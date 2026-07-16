Europa consumă tot mai multă energie pentru răcire. Cererea din gospodării s-a dublat în doar șase ani, pe fondul valurilor de căldură

Creșterea temperaturilor din ultimii ani schimbă tot mai mult modul în care europenii consumă energie. Valurile de căldură determină un număr tot mai mare de gospodării să utilizeze aparate de aer condiționat și alte sisteme de răcire, iar această tendință se reflectă deja în consumul de electricitate și în evoluția pieței energetice. Datele publicate de Copernicus și statisticile europene arată că, între 2018 și 2024, consumul de energie al gospodăriilor din Uniunea Europeană destinat răcirii aproape s-a dublat.

Potrivit studiului Copernicus, luna iunie 2026 a fost cea mai caldă lună iunie consemnată vreodată în Europa de Vest și a doua cea mai caldă la nivel mondial.

Totodată, clasamentul celor mai călduroși ani înregistrați până acum la nivel global este dominat de perioada recentă, anii 2024, 2023 și 2025 ocupând primele trei poziții.

Pe fondul acestor temperaturi tot mai ridicate, necesarul de răcire al locuințelor crește constant, iar acest lucru pune presiune asupra sistemelor energetice din întreaga Europă.

Statisticile arată că gospodăriile din Uniunea Europeană au consumat în 2024 aproximativ 80,4 mii de terajouli (TJ) pentru răcirea locuințelor, comparativ cu 40,5 mii TJ în 2018. Creșterea este de 99% în doar șase ani.

Raportat la anul 2010, când consumul era de numai 15,5 mii TJ, majorarea ajunge la aproximativ 420%.

Specialiștii atrag însă atenția că procentele trebuie analizate cu prudență, deoarece în unele state consumul era aproape inexistent în urmă cu câțiva ani, iar introducerea sistemelor de climatizare generează creșteri procentuale foarte mari chiar și atunci când consumul rămâne relativ redus.

Austria este statul care a înregistrat cea mai spectaculoasă creștere a consumului de energie pentru răcire între 2018 și 2024. Consumul a urcat de la 22 TJ la 253 TJ, ceea ce înseamnă o creștere de peste 1.000%.

Pe următoarele poziții se află:

Cehia – creștere de 244%;

Italia – 193%;

Ungaria – 171%;

Finlanda – 163%;

Spania – 127%;

Slovenia – 114%;

Grecia – 103%.

În schimb, marile economii vest-europene au avut evoluții mai moderate. Franța a raportat o creștere de 52%, în timp ce Germania a rămas aproape la același nivel, cu un avans de numai 8%.

În unele state, răcirea reprezintă o parte importantă din consumul de energie

La nivelul întregii Uniuni Europene, energia utilizată pentru răcirea locuințelor reprezenta în 2024 aproximativ 0,84% din consumul final al gospodăriilor.

Există însă state unde climatizarea are o pondere mult mai mare.

Cipru ocupă primul loc, unde aproximativ 16% din consumul energetic al gospodăriilor este destinat răcirii locuințelor. Urmează Malta, cu 15%, și Albania, stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană, cu 13,4%.

În Grecia, răcirea reprezintă 7,4% din consumul gospodăriilor, iar procente de peste 2% sunt înregistrate și în Macedonia de Nord, Muntenegru, Spania, Italia și Croația.

Din punct de vedere al volumului total, Italia este cel mai mare consumator de energie pentru răcirea locuințelor din Uniunea Europeană.

În 2024, consumul a ajuns la 26,3 mii TJ, ceea ce reprezintă aproape o treime din totalul consumului european, respectiv 32,7%.

Spania ocupă poziția a doua, cu 14,3 mii TJ și o pondere de 17,8% din totalul UE.

Dacă sunt luate în calcul și statele candidate, Turcia ocupă locul al treilea, cu un consum de 13,6 mii TJ.

Temperaturile extreme din luna iunie 2026 au avut efecte directe asupra cererii de electricitate în Europa.

Cele mai mari patru economii ale Uniunii Europene au înregistrat creșteri importante ale consumului, iar în Franța operatorul de transport RTE estimează că fiecare grad Celsius în plus determină, în mod obișnuit, o creștere a cererii cuprinsă între 0,7 GW și 1 GW. În timpul celor mai călduroase zile din iunie, necesarul suplimentar de energie pentru răcire a fost estimat la 10-14 GW.

În Germania, prețurile au depășit 200 de euro/MWh, în Franța au ajuns aproape de 160 euro/MWh, iar în Spania au trecut de 110 euro/MWh.

Majorarea a fost determinată atât de cererea ridicată pentru răcire, cât și de reducerea producției de energie, în contextul unei producții eoliene scăzute în Germania și al limitării temporare a producției nucleare din Franța din cauza temperaturii ridicate a apelor utilizate pentru răcirea reactoarelor.

Potrivit datelor citate în analiză, Europa continuă să fie continentul care se încălzește cel mai rapid, ritmul fiind de aproximativ două ori mai mare decât media globală.

Datele Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) arată că, în 2023, toate cele zece state care au înregistrat cele mai mari creșteri ale temperaturii la nivel mondial au fost țări europene, ceea ce evidențiază amploarea schimbărilor climatice resimțite pe continent.