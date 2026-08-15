Noua regulă care schimbă soarta mașinilor vechi din Europa. Ce a decis UE și de ce contează

Noile reguli ale Uniunii Europene privind vehiculele ajunse la sfârșitul duratei de viață au intrat în vigoare deja. Modificările vizează modul în care mașinile sunt proiectate, produse, colectate și tratate după ce nu mai sunt utilizate.

În fiecare an, între 10 și 12 milioane de vehicule ajung la sfârșitul duratei de viață în Europa. Acestea sunt tratate ca deșeuri, însă conțin cantități importante de materii prime valoroase, care pot fi recuperate și reutilizate.

Noile reguli urmăresc îmbunătățirea proceselor de recuperare, reutilizare și reciclare pentru materiale precum oțelul, aluminiul, cuprul și materialele plastice. O gestionare mai eficientă a vehiculelor scoase din uz este considerată necesară atât pentru reducerea riscurilor asupra mediului, cât și pentru sprijinirea eforturilor UE de a-și asigura aprovizionarea cu materii prime și de a diminua dependența de importuri.

Regulile stabilesc modificări care vizează întregul lanț de aprovizionare din industria auto. Prin noile cerințe, producătorii de vehicule, dezmembratorii și companiile de reciclare sunt încurajați să colaboreze mai strâns pentru recuperarea și valorificarea materialelor provenite din mașinile scoase din uz.

Regulamentul urmărește, de asemenea, creșterea utilizării industriale a materialelor recuperate și reducerea cantității de deșeuri generate de vehicule. Recuperarea unor cantități mai mari de materii prime poate contribui la menținerea acestor materiale în circuitul economic european.

Comisia Europeană se așteaptă ca noul cadru de reglementare să genereze oportunități suplimentare de afaceri în sector. Extinderea activităților de reciclare și reutilizare ar trebui să ducă și la disponibilitatea unui număr mai mare de piese de schimb pentru piața autovehiculelor second-hand.

O altă schimbare importantă privește vehiculele exportate în afara Uniunii Europene. Potrivit noilor reguli, pentru export vor fi permise doar mașinile considerate solide din punct de vedere tehnic.

Această prevedere are ca obiectiv prevenirea transportării către țări din afara blocului comunitar a vehiculelor care, în fapt, sunt deșeuri. Astfel, regulile introduc cerințe menite să diferențieze vehiculele care pot fi utilizate în continuare de cele ajunse la sfârșitul perioadei de exploatare.

Prin aceste modificări, vehiculele scoase din uz sunt privite nu doar ca o categorie de deșeuri, ci și ca o sursă de materiale care pot fi recuperate și reutilizate în economia europeană. Oțelul, aluminiul, cuprul și materialele plastice se numără printre resursele vizate de măsurile privind recuperarea și reciclarea.

Aplicarea noilor reguli este legată de obiectivul de a îmbunătăți gestionarea vehiculelor care nu mai sunt utilizate și de a crește cantitatea de materiale recuperate din acestea. În același timp, măsurile urmăresc să reducă impactul asupra mediului asociat vehiculelor scoase din uz și să susțină utilizarea materiilor prime recuperate.

Noile cerințe se aplică de-a lungul lanțului care începe cu proiectarea și producția vehiculelor și continuă cu colectarea, dezmembrarea și reciclarea acestora. Prin schimbările introduse, Uniunea Europeană urmărește o valorificare mai mare a materialelor provenite din autovehiculele ajunse la sfârșitul duratei de viață.

Regulile intrate în vigoare pe 13 august stabilesc astfel un nou cadru pentru gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu accent pe recuperarea materialelor, reutilizare, reciclare și limitarea transportului în afara UE a vehiculelor care nu mai sunt apte pentru utilizare.