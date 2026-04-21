Raed Arafat se află în centrul unei investigații desfășurate de procurorii militari, care analizează modul în care au fost realizate unele angajări în cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență. Audierea vine în contextul unor suspiciuni privind existența unor posturi ocupate formal, fără ca persoanele respective să desfășoare activitate efectivă.

Potrivit unor surse judiciare, ancheta vizează mai mulți medici care ar fi fost încadrați în schema instituției, dar care nu ar fi prestat activitate în mod real. Este vorba despre doi medici de la Spitalul Floreasca și un medic de la Spitalul Gerota, despre care se suspectează că ar fi beneficiat de sporuri salariale fără justificare profesională.

Dosarul se află, în prezent, in rem, ceea ce înseamnă că procurorii investighează faptele, fără a pune sub acuzare persoane. Cu toate acestea, surse citate în spațiul public indică posibilitatea ca Raed Arafat să fie pus sub urmărire penală, în funcție de concluziile anchetei.

În data de 27 martie, anchetatorii au efectuat percheziții la sediul DSU, de unde au ridicat documente și telefoane mobile aparținând unor angajați. Instituția a confirmat cooperarea cu autoritățile și transmiterea tuturor informațiilor solicitate pentru clarificarea situației.

Pe lângă suspiciunile legate de angajările fictive, ancheta include și verificarea unei achiziții realizate în anul 2017, în perioada mandatului ministrului Carmen Dan. Este vorba despre cumpărarea unui elicopter SMURD de pe o insulă din apropierea Marii Britanii.

Conform informațiilor apărute în spațiul public, aeronava ar fi costat aproximativ 4 milioane de euro, iar pentru această tranzacție nu ar fi fost achitat TVA. Procurorii estimează un posibil prejudiciu de circa un milion de euro, rezultat din această operațiune financiară.

Documentele analizate arată că pentru achiziția elicopterului ar fi semnat și Raed Arafat, ceea ce a atras atenția anchetatorilor asupra rolului său în această procedură. În acest moment, nu există acuzații oficiale formulate, dar verificările continuă pentru stabilirea eventualelor responsabilități.

Sursele judiciare susțin că ancheta urmărește atât legalitatea tranzacției, cât și modul în care au fost respectate procedurile fiscale și administrative. Evaluarea completă a documentației ar putea clarifica dacă au existat abateri sau dacă tranzacția a fost conformă cu legislația în vigoare.

În reacție la informațiile apărute, Raed Arafat a transmis un mesaj public în care respinge categoric acuzațiile și susține că acestea sunt nefondate sau scoase din context.

„Informațiile vehiculate în spațiul public cu privire la persoana mea și la pretinsa mea implicare într-o activitate ilicită sunt fie false, fie grav scoase din context, fiind prezentate într-o manieră de natură să inducă în eroare opinia publică. Din păcate, nu este pentru prima dată când astfel de afirmații sunt lansate și întreținute în spațiul public de aceleași persoane care, de-a lungul timpului, au desfășurat cu rea-credință o campanie constantă de imagine negativă la adresa mea. În cadrul acestei campanii au fost promovate în repetate rânduri informații false, interpretări tendențioase și afirmații defăimătoare. Un asemenea demers, desfășurat în mod repetat și sistematic, nu urmărește informarea corectă a opiniei publice și nici apărarea interesului general. Dimpotrivă, el pare orientat către susținerea unor interese personale sau de grup, în detrimentul adevărului și al unei dezbateri publice oneste”, a scris Raed Arafat pe Facebook.

Acesta a respins explicit și acuzațiile privind angajările fictive, subliniind că instituția respectă cadrul legal.

„În ceea ce privește acuzațiile referitoare la posibile angajări fictive în cadrul DSU, infirm categoric existența unei asemenea situații și reafirm, totodată, angajamentul ferm al instituției pentru respectarea strictă a legalității, a transparenței și a bunei desfășurări a activităților specifice, în deplin acord cu atribuțiile sale legale. De asemenea, mi-am exprimat constant disponibilitatea de a coopera cu organele judiciare și voi continua să fac acest lucru, pentru clarificarea completă a tuturor aspectelor aflate în analiză. Consider că adevărul trebuie stabilit pe baza faptelor, a documentelor și a cadrului legal, nu prin speculații, insinuări sau campanii mediatice construite pe deformarea realității”, a transmis Raed Arafat.

Anterior, acesta a reiterat că ancheta este în desfășurare și că instituția pe care o conduce oferă sprijin deplin procurorilor, insistând asupra necesității stabilirii adevărului pe baza probelor.

