Sâmbătă seara, orașul Grenoble a fost martorul unor emoții intense generate de Cupa Mondială 2026, în contextul meciului din optimile de finală între Franța și Paraguay. Terasele barurilor au fost pline de suporteri îmbrăcați în tricouri albastre, urmărind cu interes desfășurarea partidei.

Înaintea acestui meci, comunitatea marocană din Grenoble sărbătorea calificarea echipei Maroc în sferturile de finală, după victoria obținută în meciul anterior. Maroc a învins echipa Portugaliei cu scorul de 1-0, asigurându-și astfel un loc în următoarea fază a competiției.

Pe străzile din Grenoble, s-au auzit claxoane și au fost lansate artificii, iar culorile roșu și verde ale Marocului s-au amestecat cu albastrul echipei Franței. Barurile au fost pline de suporteri care au urmărit meciul Franța – Paraguay din optimile de finală.

Partida s-a încheiat cu victoria Franței, scor 3-1, asigurând accesul echipei în sferturile de finală, unde o va întâlni pe echipa Marocului. Melvin, prezent în piața Bérulle, a declarat: „Vom căuta să obținem a treia stea”, referindu-se la titlul mondial, în timp ce se afla alături de Kabal, un prieten franco-marocan, anticipând confruntarea dintre Franța și Maroc.

Fanii ambelor echipe s-au adunat cu entuziasm, încurajându-și favoriții înaintea întâlnirii decisive din sferturile de finală. Atmosfera a fost marcată de unitate și respect reciproc între comunitățile franceză și marocană din Grenoble.

Acest moment subliniază rolul fotbalului ca un factor de coeziune socială și culturală, în special în orașele caracterizate prin diversitate etnică și culturală. Duelul dintre Franța și Maroc este așteptat cu interes atât de susținătorii locali, cât și de iubitorii sportului la nivel internațional.