deficit excesiv. UE îi impune limite stricte pentru cheltuielile publice până în 2029

Consiliul Uniunii Europene a confirmat oficial decizia Comisiei Europene de a plasa Bulgaria în procedura de deficit excesiv. Autoritățile de la Sofia trebuie acum să adopte măsuri fiscale pentru reducerea deficitului și să respecte limite clare privind creșterea cheltuielilor publice în următorii ani.

Consiliul Uniunii Europene a validat decizia adoptată în luna iunie de Comisia Europeană privind includerea Bulgariei în procedura de deficit excesiv (EDP).

Potrivit informațiilor publicate de Novinite, autoritățile bulgare trebuie să adopte măsuri de consolidare fiscală pentru a readuce deficitul bugetar în limitele stabilite de regulile europene.

Ca parte a acestei proceduri, Uniunea Europeană a stabilit plafoane obligatorii privind ritmul de creștere a cheltuielilor guvernamentale nete.

Conform recomandărilor Consiliului UE, cheltuielile guvernamentale nete ale Bulgariei nu ar trebui să crească cu mai mult de:

4,2% în 2026;

3,4% în 2027;

3,4% în 2028;

3,2% în 2029.

Aceste limite au ca obiectiv readucerea finanțelor publice pe o traiectorie sustenabilă și ieșirea Bulgariei din procedura de deficit excesiv până în anul 2029.

Consiliul Uniunii Europene a stabilit ca termen limită data de 15 octombrie 2026 pentru prezentarea măsurilor corective.

Până atunci, Guvernul bulgar trebuie să transmită Comisiei Europene și Eurogrupului atât măsurile fiscale adoptate, cât și proiectul bugetului de stat pentru anul 2027.

Ulterior, Sofia va avea obligația de a raporta periodic evoluția consolidării fiscale.

Actualizările vor fi transmise de două ori pe an, până la eliminarea completă a deficitului excesiv:

până la 30 aprilie, prin raportul anual de progres;

până la 15 octombrie, odată cu proiectul de buget pentru anul următor.

Regulile europene prevăd și un anumit grad de flexibilitate până în anul 2028. Astfel, eventualele abateri de la țintele fiscale pot fi acceptate dacă sunt generate de cheltuieli suplimentare pentru apărare.

În acest context, autoritățile bulgare vor trebui să prezinte informații detaliate privind investițiile și cheltuielile din domeniul apărării, inclusiv cele finanțate prin programul european SAFE, pentru a asigura transparența raportării fiscale.

Ministerul Finanțelor din Bulgaria a prezentat deja proiectul de buget pentru anul 2026. Documentul prevede un deficit bugetar de 5,7% din produsul intern brut, nivel care depășește plafonul de 3% stabilit prin regulile fiscale europene.

Conform cadrului fiscal pe termen mediu, autoritățile de la Sofia estimează că deficitul va scădea la 3,8% din PIB în 2027 și la 3% din PIB în 2028, urmând ca măsurile convenite cu Uniunea Europeană să permită ieșirea țării din procedura de deficit excesiv până în 2029.