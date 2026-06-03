S-a stins unul dintre cei mai longevivi lideri din Marea Britanie. Fusese diagnosticat cu cancer: Făcea parte dintr-o familie foarte unită

Sir Alex Younger, fostul director al serviciului britanic de informații externe MI6 și cel mai longeviv șef al instituției din ultimii 50 de ani, a murit la vârsta de 62 de ani. Familia sa a confirmat decesul, care a avut loc marți dimineață, la Boston, după ce anul trecut fusese diagnosticat cu cancer de prostată.

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a transmis un mesaj de omagiu, evidențiind dedicarea lui Sir Alex Younger pentru serviciul public și pentru protejarea Marii Britanii, conform informațiilor publicate de Independent.

Sir Alex Younger a fost una dintre cele mai importante figuri ale comunității britanice de informații în perioada războiului împotriva terorismului. A activat în Balcani în anii 1990, a fost detașat în Orientul Mijlociu și a condus stația MI6 din Kabul, Afganistan.

În 2009 a fost numit responsabil al activităților de combatere a terorismului, într-o perioadă în care Marea Britanie se confrunta cu niveluri ridicate de alertă după atentatele de la Londra din 7 iulie 2005 și în pregătirea Jocurilor Olimpice din 2012.

Ulterior, a devenit membru al Consiliului Național de Securitate, unde a oferit consultanță prim-ministrului britanic în probleme de securitate și informații. A fost promovat apoi în funcția de director adjunct al MI6, iar în octombrie 2014 a fost desemnat șeful serviciului, cunoscut tradițional sub titulatura de „C”, după retragerea lui Sir John Sawers.

Sir Alex Younger era considerat un expert în securitate internațională, securitate cibernetică și conflicte globale. De-a lungul mandatului său, a avertizat în repetate rânduri asupra amenințărilor reprezentate de China, Rusia și alte state ostile.

El a susținut constant necesitatea ca serviciile de informații să folosească tehnologiile moderne și evoluțiile din domeniul digital pentru a-și menține avantajul în fața adversarilor.

Persoane apropiate au declarat că trata cu maximă seriozitate responsabilitățile funcției și nu oferea niciodată detalii despre operațiunile aflate în desfășurare. Potrivit acestora, a acordat o atenție deosebită aspectelor morale și etice ale activității de informații, mai ales în perioada războiului împotriva terorismului, când riscul depășirii limitelor etice era ridicat.

„Era foarte modest și își lua foarte în serios misiunea de a apăra națiunea. În timpul războiului împotriva terorismului, a luat foarte în serios provocările morale și pericolele asociate funcției sale, într-o perioadă în care riscul de a se îndepărta de principiile etice era foarte mare. A avut mare grijă să se asigure că acest lucru nu se va întâmpla și să-și mențină toate deciziile și operațiunile în limite morale stricte, într-o epocă în care nu se mai țineau cont de reguli. Făcea parte dintr-o familie foarte unită, precum și dintr-un cerc larg de rude și prieteni. Era iubit de mulți”, a declarat prietenul său pentru The Independent.

Sir Alex Younger a studiat la Marlborough College, după care a urmat cursuri de economie și informatică la Universitatea St Andrews. A intrat în MI6 în 1991, după ce lucrase în Afganistan pentru organizația Halo Trust și servise ca ofițer în regimentul Scots Guards. Recrutarea sa a avut loc printr-o abordare directă, pe care ulterior a descris-o drept o simplă bătaie pe umăr.

În timpul activității sale militare a suferit o accidentare la gleznă care i-a rămas pentru tot restul vieții. Cu toate acestea, a devenit unul dintre cei mai apreciați ofițeri operativi ai serviciului britanic.

În 2018, Sir Alex Younger a coordonat răspunsul britanic la otrăvirea fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia, la Salisbury. În acel moment, serviciile de securitate britanice au ajuns rapid la concluzia că Rusia se afla în spatele atacului.

Tot în acea perioadă, el a atras atenția la nivel internațional prin promovarea unei abordări mai deschise și mai transparente a activității de informații. În decembrie 2018 a susținut primul discurs public al unui șef MI6 aflat încă în funcție, eveniment desfășurat la universitatea unde studiase.

După retragerea din funcție, în 2020, Sir Alex Younger a început să împărtășească unele episoade din experiența sa profesională.

Printre cele mai cunoscute relatări s-a numărat un incident petrecut în timpul unei întâlniri secrete, când mustața falsă pe care o purta ca element de deghizare s-a desprins. El a fost nevoit să se retragă la toaletă pentru a o lipi la loc și aproape și-a pierdut cunoștința din cauza vaporilor adezivului folosit.

În ultimii ani ai vieții, Sir Alex Younger a continuat să avertizeze public asupra amenințărilor reprezentate de Rusia și a susținut necesitatea ca Regatul Unit să trateze cu maximă seriozitate pregătirea militară pentru un posibil conflict direct.