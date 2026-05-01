Într-o intervenție televizată joi seară, pe 30 aprilie 2026, șeful Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteață, a tranșat definitiv una dintre cele mai controversate ipoteze apărute în spațiul public. Acesta a subliniat că numele bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, nu a figurat în niciun moment pe agenda discuțiilor dintre Republica Moldova și Federația Rusă în contextul schimbului de deținuți.

Conform oficialului, prezența acesteia pe masa negocierilor nu a fost propusă nici de partea moldovenească, nici de cea rusă, infirmând astfel zvonurile privind utilizarea figurii politice de la Comrat ca monedă de schimb.

„Guțul nu a fost pe masa de negociere. Nu a fost propusă de noi și nici de ei. Deci Guțul nu era un nume pe masa de negociere cu ei”, a afirmat Alexandru Musteață.

Șeful spionajului moldovean a explicat că acest proces a fost unul extrem de laborios, demarând încă din vara anului 2025, scrie cotidianul.md. Tratativele au fost inițiate prin canale de comunicare discrete între SIS și Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), imediat după ce autoritățile de la Moscova au formalizat acuzațiile împotriva celor doi ofițeri moldoveni reținuți pe teritoriul rus în primăvara aceluiași an.

Musteață a precizat că, deși nu poate oferi detalii tehnice specifice din cauza caracterului confidențial al mecanismelor de negociere între serviciile secrete, întregul efort a fost unul de durată și marcat de numeroase complexități diplomatice.

„Detaliile procesul de negocieri nu le pot oferi, pentru că negocierile s-au purtat într-un cadru discret. Sunt niște mecanisme de negociere între servicii în astfel de circumstanțe. Noi am început discuțiile respective cu FSB-ul, prin anumite canale de comunicare, încă din vara anului trecut. Când după o anumită perioadă FSB a înaintat anumite învinuiri ofițerilor noștri. Un proces destul de lung, complicat, cu foarte multe detalii, care a culminat cu procesul de schimb care l-am avut câteva zile în urmă”, a adăugat Alexandru Musteață.

De asemenea, în contextul riscurilor de securitate, directorul SIS a lansat un avertisment ferm către cetățenii Republicii Moldova. Întrebat dacă există posibilitatea ca Rusia să rețină și alți moldoveni pentru a-i folosi în negocieri viitoare, Alexandru Musteață a recomandat evitarea oricăror deplasări în Federația Rusă.

Acesta a îndemnat cetățenii să consulte alertele de călătorie emise de Ministerul Afacerilor Externe și să manifeste prudență maximă, având în vedere climatul actual de insecuritate.

„Ministerul de Externe nu odată a dat alerte de călătorie în Federația Rusă. Recomandăm tuturor cetățenilor să consulte site-ul Ministerului de Externe și cel mai bine să se rețină de la deplasări în Federația Rusă”, a încheiat Alexandru Musteață.

Cazul celor doi ofițeri moldoveni a ajuns în atenția opiniei publice mai vizibil la începutul lunii martie 2026, când vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, Renato Usatîi, a făcut o serie de dezvăluiri despre situația acestora.

Potrivit deputatului, cei doi angajați ai SIS ar fi fost reținuți sau chiar răpiți de serviciile speciale rusești încă din aprilie 2025, în timp ce se aflau într-o deplasare de serviciu la Moscova.

Usatîi a oferit atunci detalii despre condițiile de detenție, menționând că tinerii ofițeri au fost încarcerați în izolatorul Lefortovo, o instituție cunoscută pentru regimul său extrem de strict și nivelul înalt de securitate.

Mai mult, deputatul sublinia lipsa de experiență a celor doi, precizând că unul dintre ei activa în cadrul Serviciului de Informații și Securitate de mai puțin de un an.

„Acești doi ofițeri ai Republicii Moldova, care erau, să o numim, în deplasare de serviciu în Federația Rusă, au fost răpiți de serviciile speciale ale Federației Ruse în aprilie anul trecut. […] Acești ofițeri, până în ziua de astăzi, se află într-unul dintre cele mai păzite și stricte izolatoare din lume, care se numește Lefortovo. Doi tineri, dintre care unul nu apucase să împlinească un an de activitate în SIS; al doilea avea o experiență de doi ani”, a declarat Renato Usatîi.

Tot la acel moment, Renato Usatîi a lansat informația, acum infirmată de conducerea SIS, conform căreia autoritățile de la Chișinău ar fi încercat să negocieze eliberarea lor oferind-o la schimb pe Evghenia Guțul, propunere care ar fi fost respinsă de FSB.