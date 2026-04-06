„Federaţia Italiană de Rugby a aflat cu profundă tristeţe de decesul lui Franco Zani. Originar din Iseo, în provincia Brescia, acesta ar fi împlinit 88 de ani pe 24 octombrie”, a declarat FIR în comunicatul său de presă.

Potrivit federației, acesta a fost unul dintre primii jucători italieni care au reușit să se impună în campionatul Franței, considerat unul dintre cele mai puternice din Europa, transmite L’Equipe.

Franco Zani a evoluat pe postul de număr 8 și a fost cunoscut pentru forța sa fizică. El s-a alăturat echipei SU Agen în 1961 și a făcut parte din una dintre cele mai de succes perioade din istoria clubului.

Alături de echipa franceză, a câștigat de trei ori Scutul Brennus, în 1962, 1965 și 1966, precum și competiția Challenge Yves du Manoir în 1963. A rămas la Agen până în 1974, când și-a încheiat cariera.

Franco Zani a bifat unsprezece selecții pentru echipa națională a Italiei. Printre acestea se numără și un meci test disputat pe 14 aprilie 1963 împotriva Franței, pierdut la limită, scor 14-12, la Grenoble.

Evoluțiile sale în meciurile împotriva Franței au atras atenția cluburilor din Hexagon. Deși a fost dorit de echipe precum Toulon sau Racing, Zani a ales să se alăture formației Agen, după ce anterior evoluase la Padova.

În cadrul echipei franceze, a început ca linia a doua, dar s-a impus ulterior pe postul de număr 8, devenind un jucător important într-o formație cu mai mulți internaționali.

Franco Zani a fost considerat o figură reprezentativă pentru perioada de succes a echipei SU Agen din anii ’60. A evoluat într-un lot în care se aflau și alți jucători cunoscuți la nivel internațional, precum Michel Sitjar sau Pierre Lacroix.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, clubul francez a pierdut unul dintre ultimii reprezentanți ai acelei generații. După ce s-a stabilit în Franța pentru a juca la Agen, Franco Zani nu s-a mai întors să locuiască în localitatea natală din Italia.