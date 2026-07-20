Temperaturi de 48 de grade și măsuri fără precedent. Drumurile și transportul au fost afectate în Uzbekistan

Un val de căldură cu temperaturi neobișnuit de ridicate a afectat Uzbekistanul, unde valorile termice au ajuns până la 48 de grade Celsius în unele regiuni ale țării. Creșterea temperaturilor a determinat autoritățile să introducă mai multe măsuri pentru reducerea riscurilor asupra populației, infrastructurii și serviciilor publice.

În cea mai mare parte a țării, temperaturile au urcat la 42-45 de grade Celsius, în timp ce în zonele sudice și în regiunile deșertice au fost înregistrate valori de 46-48 de grade Celsius. Fenomenul a afectat activitățile cotidiene, iar locuitorii au fost nevoiți să își adapteze programul pentru a evita expunerea în perioadele cu temperaturi maxime.

Echipele de pompieri și salvare au fost mobilizate permanent în apropierea piețelor, centrelor comerciale și a altor zone aglomerate, pentru prevenirea incendiilor și intervenția rapidă în caz de urgență.

Serviciile de intervenție au desfășurat și acțiuni destinate copiilor din cartierele rezidențiale, folosind autospeciale pentru a pulveriza apă în timpul celor mai călduroase ore ale zilei.

„De câteva zile, Ministerul Situațiilor de Urgență organizează aceste activități pentru copiii din zonele rezidențiale. Mașinile de pompieri și salvare vizitează zonele în care s-au adunat copiii și îi stropesc cu apă. În timpul vârfului de căldură al verii, acest lucru îi ajută să se răcorească și le ridică moralul”, a declarat Murat Sadykov, șeful Serviciului de Informații al ministerului.

Ministerul Situațiilor de Urgență din Uzbekistan a amplificat campaniile de informare publică, oferind recomandări privind protejarea sănătății în perioada cu temperaturi ridicate.

„Desfășurăm ample campanii de conștientizare și informăm oamenii cu privire la recomandările importante privind modul de protejare de căldură și de consecințele acesteia. Îi îndemnăm pe oameni să bea cât mai multă apă posibil și să poarte haine de culoare deschisă, de preferință albe, din bumbac”, a declarat Sadykov.

În capitala Tașkent, administrația locală a crescut frecvența operațiunilor de stropire cu apă pe principalele artere rutiere și a intensificat udarea copacilor și a spațiilor verzi. De asemenea, fântânile publice au fost trecute la funcționare continuă, în încercarea de a limita efectele căldurii persistente în zonele publice.

Locuitorii și vizitatorii au remarcat schimbarea rapidă a condițiilor meteorologice, temperaturile fiind considerate neobișnuit de ridicate pentru această perioadă.

„Am venit aici pentru o expoziție de textile și nu ne așteptam la o căldură atât de extremă”, a declarat pentru Euronews Altyn Bakiyeva. Și în țara noastră este foarte cald, dar aici este cu câteva grade mai cald și se simte cu adevărat diferența. Încercăm să facem față folosind taxiuri cu aer condiționat și, din fericire, și hotelul nostru are aer condiționat. Apa rece este singurul lucru care ajută, a declarat o vizitatoare din Bișkek.

Odinakhon Akramova, locuitoare a orașului Tașkent, a declarat că temperaturile ridicate au determinat familiile să își modifice obiceiurile alimentare și să acorde mai multă atenție consumului de apă.

„Bem multă apă. Punem pepenii verzi și pepenii galbeni în frigider și îi mâncăm când sunt reci. Mâncăm în principal fructe și pregătim doar cantități mici de mâncare gătită”, a spus Akramova.

Măsurile adoptate de autorități au implicat mai multe instituții, de la serviciile municipale și operatorii de transport până la sectorul educației și echipele de urgență.

Operatorii de transport public au introdus restricții temporare pentru protejarea infrastructurii afectate de temperaturile extreme. În Tașkent, trenurile de metrou care circulă pe porțiunile supraterane au fost obligate să reducă viteza de la 60 de kilometri pe oră la 40 de kilometri pe oră.

Compania Tashkent Metro JSC a precizat că măsura a fost luată după ce temperatura șinelor de pe segmentele supraterane a depășit limita standard de 55 de grade Celsius. Restricția a fost aplicată zilnic până la ora 18:00.

În regiunea Surkhandarya, situată în sudul Uzbekistanului, autoritățile au limitat circulația vehiculelor grele pe anumite drumuri între orele 10:00 și 19:00, ora locală.

Oficialii regionali au avertizat că suprafața carosabilului poate ajunge la temperaturi de 70-80 de grade Celsius, ceea ce poate afecta rezistența asfaltului și poate crește riscul de deteriorare provocată de camioanele de mare tonaj.

În zonele cele mai afectate, autoritățile au decis și suspendarea temporară a activității unor grădinițe. În Karakalpakstan, unitățile preșcolare din orașul Nukus și din opt districte au fost închise după creșterea temperaturilor, potrivit Ministerului Educației Preșcolare și Școlare.

În regiunea Khorezm, toate grădinițele de stat au fost închise de marțea trecută până vineri, iar în mai multe districte din regiunea Navoi au fost introduse restricții similare. Autoritățile au estimat că temperaturile extreme urmau să înceapă să scadă treptat spre sfârșitul săptămânii.