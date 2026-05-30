Traian Băsescu a reprimit cetățenia Moldovei cu întârziere. Maia Sandu a lămurit misterul: Nu puteam, legal, altfel

Traian Băsescu a redobândit cetățenia Republicii Moldova printr-un decret semnat de Maia Sandu pe 26 mai. Președintele de la Chișinău a explicat, în cadrul unei emisiuni de astăzi, 30 mai 2026, că procedura a putut fi finalizată doar după depunerea unei cereri oficiale din partea fostului șef al statului român. Potrivit acesteia, legislația nu permite acordarea cetățeniei fără solicitarea expresă a persoanei vizate.

Traian Băsescu a redevenit cetățean al Republicii Moldova după ce autoritățile de la Chișinău au primit documentația necesară pentru reluarea procedurii, a explicat Maia Sandu în cadrul ediției din 30 mai a emisiunii sale online „Jurnal politic”.

Șefa statului a precizat că instituția prezidențială nu putea iniția sau finaliza procedura în lipsa unei cereri semnate de fostul președinte al României, întrucât legislația impune existența unui acord explicit din partea persoanei care solicită cetățenia.

„Am putut acorda această cetățenie acum, pentru că doar în urmă cu câteva săptămâni am primit cererea semnată de domnul președinte Băsescu. Nu puteam, legal, să îi ofer cetățenia atâta timp cât nu exista o solicitare în scris. În momentul în care această cerere a fost depusă, am urmat procedurile legale și am putut semna decretul”, a declarat Maia Sandu.

Președintele Republicii Moldova a insistat asupra faptului că acordarea cetățeniei este condiționată de acceptul persoanei vizate și că autoritățile nu pot lua o astfel de decizie în mod unilateral.

„Nu poți să acorzi cetățenia fără voia acestui om. Solicitarea trebuie semnată de persoana în cauză, altfel am ajunge în situația în care oameni ar deveni cetățeni ai unor state fără să își dorească acest lucru”, a declarat Maia Sandu.

Decizia privind restabilirea cetățeniei moldovenești a fost oficializată pe 26 mai, când Maia Sandu a semnat decretul prin care i-a redat lui Traian Băsescu acest statut juridic.

După anunțul făcut la Chișinău, fostul președinte al României a transmis un mesaj de mulțumire către Maia Sandu. Totodată, acesta și-a reafirmat susținerea pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru apropierea dintre cele două state românești.

Traian Băsescu a obținut pentru prima dată cetățenia Republicii Moldova în anul 2016, în baza unui decret semnat de fostul președinte Nicolae Timofti. Situația s-a schimbat însă în 2017, când Igor Dodon, aflat la începutul mandatului său prezidențial, a emis un decret prin care i-a retras cetățenia.

Născut la 4 noiembrie 1951, la Murfatlar, Traian Băsescu a ocupat funcția de președinte al României timp de două mandate consecutive, între anii 2004 și 2014.

De-a lungul celor două mandate prezidențiale, Traian Băsescu s-a remarcat prin pozițiile sale constante în favoarea consolidării relațiilor dintre Republica Moldova și România, precum și prin susținerea integrării europene a Chișinăului.

În perioada în care s-a aflat la Palatul Cotroceni, administrația română a extins programele de burse destinate tinerilor din Republica Moldova, a accelerat procedurile de redobândire a cetățeniei române și a promovat mai multe proiecte de cooperare bilaterală și infrastructură între cele două state.

Fostul președinte a susținut în repetate rânduri ideea unirii Republicii Moldova cu România, considerând că acest obiectiv reprezintă o etapă importantă în relația dintre cele două maluri ale Prutului.

În mai multe intervenții publice de-a lungul anilor, Traian Băsescu a afirmat că unirea Republicii Moldova cu România reprezintă „următorul proiect național” al statului român.