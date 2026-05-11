Președintele Donald Trump a anunțat că administrația americană a reușit eliberarea a cinci persoane aflate în detenție în Belarus și Rusia, printre care doi cetățeni moldoveni și trei cetățeni polonezi. Operațiunea ar fi fost realizată după mai multe luni de negocieri diplomatice conduse prin intermediul emisarului special John Coale.

Anunțul a fost făcut de liderul american pe platforma Truth Social, unde a susținut că demersurile diplomatice au avut drept obiectiv principal eliberarea jurnalistului și activistului polonez Andrzej Poczobut, aflat în detenție în Belarus încă din anul 2021.

„Tocmai am obținut eliberarea a trei prizonieri polonezi și a doi prizonieri moldoveni din centrele de detenție din Belarus și Rusia. Datorită trimisului meu special prezidențial, John Coale, am reușit să depunem eforturi susținute pentru a face posibilă această eliberare”, a transmis Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că solicitarea privind eliberarea lui Andrzej Poczobut ar fi venit direct din partea președintelui Poloniei, Karol Nawrocki.

„Prietenul meu, președintele Karol Nawrocki al Poloniei, s-a întâlnit cu mine în septembrie anul trecut și m-a rugat să-l ajut să-l eliberez pe Andrzej Poczobut din închisoarea din Belarus. Astăzi, Poczobut este liber datorită eforturilor noastre”, a mai spus Trump.

Președintele american i-a mulțumit și liderului de la Minsk, Aleksandr Lukașenko, pentru cooperarea din timpul negocierilor.

„Statele Unite își respectă angajamentele față de aliații și prietenii noștri. Mulțumesc președintelui Aleksandr Lukașenko pentru cooperare și prietenie. Foarte frumos!”, a declarat Donald Trump.

Cazul celor doi cetățeni moldoveni eliberați a fost intens discutat în Republica Moldova în ultimele săptămâni. Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, susținea recent că doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate ar fi fost deținuți de aproape un an în penitenciarul Lefortovo din Moscova.

Potrivit acestuia, cei doi ar fi fost trimiși într-o misiune fără experiență suficientă și ulterior reținuți de autoritățile ruse.

„Musteața e un „petuh”, pentru ceea ce a făcut”, a spus Usatîi, acuzându-l pe directorul SIS, Alexandru Musteața, că ar fi încercat să deturneze atenția publică prin apariția unor informații despre presupuse legături ale politicianului cu fostul adjunct SIS, Alexandru Balan.

Între timp, autoritățile de la Chișinău au confirmat că cei doi ofițeri SIS au fost eliberați în urma unui schimb internațional de persoane. Pentru realizarea operațiunii, președinta Maia Sandu a decis grațierea fostului adjunct SIS, Alexandru Balan, condamnat pentru trădare.

Acesta a fost transferat în Belarus în cadrul unei operațiuni multilaterale desfășurate pe 28 aprilie, la care au participat mai multe state.

După transfer, Alexandru Balan a fost surprins la sosirea în Belarus, unde a fost întâmpinat cu flori.

Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a declarat că autoritățile au început imediat căutarea unor soluții pentru eliberarea agenților capturați.

„Din prima zi când s-a întâmplat reținerea cetățenilor noștri, a ofițerilor noștri, la indicația doamnei președinte, am purces la căutarea soluțiilor pentru eliberarea lor”, a afirmat oficialul.

Întrebat dacă transferul lui Alexandru Balan către Belarus și posibil ulterior spre Rusia reprezintă un risc pentru securitatea Republicii Moldova, Mihai Popșoi a declarat:

„Acestea pot fi catalogate ca judecăți de valoare. Este cert că, în asemenea decizii complicate, prioritate au integritatea fizică, bunăstarea și securitatea cetățenilor noștri.”

Cei doi ofițeri de informații eliberați au ajuns deja la Chișinău, potrivit Serviciului de Informații și Securitate. Aceștia au fost întâmpinați pe aeroport cu trandafiri albi de directorul instituției, Alexandru Musteața, și de mai mulți ofițeri implicați în organizarea operațiunii.

În paralel, SIS a anunțat deschiderea unei anchete interne privind eșecul misiunii desfășurate în Federația Rusă.