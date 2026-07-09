Prețuri carburanți joi, 9 iulie. Cât costă cea mai ieftină benzină și motorină. Lista celor mai mici tarife

Prețuri carburanți joi, 9 iulie. Platforma Peco Online a publicat datele actualizate privind prețurile carburanților din România pentru joi, 9 iulie 2026. Conform informațiilor disponibile, cea mai ieftină benzină din țară poate fi cumpărată la prețul de 8,59 lei pe litru.

Acest preț este afișat la o stație RST din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, situată pe Șoseaua Găești-Târgoviște nr. 11. Tot la 8,59 lei pe litru se regăsește și cel mai mic preț al benzinei raportat în municipiul Cluj-Napoca, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț din România este de 8,98 lei pe litru. Acesta este practicat de o stație Dacma din localitatea Lungulețu, județul Dâmbovița, aflată pe Strada Principală (DN7), nr. 172.

Categoria Preț (lei/litru) Stație Localitate Județ Adresă Cea mai ieftină benzină din România 8,59 RST Târgoviște Dâmbovița Șoseaua Găești-Târgoviște nr. 11 Cea mai ieftină motorină din România 8,98 Dacma Lungulețu Dâmbovița Strada Principală (DN7), nr. 172

Platforma a prezentat și situația celor mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele cinci orașe ale țării, clasificate după numărul de locuitori.

În București, cel mai mic preț pentru benzină este de 8,62 lei pe litru, în timp ce motorina poate fi cumpărată cu minimum 9,39 lei pe litru. Pentru GPL, cel mai redus preț este de 4,52 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, benzina este disponibilă de la 8,59 lei pe litru, motorina de la 9,39 lei pe litru, iar GPL-ul de la 4,49 lei pe litru.

În Timișoara, șoferii pot găsi benzină la prețuri începând de la 8,62 lei pe litru, motorină de la 9,39 lei pe litru și GPL de la 4,56 lei pe litru.

La Iași, cele mai mici prețuri raportate sunt de 8,62 lei pe litru pentru benzină, 9,39 lei pe litru pentru motorină și 4,56 lei pe litru pentru GPL.

În Constanța, benzina poate fi cumpărată de la 8,62 lei pe litru, motorina de la 9,39 lei pe litru, iar GPL-ul de la 4,54 lei pe litru.

Oraș Benzină (lei/l) Motorină (lei/l) GPL (lei/l) București 8,62 9,39 4,52 Cluj-Napoca 8,59 9,39 4,49 Timișoara 8,62 9,39 4,56 Iași 8,62 9,39 4,56 Constanța 8,62 9,39 4,54

Valorile afișate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, localitatea în care aceasta se află și momentul actualizării. De aceea, șoferilor le este recomandat să verifice prețurile înainte de a alimenta, în special în perioadele în care tarifele la carburanți se modifică frecvent.