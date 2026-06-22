Procurorii militari au ridicat telefonul lui Raed Arafat, iar instanța a trimis la Curtea Militară cererea de restituire a bunurilor

Raed Arafat a fost pus sub acuzare de procurorii militari într-un dosar de presupusă contrabandă legat de achiziția unui elicopter în 2017. Procurorii militari au ridicat telefonul lui Arafat, iar instanța a trimis la Curtea Militară cererea de restituire a bunurilor.

La data de 21 aprilie 2026, procurorii militari l-au pus sub acuzare pe Raed Arafat, secretar de stat și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), într-un dosar care viza o presupusă complicitate la contrabandă legată de cumpărarea unui elicopter în anul 2017.

Două zile mai târziu, Arafat a explicat pe pagina sa de Facebook că dosarul fusese inițial investigat de DNA. El a spus că, în urmă cu aproximativ un an, DNA a trimis cazul către altă instituție deoarece nu găsise dovezi de mită sau abuz în serviciu, astfel că suspiciunile de corupție au fost eliminate. Potrivit acestuia, dosarul se afla acum la Parchetul General de pe lângă Curtea Militară de Apel și era instrumentat de același procuror care începuse ancheta la DNA, care se ocupase și de alte dosare ce îl vizaseră.

Arafat a susținut că toate activitățile legate de aducerea elicopterului s-au desfășurat în mod transparent și cu implicarea autorităților statului. Din acest motiv, el a considerat că acuzațiile de contrabandă sunt nefondate și contradictorii.

El a explicat că noțiunea de contrabandă presupune, prin definiție, desfășurarea unor activități în secret. În opinia sa, este lipsit de logică să se vorbească despre contrabandă într-o situație în care au existat documente oficiale și colaborare cu instituțiile statului. Arafat a afirmat că încercarea de a prezenta aceste fapte drept infracțiune ar însemna, în mod absurd, o „contrabandă în favoarea statului”.

El a mai arătat că DNA clasase anterior aspectele legate de mită și abuz în serviciu, motiv pentru care nu înțelege de ce se mențin acuzațiile actuale. În opinia sa, acuzațiile au fost construite artificial și ignoră fapte și documente deja cunoscute. Arafat a precizat că elicopterul a fost adus în anul 2017, într-o perioadă în care Inspectoratul General de Aviație nu se afla în totalitate în coordonarea sa. El a adăugat că aspectele administrative invocate în dosar au intrat în responsabilitatea sa abia din anul 2020, după modificări legislative.

Totodată, acesta a explicat că, potrivit legii, secretarul de stat nu semnează contractele de asigurare, polițele, documentele de plată sau alte acte similare. Acestea sunt gestionate de Inspectoratul General de Aviație, conform atribuțiilor prevăzute de lege.

Arafat a susținut că implicarea sa în acest dosar este exagerată și lipsită de o bază reală. El a afirmat că nu poate fi tras la răspundere penală pentru activități administrative care nu se aflau în coordonarea sa la momentul respectiv și care nici nu țineau de competențele sale directe de aprobare sau semnare.

„Dosarul pentru care am fost chemat astăzi este un dosar care a fost la DNA. Acest dosar a fost declinat acum aproximativ un an de DNA, pe ideea că nu s-a găsit nici mită, nici abuz în serviciu. Deci aspectele de corupţie au fost excluse din dosar. Şi acum dosarul este la Parchetul General de pe lângă Curtea militară de Apel, la acelaşi procuror care a început şi la DNA dosarul înainte să fie mutat sau să se mute la Parchetul Militar şi acelaşi procuror cu dosarul cu angajările fictive, acelaşi procuror cu microfonul care mi s-a pus în birou acum trei ani. Acelaşi procuror acum a preluat dosarul la Parchetul Militar şi îl instrumentează pe problemă de contrabandă”, a explicat Arafat, adăugînd că, „în condițiile în care toate activitățile au fost desfășurate transparent, cu consultarea directă a autorităților statului, formularea unor acuzații de contrabandă este nu doar nefondată, ci profund contradictorie în sine” . „Este esențial să se precizeze clar că elicopterul a fost adus în anul 2017, într-o perioadă în care Inspectoratul General de Aviație (IGAv) nu se afla integral în coordonarea mea. Cu atât mai mult, aspectele administrative invocate în cauză nu intrau în coordonarea mea la acel moment, acestea intrând în sfera mea de coordonare doar începând cu anul 2020, în urma modificărilor aduse prin ordonanță de urgență. Totodată, este necesar să se arate în mod clar că, potrivit cadrului legal aplicabil, contractele de asigurare, polița, ordonanțările și celelalte documente aferente unor asemenea proceduri nu se semnează de către secretarul de stat. Aceste proceduri se derulează la nivelul IGAv, conform competențelor stabilite de legislația în vigoare. În aceste condiții, indiferent de situația de fapt sau de interpretarea juridică ce s-ar încerca a fi dată acestor operațiuni, includerea mea într-o astfel de construcție de răspundere apare ca fiind exagerată și lipsită de un fundament real. Prin urmare, plasarea mea într-o schemă de presupusă răspundere penală pentru activități administrative aferente unei perioade în care acestea nu se aflau în coordonarea mea și care, în plus, nu intrau în competența mea directă de semnare sau aprobare, nu are suport factual real” , a conchis Arafat.

În martie 2026, procurorii militari au ridicat documente și telefoane de la Departamentul pentru Situații de Urgență. Printre acestea s-a aflat și telefonul mobil al lui Arafat, potrivit informațiilor publicate de G4Media.

În iunie 2026, Arafat a depus la Curtea de Apel București o cerere prin care a solicitat restituirea unor bunuri ridicate în cadrul anchetei, în baza prevederilor Codului de procedură penală. Săptămâna trecută, un judecător de drepturi și libertăți a decis că cererea privind restituirea telefonului mobil al lui Arafat, ridicat de procurorii militari, trebuie soluționată de Curtea Militară de Apel.