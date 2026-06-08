Curtea de Apel a dat primul verdict în cazul Vlad Gheorghiță. Generalul pierde prima dispută cu DNA

Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării, a primit luni o decizie nefavorabilă din partea Curții de Apel București în dosarul în care este cercetat de DNA pentru complicitate la uzurparea funcției. Instanța a respins solicitarea prin care generalul cerea restituirea unui telefon mobil ridicat de procurori în cadrul anchetei. Totodată, judecătorii au respins și cererea de sesizare a Curții Constituționale privind mai multe prevederi din legislația penală și din statutul cadrelor militare. Hotărârea privind contestația formulată împotriva măsurilor dispuse de DNA este definitivă.

În dosarul care îl vizează pe Vlad Gheorghiță, Curtea de Apel București a decis să mențină măsurile dispuse de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, inclusiv păstrarea telefonului mobil ridicat ca probă în cadrul anchetei.

Generalul a fost citat la sediul DNA pe 2 iunie, când a fost informat că are calitatea de suspect într-un dosar privind complicitatea la infracțiunea de uzurpare a funcției. Anchetatorii au ridicat atunci un telefon mobil pe care l-au inclus în materialul probator.

Nemulțumit de măsura dispusă de procurori, șeful Armatei a contestat în instanță ordonanțele emise de DNA și a solicitat restituirea dispozitivului.

Judecătorii au respins însă cererea, apreciind că măsurile dispuse de procurori au fost legale. În motivarea soluției pronunțate luni, instanța a arătat:

„În baza art. 29 alin. (6) din Legea nr.47/1992 republicată, respinge ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.165 alin. (2), art.166 şi art.171 C.proc.pen., art. 34 alin. (1) din Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi dispoziţiilor art. 112 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară. În temeiul art.250 alin. 1 Cod procedură penală rap. la art. 171 alin.2 Cod procedură penală respinge, ca nefondată contestaţia formulată de petentul Gheorghiță Vlad împotriva măsurilor dispuse prin ordonanţele nr. 50/3/P/2025 din data de 02.06.2026 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie — Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari şi a modului de aducere la îndeplinire. În temeiul art.275 alin.2 Cod procedură penală obligă petentul la plata sumei de 600 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Cu recurs în termen de 48 de ore de la pronunţare cu privire la cererea de sesizare a Curţii Constituţionale”.

Potrivit minutei instanței, decizia a fost pronunțată în ședință publică și pusă la dispoziția părților prin intermediul grefei în data de 8 iunie 2026.

Ancheta DNA are în vedere o serie de demersuri care ar fi fost făcute în vara anului trecut în legătură cu admiterea la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Naționale de Educație Fizică și Sport București.

Potrivit procurorilor, în luna iulie 2025, generalul Vlad Gheorghiță ar fi facilitat emiterea și semnarea unei solicitări adresate Ministerului Educației și Cercetării de către general-locotenent Iulian Berdilă, locțiitor pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Apărării.

DNA susține că documentul respectiv a vizat suplimentarea numărului de locuri finanțate de la buget pentru facultate, deși atribuțiile privind o astfel de solicitare ar fi aparținut exclusiv Direcției Generale Management Resurse Umane din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

„Înscrisul oficial emis în condițiile mai sus descrise ar fi determinat luarea deciziei pentru suplimentarea cu un număr de 20 de locuri de la buget, prin promovarea candidaților admiși inițial pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate”, au precizat anchetatorii.

Conform procurorilor, efectul direct al acestei decizii ar fi fost trecerea a 20 de candidați de pe locurile cu taxă pe locurile finanțate de stat, fără plata taxelor de școlarizare.

În documentele cauzei, DNA susține că prin modalitatea în care a fost formulată solicitarea privind suplimentarea locurilor la buget au fost afectate interesele legitime ale Ministerului Apărării Naționale și relațiile instituționale dintre structurile implicate.

Anchetatorii consideră, de asemenea, că a fost creat un folos necuvenit pentru cei 20 de candidați care au beneficiat de locurile suplimentate finanțate de la buget. Potrivit procurorilor, trei dintre aceștia urmau să fie încadrați, după absolvire, pe funcții de ofițer în cadrul Ministerului Apărării Naționale.

După ce a fost pus sub acuzare de DNA, șeful Statului Major al Apărării a respins public toate acuzațiile formulate împotriva sa și a susținut că nu a comis nicio faptă de corupție.

„Nu am săvârșit nicio faptă de corupție și nu am avut nicio implicare, directă sau indirectă, în activități de acest tip”, a transmis generalul Gheorghiță Vlad.

Dosarul penal se află în continuare în faza de urmărire penală, iar acuzațiile formulate de DNA urmează să fie analizate pe fond în cadrul procedurilor judiciare.