Un proiect legislativ înregistrat recent la Senat propune modificări importante privind modul în care sunt ținuți câinii, prin completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

Inițiativa vizează extinderea situațiilor considerate rele tratamente și abuz față de animale și introduce reguli mai stricte pentru deținătorii de câini. Printre autorii propunerii se numără senatori din partea AUR, PSD și PNL.

Conform proiectului, ținerea câinilor legați permanent sau pentru mai mult de două ore într-un interval de 24 de ore ar putea fi considerată formă de abuz. De asemenea, sunt vizate ca rele tratamente utilizarea unor sisteme de prindere care limitează sever mișcarea sau pot provoca răni, lipsa accesului permanent la apă potabilă, precum și lipsa unui adăpost care să ofere protecție împotriva intemperiilor și temperaturilor extreme. Se propune ca legarea câinilor să fie permisă doar temporar și în condiții clar stabilite, iar repetarea acestor fapte poate duce la confiscarea animalului de către autorități.

„Propunerea legislativă privind stabilirea condițiilor minime de întreținere și protecție a câinilor reprezintă un past necesar pentru alinierea României la standardele europene și pentru creșterea calității vieții în comunități, într-un cadru echilibrat și responsabil”, susțin inițiatorii proiectului legislativ.

Dacă proiectul va fi adoptat, noțiunea de „rău tratament” nu se va limita doar la aceste situații, ci va include și comportamentul brutal, utilizarea abuzivă a animalelor, supunerea lor la eforturi inutile și neasigurarea condițiilor minime de întreținere adaptate nevoilor fiecărei specii, rase, vârste, sex și categorii de producție, conform Legii nr. 205/2004. În cazul primei constatări a nerespectării acestor reguli, autoritățile vor putea dispune măsuri de remediere cu un termen de conformare de maximum 24 de ore.

Dacă măsurile nu sunt respectate, se vor aplica sancțiunile contravenționale prevăzute de lege, iar repetarea încălcărilor poate duce inclusiv la confiscarea animalului. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Parlament, promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial.

