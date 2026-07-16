Lovitură pentru șoferi. Cât ar putea costa benzina și motorina în perioada următoare. Scenariile prezentate de Dumitru Chisăliță (AEI)

Tensiunile din Orientul Mijlociu și riscurile privind aprovizionarea cu petrol continuă să fie principalul factor urmărit de investitori, însă efectele asupra carburanților din România ar putea deveni vizibile abia în următoarele săptămâni. Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, avertizează că, dacă actualul conflict se prelungește, iar dolarul american continuă să se aprecieze, prețurile la pompă ar putea urca semnificativ, existând chiar posibilitatea ca motorina să atingă pragul de 10 lei pe litru în luna septembrie.

Potrivit analizei realizate de Dumitru Chisăliță, piața petrolului traversează o perioadă diferită față de începutul anului. Deși conflictul din zona Golfului Persic menține un nivel ridicat de incertitudine, investitorii consideră în continuare că există suficiente mecanisme pentru a evita un șoc imediat asupra aprovizionării globale.

Expertul atrage însă atenția că rezervele strategice sunt mai reduse decât în urmă cu câteva luni, iar Strâmtoarea Hormuz rămâne unul dintre cele mai sensibile puncte ale comerțului mondial cu energie, prin această rută fiind transportată aproximativ o cincime din consumul global de petrol și din comerțul mondial cu gaze naturale lichefiate.

În opinia sa, riscul geopolitic începe să fie inclus direct în prețul petrolului, nu doar ca o amenințare temporară, ci ca un cost structural al pieței.

Dumitru Chisăliță: „În această săptămână, nu estimez modificări importante ale prețurilor la benzină și motorină în România. Media cotațiilor internaționale ale petrolului din ultimele săptămâni nu au crescut suficient de nivelurile actuale pentru a produce ajustări vizibile la pompă. În următoarele două săptămâni, scenariul cel mai probabil este ca Brent să evolueze într-un interval cuprins între 85 și 90 dolari/baril. Atât timp cât nu apare un eveniment major – precum blocarea aproape completă a traficului prin Hormuz, lovirea unor mari terminale petroliere sau extinderea conflictului asupra principalilor producători din Golf – piața va continua probabil să alterneze perioadele de tensiune cu cele de aparentă calmare. În acest moment AEI estimează următoarea distribuție a probabilităților în următoarele 2 săptămâni: 60% șanse ca Brent să rămână între 85 și 90 USD/baril; 30% șanse pentru o urcare în intervalul 90-100 USD/baril; 10% șanse pentru depășirea pragului psihologic de 100 USD/baril.”

Analiza AEI arată că, pe termen de una-două luni, impactul asupra șoferilor români nu va depinde doar de cotația petrolului, ci și de evoluția dolarului american. România importă petrol și produse petroliere tranzacționate aproape exclusiv în dolari, astfel că orice apreciere a monedei americane se reflectă în costurile de achiziție.

Totodată, în prețul carburanților intră și accizele, TVA-ul, costurile de rafinare, transport și distribuție, ceea ce face ca evoluția de la pompă să fie influențată de mai mulți factori simultan.

Dumitru Chisăliță explică scenariul luat în calcul de Asociația Energia Inteligentă:

„Scenariul cel mai probabil presupune un Brent între 95 și 105 USD/baril și un curs USD/RON în intervalul 4,6-4,7 lei/USD. În acest scenariu, în următoarele două săptămâni benzina ar putea urca către 8,75-8,80 lei/litru, iar motorina către 9,60-9,70 lei/litru. În aproximativ o lună, benzina ar putea ajunge în intervalul 9,00-9,10 lei/litru, în timp ce motorina ar putea fi comercializată între 9,90 și 10,00 lei/litru. Dacă tensiunile persistă timp de două luni, estimarea AEI indică valori de aproximativ 9,10-9,40 lei/litru pentru benzină și 10,05-10,25 lei/litru pentru motorină.”

În analiza sa, Dumitru Chisăliță consideră că evoluția dolarului american poate avea un impact chiar mai mare decât cel al petrolului asupra prețurilor practicate în România.

„În opinia AEI, piața subestimează impactul cursului valutar. Dacă petrolul crește cu aproximativ 20%, iar dolarul se apreciază simultan cu încă 8-10% față de leu, costul exprimat în moneda națională pentru importatori poate urca cu aproape 30%, înainte de includerea costurilor logistice, comerciale și fiscale.”

Potrivit estimărilor AEI, pentru luna septembrie există o probabilitate de 55% ca motorina să fie comercializată între 9,70 și 9,90 lei/litru, o probabilitate de 30% ca prețul să ajungă între 10,05 și 10,25 lei/litru și o probabilitate de 15% ca pragul de 10,25 lei/litru să fie depășit, scenariu care ar presupune o escaladare militară majoră și perturbări importante ale fluxurilor mondiale de petrol.

În concluzie, Dumitru Chisăliță apreciază că perspectivele rămân orientate spre noi scumpiri ale carburanților în următoarele una-două luni și subliniază că, pentru România, evoluția combinată a cotației petrolului Brent și a dolarului american va fi factorul decisiv în stabilirea prețurilor la pompă.