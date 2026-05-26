Maia Sandu anunță că Traian Băsescu a redobândit cetățenia Republicii Moldova: „De azi e nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru”

Maia Sandu și Traian Băsescu / SURSA FOTO: X, Maia Sandu

Publicat de Alexandra Iana la 26 mai 2026, 13:37
Președinta Republica Moldova, Maia Sandu, a anunțat marți că fostul președinte al României, Traian Băsescu, a redobândit cetățenia moldovenească, după ce aceasta îi fusese retrasă în perioada mandatului fostului lider de la Chișinău, Igor Dodon.

Președinta Republicii Moldova spune că fostul lider de la București a sprijinit constant parcursul european al Chișinăului

Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat de Maia Sandu pe Facebook, în care șefa statului moldovean a explicat motivele pentru care administrația de la Chișinău a decis să îi redea lui Traian Băsescu cetățenia Republicii Moldova.

Potrivit Maiei Sandu, fostul președinte al României a avut un rol important în sprijinirea Republicii Moldova, indiferent de schimbările politice de la București sau Chișinău.

„Domnul Președinte Băsescu a susținut cetățenii Republicii Moldova cu toată puterea și necondiționat, indiferent de guvernări. Pentru că domnul Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte – spre un viitor european.

Domnul Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici, în Republica Moldova. În numele cetățenilor noștri, îi mulțumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noștri și a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova.

Mă bucur că am reușit, la rândul nostru, să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova”, a transmis Maia Sandu.

Maia Sandu îi transmite lui Traian Băsescu: „Vă așteptăm acasă”

În mesajul său, Maia Sandu a vorbit despre relația apropiată dintre Traian Băsescu și Republica Moldova și despre susținerea constantă oferită de acesta în ultimii ani.

Șefa statului de la Chișinău a afirmat că fostul lider de la București este apreciat de cetățenii moldoveni pentru implicarea sa în sprijinirea parcursului european al țării și în consolidarea relației cu România.

„Vă așteptăm acasă”, i-a transmis Maia Sandu fostului președinte român.

Totodată, liderul de la Chișinău a spus că Traian Băsescu este, începând de acum, „nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru”.

Mesajul transmis de Maia Sandu are și o puternică încărcătură simbolică, în contextul relațiilor speciale dintre România și Republica Moldova și al dezbaterilor privind identitatea și orientarea geopolitică a statului moldovean.

Cum a obținut Traian Băsescu cetățenia Republicii Moldova

Traian Băsescu a devenit cetățean al Republicii Moldova în noiembrie 2016, când a depus jurământul la Ambasada Republicii Moldova din București.

La acel moment, cetățenia moldovenească a fost acordată atât lui Traian Băsescu, cât și soției sale, Maria Băsescu.

Decizia a avut atunci o puternică semnificație politică și simbolică, fiind interpretată drept un gest de apropiere între cele două state.

Traian Băsescu a fost unul dintre cei mai vocali susținători ai integrării europene a Republicii Moldova și ai apropierii de România.

Igor Dodon i-a retras cetățenia lui Traian Băsescu

Ulterior, cetățenia moldovenească a lui Traian Băsescu a fost retrasă printr-un decret semnat de Igor Dodon.

La acel moment, Igor Dodon afirma că fostul președinte al României ar fi obținut cetățenia moldovenească prin încălcarea legii.

Decizia a generat controverse puternice atât la Chișinău, cât și la București, fiind interpretată de susținătorii lui Traian Băsescu drept o măsură politică.

Cu toate acestea, Maria Băsescu nu și-a pierdut niciodată cetățenia Republicii Moldova acordată în 2016.

Relația lui Traian Băsescu cu Republica Moldova

În perioada mandatelor sale prezidențiale, Traian Băsescu a susținut constant apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și consolidarea relațiilor dintre București și Chișinău.

Printre măsurile promovate în perioada în care a fost președinte al României se numără:

  • facilitarea redobândirii cetățeniei române pentru moldoveni;
  • extinderea programelor de burse pentru tinerii din Republica Moldova;
  • proiecte comune în domeniul educației și infrastructurii;
  • sprijin politic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

Maia Sandu a făcut referire directă la aceste inițiative în mesajul prin care a anunțat redobândirea cetățeniei moldovenești de către Traian Băsescu.

Decizia vine într-un context politic sensibil pentru Republica Moldova

Anunțul făcut de Maia Sandu vine într-un moment în care Republica Moldova își accelerează procesul de apropiere de Uniunea Europeană și încearcă să reducă influența politică și economică a Federației Ruse.

În ultimii ani, autoritățile de la Chișinău au pus accent pe:

  • integrarea europeană;
  • consolidarea relațiilor cu România;
  • reformele administrative și economice;
  • reducerea dependenței energetice și politice de Moscova.

Redobândirea cetățeniei moldovenești de către Traian Băsescu este interpretată de analiști și ca un semnal politic privind orientarea proeuropeană a actualei administrații de la Chișinău.

Alexandra Iana

Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.

