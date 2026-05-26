Maia Sandu promovează reforma administrativă din Republica Moldova: „Nu există o cale simplă sau o soluție magică rapidă”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat luni că reforma administrației publice locale reprezintă una dintre cele mai dificile transformări asumate de autoritățile de la Chișinău, însă consideră că aceasta nu mai poate fi amânată dacă localitățile vor să se dezvolte și să atragă investiții.

Într-un mesaj video publicat pe Facebook, Maia Sandu a explicat că reorganizarea administrației locale este o măsură complicată politic și administrativ, motiv pentru care a fost evitată ani la rând de guvernele anterioare.

„Reforma a fost lăsată prea mulți ani într-o parte pentru că e extrem de complicată și nu aduce nici voturi, nici aplauze. Dar amânarea reformei înseamnă să lipsim satele noastră de șansa de a se dezvolta”, a afirmat șefa statului.

În mesajul său, Maia Sandu a prezentat mai multe date comparative privind funcționarea administrațiilor locale, susținând că primăriile cu populație mai mare reușesc să gestioneze mai eficient bugetele și să ofere servicii publice mai bune.

Potrivit acesteia, localitățile mici se confruntă cu dificultăți serioase în ceea ce privește infrastructura și investițiile, deoarece o parte importantă din bani este consumată pentru funcționarea aparatului administrativ.

„Primăriile mari sunt mai puternice și au capacități și resurse să ofere servicii mai bune oamenilor. De exemplu, cifrele arată că primăriile sub 3.000 de locuitori reușesc să asigure cu apă și canalizare doar 40% din gospodării, spre deosebire de primăriile între 3.000 și 5.000 care asigură aceste servicii în proporție de circa 65%. Într-o primărie mică, 30% din bugetul local se duce pentru întreținerea primăriei, față de doar 10% într-o primărie cu 10.000 de locuitori”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului susține că actualul model administrativ reduce capacitatea localităților mici de a investi în drumuri, rețele de apă și canalizare sau alte proiecte importante pentru populație.

Președinta Republicii Moldova a explicat că primăriile mici investesc mult mai puțin în infrastructură decât administrațiile locale mai mari.

„Doar 20% din bugetul local al unei primării mici sunt investiți în infrastructură, de două ori mai puțin decât într-o primărie mare. Toate aceste date arată clar că atunci când administrațiile își unesc eforturile, crește și calitatea serviciilor, se modernizează mai repede infrastructura, se aduc proiecte în localități și crește nivelul de trai. Noi ne dorim localități dezvoltate și încurajăm primăriile să se unească”, a mai spus Maia Sandu.

În opinia acesteia, comasarea unor administrații locale ar putea reduce cheltuielile birocratice și ar permite direcționarea mai multor fonduri către investiții și dezvoltare.

Șefa statului a reacționat și la criticile apărute în spațiul public privind reforma administrativă, afirmând că există numeroase informații false legate de efectele reorganizării.

Maia Sandu a insistat că reforma nu presupune dispariția satelor sau pierderea identității locale.

„Satul și identitatea locală se păstrează, doar administrațiile se unesc”, a transmis președinta Republicii Moldova.

Aceasta a explicat că scopul principal al reformei este creșterea eficienței administrative și îmbunătățirea serviciilor publice pentru cetățeni.

Subiectul reorganizării administrației publice locale este considerat unul dintre cele mai sensibile din Republica Moldova, în condițiile în care numeroase localități au populație redusă și bugete limitate.

Autoritățile de la Chișinău încearcă de mai mulți ani să găsească soluții pentru reducerea fragmentării administrative și pentru creșterea capacității de atragere a fondurilor europene și a investițiilor.

Experții susțin că multe administrații locale mici depind aproape integral de transferurile de la bugetul central și întâmpină dificultăți în susținerea proiectelor mari de infrastructură sau modernizare.

În finalul mesajului său, Maia Sandu a făcut apel la cetățeni, primari și tineri să participe activ la dezbaterile privind reforma administrației publice locale și să contribuie la promovarea informațiilor corecte.

„Discuțiile despre reformă sunt bune și necesare și îndemn toată societatea să participe la ele. Nu există o cale simplă sau o soluție magică rapidă. Vom reuși dacă vom face lucrurile împreună, pe etape, conștienți de provocările acestui proces”, a afirmat aceasta.

Președinta Republicii Moldova i-a îndemnat pe tinerii care au văzut modele administrative europene să discute în comunitățile lor despre avantajele unei administrații locale mai puternice.