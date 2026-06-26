BCE relaxează regulile pentru bănci și retrage zeci de recomandări de supraveghere

Banca Centrală Europeană (BCE) a anunţat, vineri, retragerea unor recomandări şi relaxarea aşteptărilor privind guvernanţa băncilor, pentru a simplifica supravegherea şi a răspunde criticilor industriei.

Banca Centrală Europeană (BCE) a anunţat, vineri, că va retrage o serie de recomandări şi orientări pentru bănci şi va atenua aşteptările sale privind buna guvernanţă, parţial ca răspuns la criticile din industrie. Autorităţile de reglementare din întreaga lume retrag unele din cele mai invazive măsuri adoptate după criza financiară globală, conduse de agenda agresivă de dereglementare a Administraţiei Trump.

„Obiectivul nostru este simplu: să ne asigurăm că îndrumările noastre de supraveghere rămân clare, coerente şi adaptate cerinţelor, într-un mediu de risc din ce în ce mai complex”, a precizat Frank Elderson, membru al Comitetului Executiv al BCE.

Ca parte a acestor eforturi, BCE a anunţat că va renunţa la aproximativ 40 de documente de supervizare pe care le consideră depăşite. Acestea variază de la interzicerea dividendelor la aşteptările privind colectarea şi raportarea datelor. Vor fi reduse cerinţele privind aşteptările BCE referitoare la guvernanţa şi asumarea riscurilor de către bănci, care privesc mecanismele interne bancare, de la remuneraţie şi angajamentele de timp ale Consiliilor de Administraţie până la protejarea avertizorilor de integritate.

În schimb, instituţia cu sediul la Frankfurt va publica un raport de bune practici, care nu va fi obligatoriu; asta înseamnă că o bancă poate respecta pe deplin cadrul legislativ aplicabil fără a implementa bunele practici descrise în raport, cu condiţia să demonstreze că a adoptat alte practici care sunt mai adecvate.

Comisia Europeană pregătește reforme pentru primul trimestru al anului 2027, menite să elimine barierele dintre piețele bancare naționale, să crească finanțarea pentru întreprinderi și sectoare strategice și să reducă dependența blocului comunitar de băncile străine.

Uniunea Europeană va propune o nouă legislație pentru reformarea sectorului bancar, cu scopul de a elimina barierele financiare din cadrul blocului comunitar și de a reduce dependența acestuia de băncile străine pentru nevoile critice de finanțare, potrivit unui proiect de raport al Comisiei Europene. Raportul, care urmează să fie prezentat pe 15 iulie, pune bazele unor reforme mai ample ale sectorului bancar așteptate în 2027.

Piața bancară a UE rămâne fragmentată și a devenit excesiv de complexă în anumite domenii, se arată în raport, specificând că situația are ca rezultat „gospodăriile și întreprinderile plătesc mai mult pentru credite decât ar trebui”. Activitățile bancare transfrontaliere în cadrul UE rămân mai limitate decât în ​​Statele Unite ale Americii, în ciuda deceniilor de eforturi de integrare a pieței.

Reformele vin într-un context în care Europa se confruntă cu nevoi tot mai mari de investiții. Un studiu din iunie 2026, realizat de firma de consultanță Oliver Wyman pentru Federația Bancară Europeană, a estimat că blocul comunitar necesită investiții anuale suplimentare de 1,4 trilioane de euro, comparativ cu cele 800 de miliarde de euro identificate în raportul privind competitivitatea din 2024 al lui Mario Draghi.

Conform proiectului de raport al Comisiei Europene, dacă băncile sunt în măsură să fie mai eficiente, ele pot, de asemenea, să finanțeze mai bine sectoarele critice. Acesta abordează importanța reducerii dependenței blocului comunitar de băncile cu sediul în afara UE. „Sectorul bancar al UE poate contribui la finanțarea economiei UE, inclusiv a priorităților sale strategice, cum ar fi apărarea și tranzițiile [digitale și ecologice]”, se menționează în proiectul de raport.

Documentul menționează trei obiective principale pentru a face sectorul bancar mai competitiv: finalizarea pieței unice pentru bănci, adoptarea standardelor internaționale pentru industria bancară a UE și simplificarea unor aspecte „nejustificat de complexe și împovărătoare ale sectorului”. Raportul include propuneri pentru facilitarea operațiunilor bancare transfrontaliere, inclusiv circulația capitalului și a lichidității între statele membre și gestionarea falimentelor bancare.

În paralel cu reforma și integrarea suplimentară a sectorului bancar, documentul specifică faptul că orice reformă trebuie să meargă mână în mână cu o integrare suplimentară a piețelor de capital europene.

Negocierile privind reforma piețelor de capital sunt în curs de desfășurare la Bruxelles, blocul comunitar având ca obiectiv ajungerea la un acord până la sfârșitul anului.