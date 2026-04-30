Republica Moldova a fost zilele trecute scena unui schimb complex de prizonieri, eveniment care a readus în atenția publică vulnerabilitățile sistemului de securitate națională și dilemele etice legate de trădarea de patrie. Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și al Parlamentului moldovean, a oferit asigurări ferme cetățenilor că integritatea și securitatea țării nu sunt puse sub nicio formă în pericol de recentul schimb de prizonieri în care a fost implicat Alexandru Bălan.

Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), rămâne o figură controversată, Igor Grosu subliniind că acesta va purta definitiv eticheta de trădător, indiferent de locul în care se va afla în urma acestui aranjament diplomatic și operativ.

Igor Grosu a îndemnat joi, 30 aprilie 2026, la o abordare rațională, menționând că nu ar trebui să se exagereze impactul pe care eliberarea și trimiterea lui Bălan în Belarus l-ar putea avea asupra siguranței naționale. Igor Grosu a explicat că fostul oficial SIS nu mai face parte din sistem de o perioadă considerabilă de timp. Din acest motiv, liderul legislativului a sugerat că nu ar trebui să îi fie supraestimate capacitățile de a influența negativ structurile actuale, subliniind că acțiunile comise de acesta au fost demult neutralizate.

Mai mult, Igor Grosu a ținut să precizeze că structurile moldovenești de informații au acționat cu promptitudine și profesionalism, întreprinzând toate măsurile necesare pentru a minimiza orice potențial impact negativ.

Liderul puterii de la Chișiănu a evitat totuși să confirme în mod direct dacă Alexandru Bălan a fost o piesă cerută expres de partenerii externi sau propusă de Chișinău în cadrul acestui schimb de spioni.

„Eu nu am participat nemijlocit la acest proces, eram ocupat, dar deja nu mai contează. Contează că tinerii noștri, băieții noștri, sunt acasă, iar acesta este cel mai important lucru”, a afirmat Igor Grosu.

În timp ce puterea de la Chișinău pune accent pe succesul umanitar al operațiunii, opoziția politică adoptă o poziție mult mai critică, ridicând semne de întrebare asupra legalității și moralității unor astfel de schimburi.

Igor Dodon, liderul socialiștilor, a intervenit în spațiul public afirmând că Republica Moldova se află, pentru prima dată în istoria sa recentă, în centrul unui scandal major legat de un schimb de spioni.

Liderul PSRM a recunoscut că revenirea celor doi moldoveni acasă este un eveniment pozitiv, apreciind eforturile statelor externe și ale instituțiilor implicate. Totuși, acesta a solicitat clarificări urgente din partea autorităților cu privire la circumstanțele în care angajați ai SIS au ajuns să fie reținuți în misiuni pe teritoriul Rusiei.

Dodon a chestionat logica cedării unui cetățean moldovean, Alexandru Bălan, chiar și acuzat de trădare, în schimbul altor cetățeni moldoveni, sugerând că există încă numeroase întrebări fără răspuns care planează asupra acestui caz și care necesită o explicație oficială detaliată.

„Faptul că doi moldoveni au revenit acasă este un lucru bun și salutăm acest lucru. Cei care au fost implicați și au ajutat, state externe și instituții ale statului, trebuie apreciați în acest sens. Totuși, Moldova este implicată, în premieră, într-un scandal major privind un schimb de spioni. De ce s-a întâmplat acest lucru? Cine i-a trimis pe băieți acolo? De ce am cedat un cetățean moldovean în schimbul altor cetățeni moldoveni? Sunt foarte multe întrebări la care încă nu avem răspunsuri”, a declarat Igor Dodon.

Operațiunea de recuperare a celor doi ofițeri moldoveni a fost una de anvergură internațională, desfășurată sub egida Serviciului de Informații și Securitate (vezi aici mai multe detalii). Aceștia au revenit în țară miercuri dimineața, fiind escortați personal de directorul SIS, Alexandru Musteața, și de ofițerii care au planificat misiunea.

Instituția a informat că cei doi au trecut prin proceduri standard de evaluare medicală și primesc tot sprijinul necesar pentru reintegrare, mulțumind totodată partenerilor din România, Polonia și Statele Unite ale Americii pentru sprijinul logistic și operativ oferit.

Reprezentanții SIS au confirmat că investigațiile interne lansate în anul 2023 sunt în plină desfășurare, scopul acestora fiind determinarea exactă a prejudiciilor cauzate de actele de trădare ale lui Alexandru Bălan.

Fostul adjunct al SIS, care fusese deja suspendat din funcție în 2019 și lăsat fără acces la secrete de stat, a fost piesa centrală a acestui schimb internațional, fiind oferit alături de o cetățeancă rusă, Nina Popova, acuzată de activități ostile împotriva Republicii Moldova.

Alexandru Bălan fusese recent extrădat din România pentru a ispăși o pedeapsă de închisoare pentru divulgarea secretului de stat. În paralel, acesta era vizat și de autoritățile române pentru furnizarea de informații către KGB-ul din Belarus, ceea ce subliniază dimensiunea transfrontalieră a activităților sale de spionaj.