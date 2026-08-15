Greșeala pe care o fac mulți proprietari de animale. Câinii pot înțelege emoțiile de pe fețele stăpânilor, arată un nou studiu

Un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Viena sugerează că câinii pot distinge între emoțiile exprimate pe chipurile oamenilor. Descoperirea reprezintă prima dovadă directă de acest tip care arată că aceste animale au capacitatea de a interpreta și reacționa diferit la emoțiile pozitive și negative ale oamenilor.

Pentru cercetare, specialiștii au utilizat tehnici de învățare automată pentru a analiza scanările cerebrale a 12 câini din rasa border collie, în timp ce aceștia priveau imagini cu fețe umane care exprimau diferite emoții.

Analiza a arătat că regiunile cerebrale asociate funcțiilor cognitive superioare și procesării recompensei, respectiv cortexul temporal și nucleul caudat, au fost activate doar atunci când câinii priveau imagini cu persoane necunoscute care afișau expresii de fericire.

În schimb, atunci când au fost prezentate imagini cu expresii de furie, frică și tristețe, aceste regiuni nu au prezentat un răspuns similar, potrivit Sky News.

Cercetătorii au analizat apoi activitatea întregului creier al câinilor și au identificat modele distincte de activitate cerebrală care diferențiau frica de furie și tristețe.

Potrivit echipei de cercetare, aceasta este prima dovadă că un câine poate distinge între două fețe umane care exprimă emoții negative. Rezultatele sugerează că creierul câinelui separă expresiile faciale umane în funcție de valența emoțională și poate diferenția anumite contraste între emoțiile negative, în special cele care implică frica.

Autoarea principală a studiului, Laura Cuaya, consideră că această capacitate are legătură cu evoluția câinilor alături de oameni, pentru a înțelege expresiile umane și a coopera cu aceștia. Ea apreciază că recunoașterea acestei abilități poate schimba modul în care oamenii comunică și au grijă de câini.

În etapa următoare a cercetării, echipa intenționează să investigheze modul în care câinii combină și alte indicii, precum limbajul corpului, nuanțele vocii și mirosul, pentru a interpreta oamenii din jurul lor.

Studiul a fost publicat luni în revista iScience și recunoaște existența mai multor limitări. Cercetătorii arată că rasa border collie este deosebit de pricepută în interpretarea indiciilor sociale comparativ cu alte rase, că numărul participanților a fost redus și că animalele au fost expuse doar unor imagini statice, nu unor fețe în mișcare.

De asemenea, toți cei 12 câini incluși în studiu erau animale de companie provenite din familii iubitoare, iar autorii avertizează că animalele crescute în alte medii pot reacționa diferit la indiciile emoționale ale oamenilor.