Raed Arafat afirmă că analiza realizată de echipa sa de avocaţi indică existenţa unor documente oficiale care ar contrazice acuzaţiile formulate în dosar. Şeful DSU susţine că Direcţia Generală a Vămilor a transmis încă din anii 2021 şi 2022 că nu au existat încălcări ale legislaţiei în cazul primirii elicopterului folosit pentru înlocuirea aeronavei distruse în accidentul din Republica Moldova.

„În primul rând, este de o gravitate deosebită faptul că acuzaţia ignoră poziţiile oficiale exprimate de Direcţia Generală a Vămilor, la solicitările Parchetului, în 2021 şi în 2022, care au confirmat că nu au fost încălcări ale legislaţiei aplicabile în legătură cu primirea elicopterului şi nici nu au fost formulate observaţii sau recomandări care să indice o conduită ilicită din partea IGAv”, a transmis Raed Arafat.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă susţine că acuzaţia de „contrabandă cu elicopter” ar avea la bază o comunicare emisă ulterior de un director din cadrul Direcţiei Regionale Vamale Bucureşti, despre care afirmă că ar fi primit informaţii incomplete sau eronate.

„În mod inevitabil, această abordare a condus la concluzii eronate, generate pro causa pentru a contura aparenţa unei neregularităţi, dar nici măcar aceasta de natură penală”, a mai declarat Raed Arafat.

Acesta afirmă că întreaga procedură privind preluarea aeronavei s-ar fi desfăşurat transparent, prin documente oficiale şi cu implicarea instituţiilor competente ale statului.

În mesajul publicat luni, Raed Arafat susţine că acuzaţiile formulate de procurori ignoră cadrul fiscal aplicabil în momentul operaţiunii de despăgubire şi mecanismul contractual prin care a fost înlocuit elicopterul distrus.

„Acuzaţia inventează teza pretinsului prejudiciu, ignorând faptul că operaţiunea prin care IGAv a fost despăgubit, în baza mecanismelor contractului de asigurare, era exceptată de la obligaţia de plată a TVA, conform cadrului legal fiscal existent şi aplicabil atât la data de referinţă cât şi în prezent”, a explicat Raed Arafat.

Şeful DSU a făcut referire şi la anchetele anterioare desfăşurate în acest caz, precizând că DNA ar fi clasat acuzaţiile privind posibile fapte de corupţie sau abuz în serviciu.

„În pofida acestor elemente clare, după aproape şase ani de investigaţii, în perioada 2020-2026, şi după clasarea de către DNA a acuzaţiilor privind pretinse fapte de corupţie sau abuz în serviciu, fără apariţia niciunei probe noi care să modifice situaţia de fapt, s-a apreciat necesară introducerea mea în cauză pentru acuzaţia penală exprimată sintetic de «ajutor dat statului român de a găsi o modalitate pentru a nu plăti TVA tot către statul român», ambalată juridic sub denumirea de complicitate la contrabandă”, a declarat Raed Arafat.

Acesta consideră că formularea acuzaţiilor înaintea finalizării unei expertize fiscale ridică semne de întrebare privind fundamentarea anchetei.

Raed Arafat a calificat drept „foarte interesant” faptul că expertiza fiscală a fost dispusă după formularea acuzaţiilor în dosar. Potrivit acestuia, anchetatorii au solicitat ulterior clarificări de specialitate pentru aspecte fiscale pe care procurorii nu le-ar fi putut stabili singuri.

„Aceasta în condiţiile în care toate acţiunile în legătură cu pretinsa «contrabandă» au fost totuşi realizate în mod transparent, prin corespondenţă oficială şi cu implicarea instituţiilor competente ale statului. Faptul că expertiza fiscală a fost dispusă ulterior formulării acuzaţiei ridică suspiciuni legitime cu privire la temeiurile care au justificat punerea a 17 persoane sub acuzaţie penală”, a transmis Raed Arafat.

Şeful DSU afirmă că solicitările formulate de avocaţii persoanelor investigate ar fi fost ignorate în momentul dispunerii expertizei fiscale.

„Deloc întâmplător este şi faptul că expertiza a fost dispusă cu ignorarea completă a solicitărilor de clarificare formulate de avocaţii tuturor celor 17 persoane acuzate, cel mai probabil în baza aceloraşi premise false utilizate anterior”, a mai declarat Raed Arafat.

Acesta susţine că o analiză completă a documentelor oficiale şi a corespondenţei instituţionale ar urma să clarifice definitiv situaţia de fapt din dosar.

„Rămân la convingerea că o analiză obiectivă şi completă, realizată pe baza documentelor oficiale existente, a corespondenţei instituţionale şi a cadrului fiscal aplicabil, va conduce la clarificarea definitivă a situaţiei de fapt”, a adăugat Raed Arafat.

Dosarul vizează înlocuirea elicopterului românesc prăbuşit în anul 2016 în Republica Moldova. În urma daunei totale, părţile implicate au convenit ca despăgubirea să fie realizată prin furnizarea unei alte aeronave, într-o configuraţie similară, inclusiv în ceea ce priveşte echipamentele medicale.

Aeronava destinată înlocuirii elicopterului distrus a fost preluată de pe insula Guernsey, teritoriu aflat sub jurisdicţie britanică, dar în afara teritoriului Uniunii Europene în scopuri de TVA.

Potrivit procurorilor militari, pentru această aeronavă nu ar fi fost îndeplinite formalităţile vamale necesare. Anchetatorii estimează un prejudiciu de peste 4,4 milioane de lei, reprezentând TVA şi obligaţii fiscale aferente.

Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel a anunţat urmărirea penală pentru 17 persoane în acest dosar, inclusiv pentru Raed Arafat, care a fost pus sub acuzare pe 21 aprilie pentru complicitate la contrabandă.

Şeful DSU a declarat anterior că punerea sa „în judecare publică este exagerată” şi că o astfel de situaţie nu ar trebui să se producă înainte de clarificarea completă a cauzei.

