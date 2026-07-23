Avertisment ANSVSA. Măsuri obligatorii pentru animale și alimente în localitățile afectate de inundații

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis un set de recomandări și obligații pentru persoanele din localitățile afectate de inundații și viituri. Instituția avertizează că astfel de fenomene cresc riscul apariției unor boli grave, atât în rândul animalelor, cât și al oamenilor, motiv pentru care populația este îndemnată să respecte cu strictețe regulile privind adăparea animalelor, gestionarea hranei și consumul alimentelor.

Inundațiile și viiturile pot avea consecințe care depășesc pagubele materiale, atrag atenția reprezentanții ANSVSA. Pe lângă distrugerea locuințelor și a terenurilor agricole, aceste fenomene favorizează răspândirea unor boli infecțioase care se pot transmite de la animale la oameni și pot compromite siguranța alimentelor.

În acest context, instituția a transmis un set de măsuri obligatorii și recomandări care trebuie respectate de persoanele din zonele afectate pentru limitarea riscurilor asupra sănătății publice și pentru protejarea animalelor.

ANSVSA recomandă proprietarilor de animale să acorde o atenție deosebită surselor de apă și furajelor utilizate după inundații.

Animalele nu trebuie adăpate cu apă provenită din bălți sau din fântâni contaminate de viituri. Autoritatea recomandă utilizarea exclusivă a apei din rețele publice verificate sau din alte surse care nu au fost afectate de inundații.

Totodată, hrana care a intrat în contact cu apa trebuie eliminată, deoarece poate favoriza apariția micotoxinelor, substanțe periculoase pentru sănătatea animalelor. Furajele rămase trebuie păstrate doar în spații uscate, ferite de infiltrații și umezeală.

Autoritatea le recomandă crescătorilor să scoată animalele din grajdurile aflate în zone inundabile și să le mute în locuri mai înalte și sigure.

Animalele evacuate trebuie adăpostite în spații uscate și protejate, iar starea lor de sănătate trebuie urmărită permanent. În cazul apariției unor simptome de boală, proprietarii sunt sfătuiți să contacteze fără întârziere medicul veterinar.

ANSVSA atrage atenția și asupra modului în care trebuie gestionate animalele moarte în urma inundațiilor.

Cadavrele nu pot fi abandonate și nici aruncate în râuri, pâraie sau pe terenuri. Proprietarii au obligația legală de a informa imediat primăria și medicul veterinar, astfel încât acestea să fie ridicate și transportate către unități autorizate pentru neutralizare.

Instituția avertizează că alimentele contaminate de apă pot reprezenta un risc major pentru sănătate.

Potrivit ANSVSA, nu trebuie consumate carne, lapte, ouă, fructe sau legume care au fost atinse de apa provenită din inundații sau viituri.

Toate produsele alimentare care au intrat în contact cu apa de inundație sunt considerate improprii consumului și trebuie eliminate.

De asemenea, pentru prepararea hranei populația este sfătuită să utilizeze doar apă îmbuteliată sau apă provenită din surse declarate sigure de autorități.

ANSVSA subliniază că respectarea acestor recomandări este esențială pentru prevenirea apariției unor focare de boli și pentru limitarea efectelor pe care inundațiile le pot avea asupra sănătății oamenilor și animalelor.

Instituția le recomandă tuturor persoanelor din zonele afectate să urmeze indicațiile autorităților locale și ale medicilor veterinari și să evite consumul oricărui aliment sau utilizarea oricărei surse de apă care ar putea fi contaminată în urma fenomenelor meteo extreme.