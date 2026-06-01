Liderul din Transnistria îl atacă pe premierul Republicii Moldova. Vadim Krasnoselski: Să nu insulte poporul transnistrean

Tensiunile dintre administrația separatistă de la Tiraspol și autoritățile de la Chișinău au fost amplificate după ce Rusia a simplificat procedura de acordare a cetățeniei pentru locuitorii regiunii transnistrene. Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski l-a criticat public pe premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. Experți în securitate și politică externă avertizează că măsura Moscovei poate avea implicații care depășesc simpla acordare a pașapoartelor.

Autoritățile separatiste susțin că zeci de mii de persoane s-au înscris deja pentru obținerea cetățeniei ruse, după intrarea în vigoare a noilor reguli stabilite de Kremlin.

Liderul prorus al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, a reacționat după declarațiile făcute la Chișinău și i-a transmis premierului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, că ar trebui să manifeste respect față de locuitorii regiunii separatiste, transmite cotidianul.md.

Krasnoselski a afirmat că în Transnistria oamenii nu sunt jigniți și a susținut că această atitudine ar trebui urmată și de autoritățile de la Chișinău. Totodată, liderul de la Tiraspol a insistat asupra interesului ridicat pentru cetățenia rusă în rândul locuitorilor regiunii.

„Aș dori să-l avertizez pe prim-ministrul Moldovei să nu insulte poporul transnistrean. În general, nu trebuie atinși oamenii. Poate că nu înțelegi asta, dar așa e în Transnistria. Aici nimeni nu insultă pe nimeni, din niciun motiv”, a spus Krasnoselski.

Potrivit autorităților separatiste, aproximativ 36.000 de persoane s-au înscris pentru obținerea documentelor rusești. Procedura de depunere a cererilor a început pe 25 mai, la scurt timp după modificările anunțate de Moscova.

La 15 mai, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret prin care locuitorii regiunii transnistrene pot solicita cetățenia Federației Ruse printr-o procedură simplificată.

Măsura vine într-un context regional complicat, marcat de războiul din Ucraina și de apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

Decizia Kremlinului a atras rapid reacții din partea experților, care consideră că acordarea accelerată a cetățeniei ruse nu reprezintă doar o măsură administrativă, ci și un instrument de influență politică într-o zonă sensibilă pentru securitatea regională.

În cadrul unei dezbateri organizate de Agenția de presă IPN, expertul Igor Boțan a declarat că decretul semnat de Vladimir Putin trebuie analizat și dincolo de argumentele oficiale invocate de Rusia.

Potrivit acestuia, măsura poate fi interpretată ca o formă de intimidare a Republicii Moldova și ca o încercare de a crea noi pârghii de influență într-un moment în care regiunea transnistreană traversează dificultăți economice și sociale.

Boțan a explicat că tot mai mulți locuitori ai regiunii traversează zilnic Nistrul pentru a lucra pe malul drept al Republicii Moldova, în timp ce economia locală se confruntă cu probleme tot mai mari. În opinia sa, izolarea Transnistriei s-a accentuat după invazia Rusiei în Ucraina și după închiderea frontierei ucrainene pe segmentul controlat de administrația separatistă.

Expertul a atras atenția și asupra implicațiilor pe care le poate avea acceptarea cetățeniei ruse. Potrivit acestuia, dobândirea acestui statut presupune asumarea unor obligații față de statul rus și poate conduce la presiuni suplimentare privind recrutarea în structurile militare controlate de regimul separatist.

„Probabil acesta este pretextul oficial invocat de Federația Rusă, însă există și o dimensiune nedeclarată. Este vorba despre o acțiune de intimidare a Republicii Moldova și de creare a unor eventuale pretexte pentru intervenție, într-un moment în care Transnistria devine tot mai izolată și se confruntă cu grave probleme economice și sociale. Statisticile arată că tot mai mulți locuitori ai regiunii nu își găsesc locuri de muncă acolo, iar zeci de mii de transnistreni traversează zilnic Nistrul pentru a lucra pe malul drept. În același timp, regimul de la Tiraspol se erodează din interior, mai ales după agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și închiderea frontierei ucrainene pe segmentul transnistrean, ceea ce a complicat și mai mult situația din regiune”, a spus Igor Boțan.

Dezbaterea privind efectele decretului semnat de Vladimir Putin are loc într-un moment în care Republica Moldova își continuă parcursul european, iar relațiile dintre Chișinău și administrația de la Tiraspol rămân marcate de numeroase divergențe politice și de securitate.