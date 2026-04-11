Alertă alimentară înainte de Paște. Ouăle infestate provin din fermele deținute de afaceristul Fănel Bogoș, situate în județul Galați, potrivit inspectorilor ANSVSA. Analizele de laborator au confirmat o situație gravă: aproximativ 60.000 de găini din două exploatații sunt infectate cu această bacterie periculoasă.

În ciuda acestor probleme, întreaga producție a fost transportată către o stație de sortare din Vaslui, care aparține aceluiași afacerist. Situația ridică semne serioase de întrebare în privința respectării normelor de siguranță alimentară și a modului în care au funcționat controalele pe lanțul de distribuție.

Inspectorii de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au intervenit la timp și au decis sechestrarea întregii cantități de ouă, evitând astfel un posibil risc major pentru sănătatea publică.

Autoritățile continuă în prezent cercetările pentru a clarifica modul în care produse provenite din ferme infectate au fost colectate și transportate. Totodată, se fac verificări pentru a stabili responsabilitățile în acest caz, care scoate la iveală vulnerabilități serioase în sistemul de control al siguranței alimentare.

Amintim că ANSVSA a desfășurat în perioada 31 martie – 7 aprilie 2026 a doua etapă a controalelor premergătoare Sărbătorilor Pascale, vizând respectarea normelor de siguranță alimentară în unitățile din întreaga țară. Acțiunile au avut ca obiectiv verificarea condițiilor de igienă în care sunt produse, depozitate, transportate și comercializate produsele alimentare de origine animală și nonanimală, precum și verificarea documentelor însoțitoare, trasabilității, etichetării și marcării produselor destinate consumului uman, potrivit unui comunicat.

În cadrul acestor controale au fost verificate 4.291 de unități, printre care supermarketuri, carmangerii, magazine alimentare, unități de procesare a laptelui, restaurante, depozite frigorifice, unități de fabricare a pâinii, laboratoare de cofetărie-patiserie, piețe agroalimentare, dar și mijloace de transport controlate în trafic.

În urma verificărilor, inspectorii au aplicat 274 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 2.150.800 lei, precum și 158 de avertismente. De asemenea, au fost dispuse 12 ordonanțe de suspendare a activității și 4 ordonanțe de interzicere a activității.

Totodată, a fost dispusă reținerea oficială a 1.849 kg de produse alimentare, atât de origine animală, cât și nonanimală, care au fost direcționate către neutralizare. Printre produsele retrase s-au numărat ouă, carne tocată, carne preparată de pasăre, pește, icre, produse zaharoase, sucuri și diverse produse de cofetărie.

Inspectorii au identificat mai multe nereguli în timpul controalelor. Printre acestea se numără expunerea la vânzare a peștelui fără respectarea lanțului de frig, neanunțarea începerii activității, manipularea alimentelor cu încălcarea normelor sanitare veterinare, organizarea de târguri săptămânale în spații neaprobate sanitar-veterinar, precum și nerespectarea regulilor privind întreținerea spațiilor de producție, depozitare și comercializare.

Alte deficiențe constatate au inclus probleme la nivelul spațiilor, utilajelor și ustensilelor de lucru, deficiențe în implementarea sistemului HACCP, utilizarea unor mijloace de transport neigienizate corespunzător și existența unor fișe de sănătate animală nevizate.

Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a subliniat că rezultatele controalelor arată necesitatea menținerii unei vigilențe ridicate în perioada sărbătorilor, obiectivul principal fiind protejarea sănătății consumatorilor. Acesta a precizat că instituția intervine ferm ori de câte ori sunt descoperite produse care nu respectă normele, pentru a se asigura că pe masa cetățenilor ajung doar alimente sigure.

„Rezultatele acestor controale arată clar că vigilența trebuie menținută la cel mai înalt nivel în perioada premergătoare sărbătorilor. Miza noastră este una directă și foarte concretă: protejarea sănătății cetățenilor. Ori de câte ori sunt identificate produse care nu respectă normele sanitar-veterinare și de siguranță alimentară, intervenim ferm, pentru ca pe masa românilor să ajungă doar alimente sigure”, a declarat dr. Alexandru Nicolae Bociu.

Pentru perioada sărbătorilor, la nivelul direcțiilor sanitare veterinare județene și al circumscripțiilor sanitare veterinare a fost asigurată permanența, inclusiv în zilele de weekend. Cetățenii pot semnala nereguli printr-un număr de telefon gratuit pus la dispoziție, respectiv 0800 826 787.