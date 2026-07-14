Preț carburanți 14 iulie 2026. Cât costă benzina și motorina astăzi. Unde găsesc șoferii cele mai mici prețuri

Șoferii care alimentează marți, 14 iulie 2026, nu vor găsi schimbări importante la pompă față de zilele precedente. Benzina și motorina își păstrează, în mare parte, nivelurile de preț din weekend, deși în unele orașe și la anumite rețele au apărut ajustări de câțiva bani pe litru. Diferențele dintre benzinării rămân însă suficiente pentru ca un plin să coste cu zeci de lei mai mult sau mai puțin, în funcție de locul în care este făcută alimentarea.

Potrivit celor mai recente date privind prețurile practicate în benzinării, cea mai ieftină benzină standard din România se vinde marți cu 8,58 lei pe litru, în timp ce cea mai ieftină motorină standard poate fi cumpărată cu 9,14 lei pe litru.

În București, cea mai redusă valoare pentru benzina standard este de 8,59 lei/litru, nivel care s-a menținut neschimbat față de zilele precedente. În funcție de companie și de amplasarea stației, prețul poate urca până în jurul valorii de 8,68 lei/litru.

Și motorina standard se menține la valori apropiate de cele din weekend. În Capitală, cel mai mic preț este de 9,34 lei/litru, însă în unele stații acesta poate depăși 9,45 lei/litru.

În marile orașe din țară, diferențele sunt reduse. La Cluj-Napoca și Timișoara, benzina standard pornește tot de la 8,59 lei/litru, în timp ce la Iași prețul minim este de 8,62 lei/litru. Constanța înregistrează o ușoară creștere, benzina standard fiind comercializată de la 8,62 lei/litru, cu aproximativ trei bani peste nivelul anterior.

În ceea ce privește motorina, Bucureștiul rămâne orașul cu cel mai mic preț, respectiv 9,34 lei/litru. La Timișoara, șoferii pot alimenta de la 9,36 lei/litru, iar în Cluj-Napoca, Iași și Constanța, cel mai mic preț este de 9,39 lei/litru.

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard este disponibilă la prețul de 8,58 lei/litru, la o stație Partener Rompetrol din municipiul Arad.

În cazul motorinei standard, cel mai redus tarif din țară este de 9,14 lei/litru, fiind practicat de o stație Gazprom.

Specialiștii atrag atenția că valorile afișate sunt orientative și pot varia în funcție de ora actualizării, localitate sau politica fiecărei rețele de distribuție, motiv pentru care șoferii sunt sfătuiți să verifice prețurile înainte de alimentare.

Evoluția prețurilor la pompă este influențată de mai mulți factori, printre care cotațiile internaționale ale petrolului, cursul de schimb leu-euro și nivelul taxelor și accizelor aplicate carburanților.

În ultimele săptămâni, piața a fost marcată de volatilitatea prețului petrolului, iar după modificările fiscale intrate în vigoare la începutul lunii iulie, costurile la pompă au rămas la un nivel ridicat.

Datele Eurostat arată că prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Totodată, România a fost singurul stat membru în care motorina s-a scumpit în luna mai față de aprilie.

Un alt raport publicat de Eurostat arată că România s-a numărat printre statele europene cu cele mai importante creșteri ale prețurilor la carburanți în acest an.

Pentru șoferi, alegerea stației de alimentare poate face în continuare diferența. Chiar dacă variațiile de preț sunt de numai câțiva bani pe litru, la un rezervor de 50-60 de litri economia poate ajunge la câțiva zeci de lei, în funcție de benzinăria aleasă.