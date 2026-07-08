Prețuri carburanți miercuri, 8 iulie. Cât costă cea mai ieftină benzină în România. Lista celor mai mici tarife

Prețuri carburanți miercuri, 8 iulie. Platforma Peco Online a publicat miercuri, 8 iulie 2026, cele mai recente date privind prețurile carburanților din România, indicând unde pot fi găsite cele mai mici tarife la benzină, motorină și GPL.

Cea mai ieftină benzină din țară este comercializată la prețul de 8,59 lei/litru, la o stație DHR din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, situată pe strada Frunzișului nr. 83.

În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț din România este de 8,98 lei/litru. Acesta este practicat la o stație Dacma din comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, aflată pe Strada Principală (DN7), nr. 172.

Carburant Preț Stație Localitate Adresă Benzină 8,59 lei/litru DHR Cluj-Napoca, jud. Cluj Str. Frunzișului nr. 83 Motorină 8,98 lei/litru Dacma Lungulețu, jud. Dâmbovița Strada Principală (DN7), nr. 172

Peco Online a publicat și situația celor mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în primele cinci orașe din România după numărul de locuitori.

În București, cea mai ieftină benzină costă 8,62 lei/litru, motorina are un preț minim de 9,43 lei/litru, iar GPL-ul poate fi cumpărat cu 4,52 lei/litru.

În Cluj-Napoca, benzina este disponibilă de la 8,59 lei/litru, motorina de la 9,39 lei/litru, iar GPL-ul de la 4,49 lei/litru.

În Timișoara, cel mai mic preț pentru benzină este de 8,62 lei/litru, pentru motorină de 9,43 lei/litru, iar pentru GPL de 4,56 lei/litru.

La Iași, benzina poate fi cumpărată de la 8,62 lei/litru, motorina de la 9,44 lei/litru, iar GPL-ul de la 4,56 lei/litru.

În Constanța, cel mai mic preț al benzinei este de 8,62 lei/litru, motorina costă minimum 9,44 lei/litru, iar GPL-ul este disponibil de la 4,54 lei/litru.

Oraș Benzină Motorină GPL București 8,62 lei/litru 9,43 lei/litru 4,52 lei/litru Cluj-Napoca 8,59 lei/litru 9,39 lei/litru 4,49 lei/litru Timișoara 8,62 lei/litru 9,43 lei/litru 4,56 lei/litru Iași 8,62 lei/litru 9,44 lei/litru 4,56 lei/litru Constanța 8,62 lei/litru 9,44 lei/litru 4,54 lei/litru

Prețurile afișate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, localitate și momentul actualizării datelor. De aceea, șoferilor le este recomandat să verifice tarifele înainte de alimentare, în special în perioadele în care prețurile carburanților se modifică frecvent.

Comparativ cu aceeași perioadă a lunii trecute, prețul mediu al benzinei în România a scăzut cu 10,2%. Astfel, alimentarea unui rezervor de 50 de litri costă în prezent cu aproximativ 49 de lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu pe litru este cu 0,8% mai mic față de luna trecută. În consecință, un plin de 50 de litri este în prezent cu aproximativ 4 lei mai ieftin decât în urmă cu o lună.

La nivelul Uniunii Europene, România ocupă locul 13 în clasamentul statelor cu cele mai mici prețuri la benzină, fiind devansată de Malta, Polonia, Spania, Bulgaria, Cipru, Suedia, Slovenia, Cehia, Croația, Ungaria, Luxemburg și Austria.

În ceea ce privește motorina, România se află pe locul 18 în Uniunea Europeană în topul celor mai mici prețuri la acest tip de carburant. Înaintea țării noastre se situează Malta, Polonia, Cehia, Bulgaria, Slovacia, Spania, Estonia, Grecia, Cipru, Luxemburg, Ungaria, Croația, Letonia, Slovenia, Suedia, Austria și Lituania.