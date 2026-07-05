Prețuri carburanți duminică, 5 iulie. Cât plătesc șoferii pentru benzină și motorină la final de săptămână

Platforma Peco Online a publicat date actualizate privind cele mai mici prețuri la carburanți înregistrate în România în ziua de vineri, 5 iulie 2026. Potrivit informațiilor disponibile, cele mai avantajoase prețuri la benzină și motorină au fost identificate în județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină benzină din România se comercializează la prețul de 8,49 lei pe litru, la stația RST din Târgoviște, județul Dâmbovița. Stația este situată pe Șoseaua Găești-Târgoviște nr. 11.

În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț din țară este de 8,98 lei pe litru și este practicat de stația Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița. Aceasta se află pe Strada Principală (DN7), nr. 172, potrivit datelor publicate de Peco Online.

De asemenea, platforma a publicat și situația celor mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL din principalele orașe ale României, respectiv primele cinci orașe după numărul de locuitori.

În București, cel mai mic preț al benzinei este de 8,62 lei pe litru, în timp ce motorina poate fi achiziționată la prețul de 9,44 lei pe litru, iar GPL-ul costă 4,52 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, benzina are un preț minim de 8,59 lei pe litru, motorina se vinde cu 9,39 lei pe litru, iar GPL-ul costă 4,49 lei pe litru.

În Timișoara, cel mai mic preț la benzină este de 8,62 lei pe litru, motorina se comercializează la 9,44 lei pe litru, iar GPL-ul are un preț de 4,56 lei pe litru.

La Iași, benzina poate fi cumpărată la prețul minim de 8,62 lei pe litru, motorina costă 9,44 lei pe litru, iar GPL-ul este comercializat cu 4,56 lei pe litru.

În Constanța, cel mai mic preț pentru benzină este de 8,62 lei pe litru, în timp ce motorina se vinde cu 9,44 lei pe litru, iar GPL-ul costă 4,54 lei pe litru.

Datele publicate de platforma Peco Online arată că județul Dâmbovița găzduiește, la începutul lunii iulie 2026, cele mai mici prețuri la benzină și motorină din România.

Prețurile afișate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, localitatea în care aceasta este situată și momentul actualizării datelor. Din acest motiv, șoferilor li se recomandă să verifice tarifele înainte de alimentare, în special în perioadele în care prețurile carburanților înregistrează fluctuații frecvente.