Cernavodă rămâne în funcțiune, dar pericolul nu a trecut. Barjele de la Bala pot fi dislocate de curenții Dunării

SURSA FOTO: Inquam Photos / Ovidiu Micsik - barje incarcate cu bolovani urmeaza sa fie scufundate pentru devierea cursul apei Dunarii, în județul Călărași, 6 august 2026

O intervenție fără precedent pe Dunăre a reușit să ridice nivelul apei la Cernavodă și să mențină în funcțiune Reactorul 2. Rezultatul oferă o gură de oxigen sistemului energetic, dar pericolul nu a trecut. Barjele scufundate la Bala pot fi dislocate de curenții puternici, iar situația rămâne imprevizibilă.

Pericolul pentru funcționarea Unității 2 de la Centrala Nucleară Cernavodă nu a trecut, deși intervenția desfășurată în zona Bala a Dunării a dus la creșterea nivelului apei și la menținerea reactorului în funcțiune.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Irinel Ionel Scrioșteanu, care a coordonat operațiunea de la Bala, a anunțat că eforturile din ultima săptămână au avut rezultate și că Unitatea 2 de la Cernavodă rămâne în funcțiune. Potrivit acestuia, intervenția a reușit să inverseze tendința de scădere a nivelului Dunării, determinând o ușoară creștere.

Scrioșteanu a estimat că cei aproximativ 8 centimetri câștigați la nivelul apei înseamnă că spre Cernavodă au fost redirecționați circa 50 de metri cubi de apă pe secundă. El a descris coordonarea intervenției de la Bala drept una dintre cele mai dificile operațiuni la care a participat de când ocupă funcția.

Oficialul a avertizat însă că situația rămâne vulnerabilă. Curenții Dunării sunt puternici și imprevizibili, iar barjele amplasate în zonă pot fi dislocate în orice moment. Într-un astfel de scenariu, cantitatea suplimentară de apă redirecționată către Cernavodă s-ar putea reduce sau chiar dispărea.

Pentru a preveni acest risc, intervenția și monitorizarea zonei Bala continuă. Scrioșteanu a anunțat că va reveni cu informații despre evoluția operațiunilor.

Ministerul Energiei a anunțat, duminică după-amiază, că primele rezultate ale intervenției sunt deja vizibile. În ultimele 24 de ore, nivelul Dunării în zona Cernavodă a crescut cu aproximativ 4 centimetri, în condițiile în care prognoza indica o scădere de circa 4 centimetri.

Specialiștii estimează că noul nivel al apei permite funcționarea Unității 2 pentru cel puțin următoarele nouă zile. În același timp, efectele ultimelor două barje scufundate în cadrul operațiunii sunt așteptate să se reflecte suplimentar asupra nivelului apei în perioada următoare.

Operațiunea de la Bala a presupus amplasarea a două barje la aproximativ 500 de metri de intrarea în brațul Bala și a altor două în amonte, poziționate oblic față de direcția curentului. Acestea au fost utilizate pentru formarea unor praguri artificiale menite să favorizeze redirecționarea unei părți din debit către Dunărea Veche și să limiteze astfel scăderea nivelului apei în zona centralei de la Cernavodă. Operațiunile au fost finalizate sâmbătă seară.

Conducerea centralei de la Cernavodă a confirmat că Unitatea 2 funcționează în parametri nominali și că, potrivit prognozei hidrologice actuale, nivelul apei permite continuarea funcționării pentru cel puțin nouă zile.

Intervenția a fost necesară pe fondul secetei severe și al scăderii istorice a debitului Dunării. Guvernul a alocat 7 milioane de lei din Fondul de Rezervă pentru desfășurarea operațiunilor.

Miza este importantă pentru sistemul energetic național. Unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național pe 28 iulie, după ce nivelul Dunării a coborât la valori extrem de scăzute. O eventuală oprire și a Unității 2 ar însemna pierderea temporară a unei capacități care asigură aproximativ 10% din energia electrică necesară consumului național, potrivit Guvernului.