UPDATE: Băncile contestă sancțiunile privind ROBOR. UniCredit, Banca Transilvania, BRD și CEC resping acuzațiile

Consiliul Concurenței a sancționat zece bănci cu amenzi totale de 3,73 miliarde de lei în investigația privind modul de stabilire a indicelui ROBOR. După reacțiile UniCredit Bank și Băncii Transilvania, alte două instituții de credit, BRD și CEC Bank, anunță că vor contesta în instanță decizia autorității și resping acuzațiile privind coordonarea comportamentului pe piața interbancară.

Update:

BRD și-a exprimat dezacordul față de concluziile investigației și a transmis că va utiliza toate căile legale disponibile pentru contestarea sancțiunii după primirea motivării oficiale a deciziei.

Reprezentanții băncii susțin că activitatea instituției a respectat în permanență cadrul legal și de reglementare aplicabil, precum și procedurile care guvernează mecanismul ROBOR.

Potrivit BRD, banca a acționat în conformitate cu regulile și standardele în vigoare și consideră că respectarea acestor reguli a condus, în mod paradoxal, la aplicarea unei sancțiuni.

Instituția financiară și-a exprimat încrederea că instanțele de judecată vor clarifica situația și vor exclude existența unei încălcări a regulilor de concurență.

„BRD a luat cunoștință de anunțul public al Consiliului Concurenței privind decizia în cadrul investigației referitoare la mecanismul de stabilire a ratei ROBOR în raport cu cele 10 bănci comerciale participante și își exprimă dezacordul ferm față de concluziile acesteia. După comunicarea deciziei și analiza considerentelor pe care se întemeiază, banca va utiliza toate căile legale disponibile pentru a contesta decizia Consiliului Concurenței. Conduita BRD a fost în permanență deplin conformă cu cadrul legal și de reglementare aplicabil. BRD a respectat întocmai regulile și procedurile care guvernează rata ROBOR, acționând în litera și spiritul reglementărilor în vigoare. Surprinzător, ne aflăm în situația în care respectarea riguroasă a cadrului de reglementare a condus, în mod paradoxal, la o sancțiune. Suntem încrezători că, în urma parcurgerii tuturor etapelor legale, instanțele competente vor clarifica pe deplin această situație, vor restabili o interpretare corectă a cadrului aplicabil și vor exclude ipoteza oricărei încălcări a reglementărilor de concurență. În același timp, impactul reputațional generat de această decizie afectează percepția asupra întregului sistem bancar din România, într-un moment în care stabilitatea și capacitatea lui de a finanța economia sunt esențiale. BRD își va continua misiunea de a sprijini economia românească, a finanța clienții și a contribui la stabilitatea și dezvoltarea sistemului financiar.”

CEC Bank a transmis că este în total dezacord cu decizia Consiliului Concurenței și o consideră nejustificată și lipsită de un fundament juridic solid.

Banca susține că toate operațiunile sale pe piața monetară interbancară au fost desfășurate în conformitate cu legislația în vigoare, cu regulamentele Băncii Naționale a României și cu standardele europene aplicabile sectorului bancar.

Instituția afirmă că transparența schimbului de informații în cadrul fixingului ROBOR reprezintă o cerință legală și o componentă inerentă a mecanismului administrat de BNR. În acest context, CEC Bank apreciază că există un conflict instituțional între Consiliul Concurenței și Banca Națională a României în privința modului de interpretare a funcționării indicelui ROBOR.

Banca amintește că a colaborat pe parcursul întregii investigații, punând la dispoziția autorității documentele și explicațiile solicitate, însă consideră că concluziile formulate nu reflectă realitatea activității sale.

De asemenea, CEC Bank subliniază că o investigație desfășurată de Consiliul Concurenței în 2008 asupra aceleiași problematici s-a încheiat fără identificarea unor încălcări ale legislației.

Instituția de credit anunță că va contesta decizia la Curtea de Apel București și, dacă va fi necesar, va continua demersurile judiciare până la ultimele căi de atac disponibile, inclusiv la nivel european. Potrivit băncii, o sancțiune de asemenea amploare ar trebui să fie susținută de dovezi clare și incontestabile, iar instanțele vor avea ultimul cuvânt în acest caz.

„CEC Bank ia act cu profundă îngrijorare și este în dezacord total față de decizia Consiliului Concurenței de a sancționa cele 10 bănci din România care participă la procesul de fixing al pieței, decizie pe care o considerăm profund nejustificată, lipsită de fundament juridic solid și bazată pe interpretări eronate ale mecanismelor de piață. Activitatea CEC Bank pe piața monetară interbancară a fost, în fiecare moment, strictă, transparentă și conformă cu cadrul legal și regulatoriu în vigoare, cu regulamentele Băncii Naționale a României și cu standardele europene aplicabile instituțiilor de credit. Reiterăm faptul că transparenţa nu este o alegere pentru băncile locale, ci o componentă funcţio­nală inerentă a sistemului de fixing şi o cerinţă legală a Băncii Naționale a României. Observăm în acest context un conflict instituţional între Consiliului Concurenţei și Banca Națională a României, ca administrator al indicelui și al mecanismului ROBOR. ROBOR este o rată de referință calculată pe baza cotațiilor transmise de băncile participante, conform unei metodologii riguroase, supervizate de BNR. Contribuțiile CEC Bank la acest proces au reflectat întotdeauna condițiile reale ale pieței monetare, fără nicio coordonare ilicită cu alți participanți și fără nicio intenție de a influența artificial nivelul ratei. Investigația Consiliului Concurenței a durat ani întregi. Pe tot parcursul acestui proces, CEC Bank a cooperat în mod activ și în deplină bună-credință cu autoritatea de investigare, a pus la dispoziție toate documentele solicitate și a furnizat explicații detaliate cu privire la fiecare aspect invocat. În ciuda acestei cooperări totale, concluziile formulate de autoritate nu reflectă realitatea operațiunilor noastre. Reamintim că, într-un mod similar, în 2008 Consiliul Concurenţei a investigat exact aceeaşi speţă, în acelaşi cadru legal, concluzia fiind că nu s-a găsit niciun indiciu de încălcare. Amenda reprezintă unul dintre cele mai severe niveluri de penalizare prevăzute de legislația concurenței. Aplicarea oricărui cuantum, indiferent de nivel, în absența unor probe clare, directe și incontestabile ale unui comportament anticoncurențial, este arbitrară și de natură să afecteze grav stabilitatea unui sector bancar care finanțează economia reală a României. Suntem convinși că o instanță independentă va evalua acest caz în mod obiectiv, pe baza probelor reale și a standardelor juridice aplicabile — și că decizia Consiliului Concurenței nu va rezista unui control judiciar riguros. CEC Bank va contesta această decizie în fața Curții de Apel București și, dacă va fi necesar, până la ultimul grad de jurisdicție disponibil, inclusiv prin luarea în considerare a implicării instanțelor europene. Suntem pregătiți pentru un proces lung. Suntem pregătiți să prezentăm probe. Și suntem convinși că dreptatea va fi de partea noastră. Această decizie nu poate rămâne necombătută — nu doar în interesul CEC Bank și al acționarului său, ci în interesul principiului fundamental că o sancțiune de o asemenea amploare trebuie să se bazeze pe dovezi, nu pe prezumții.”

Știrea inițială:

Într-un punct de vedere transmis după anunțarea sancțiunilor, UniCredit Bank a respins concluziile autorității de concurență.

Reprezentanții instituției au transmis că poziția băncii este una fără echivoc și că decizia Consiliului Concurenței este considerată injustă și nefundamentată. Potrivit băncii, argumentele tehnice și juridice prezentate pe parcursul procedurii nu ar fi fost analizate, iar instituția și-a exprimat dezamăgirea față de ceea ce consideră a fi caracterul arbitrar al actului administrativ.

UniCredit a anunțat că va contesta sancțiunea în instanță și că va prezenta aceleași dovezi pe care le consideră incontestabile din punct de vedere legal. Totodată, banca și-a exprimat încrederea că instanțele de judecată vor analiza cazul în mod imparțial.

„Poziția noastră este fără echivoc: decizia Consiliului Concurenței este injustă, nefundamentată și o respingem ferm. Modul în care a fost gestionată această investigație arată că niciunul dintre argumentele tehnice și juridice prezentate pe parcursul audierilor nu a fost de fapt analizat. Ne exprimăm profunda dezamăgire față de caracterul arbitrar al acestui act administrativ. Vom contesta această decizie în instanță, unde vom prezenta aceleași dovezi de nevinovăție, incontestabile din punct de vedere legal. Avem deplină încredere în imparțialitatea și echidistanța instanțelor de judecată pentru a face lumină în acest caz soluționat pe repede-înainte și pentru a ne repara reputația pusă la îndoială pe nedrept.”

Banca Transilvania a respins la rândul său concluziile Consiliului Concurenței și a anunțat că va contesta decizia în instanță imediat ce va primi comunicarea oficială și motivarea acesteia.

Reprezentanții băncii au transmis că resping ferm acuzațiile formulate și își reafirmă nevinovăția, considerând că sancțiunea nu are fundament și nici bază reală. Potrivit poziției oficiale a instituției, banca este hotărâtă să își apere reputația și să utilizeze toate căile legale disponibile pentru protejarea drepturilor sale.

Banca Transilvania a anunțat că va sesiza Curtea de Apel București și, dacă va fi necesar, se va adresa inclusiv altor instanțe și autorități competente din țară și din străinătate.

Instituția susține că a acționat permanent în conformitate cu legislația aplicabilă sectorului bancar, cu regulile pieței și cu standardele impuse de autoritățile de reglementare. Totodată, banca și-a exprimat rezervele cu privire la modul în care a fost gestionată investigația și a criticat faptul că informații despre decizie au apărut în presă înainte de comunicarea oficială către părțile implicate.

„Respingem vehement concluziile raportului, ne reafirmăm nevinovăția și considerăm că decizia nu are nicio fundamentare și nicio bază reală. Dincolo de implicațiile financiare, suntem determinați să ne apărăm reputația. Anunțăm că, odată cu confirmarea oficială a deciziei și a motivării acesteia, vom iniția demersurile legale de contestare a acesteia la Curtea de Apel București. Totodată, suntem pregătiți să ne adresăm oricăror instanțe sau autorități competente, interne și internaționale, pentru deplina protejare a drepturilor noastre. Împreună cu juriștii interni, avocații externi și auditorii, suntem convinși că există premise solide pentru obținerea unei decizii favorabile în instanță, demontând complet acuzațiile Consiliului. Avem încredere deplină în procesul de justiție din România. Considerăm că, pe fond, propunerea de sancționare a Băncii Transilvania ignoră atât cadrul legal aplicabil sectorului bancar, cât și modul în care este supravegheat și reglementat, precum și faptul că BT a acționat în conformitate cu legislația, cu regulile pieței și cu standardele impuse de autoritățile de reglementare. Din punct de vedere formal, ne exprimăm rezervele față de modul în care a fost gestionată această situație în general și, în special, atragem atenția asupra comunicării deficitare în raport cu părțile implicate. Constatăm cu surprindere că informații de interes major sunt dezvăluite în presă înainte de a ne fi transmisă o comunicare oficială scrisă”, transmit reprezentanții BT într-un comunicat.

Banca Transilvania avertizează și asupra posibilelor efecte economice ale sancțiunilor aplicate sistemului bancar. Reprezentanții instituției susțin că diminuarea capitalizării viitoare a băncilor cu sumele vehiculate ar putea conduce la o reducere a creditării în sistemul bancar cu până la 5 miliarde de euro și ar putea afecta perspectivele de relansare economică.

„Decizia Consiliului Concurenței vine într-un moment complicat pentru țară și economia națională, moment în care băncile sunt principalul pilon al stabilității economice și financiare, de la sectorul bancar existând printre puținele speranțe de relansare economică. Diminuarea capitalizării viitoare a băncilor (în total) cu suma vehiculată ar putea duce la o potențială diminuare a creditării în sistemul bancar cu până la 5 miliarde de euro. Decizia arbitrară și nefondată a Consiliului Concurenței poate cauza reducerea șanselor relansării economice imediate”, se mai arată în comunicatul BT.

Potrivit comunicatului transmis de Consiliul Concurenței, cele zece instituții de credit sancționate au încălcat legislația națională și europeană în domeniul concurenței.

Autoritatea susține că băncile implicate și-au coordonat comportamentul în perioada fixingului ROBOR prin schimburi de informații considerate confidențiale și strategice, inclusiv informații referitoare la preț.

ROBOR reprezintă rata de referință a pieței monetare interbancare și continuă să fie utilizat la calculul dobânzilor pentru numeroase credite acordate înainte de introducerea indicelui IRCC. De asemenea, indicatorul este folosit și în cazul unor finanțări acordate companiilor și instituțiilor publice.

Consiliul Concurenței atrage atenția că orice modificare a acestui indice poate avea efecte financiare importante asupra debitorilor.

În urma anunțului făcut de Consiliul Concurenței, europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a afirmat că persoanele care au avut credite legate de ROBOR ar trebui să ia în calcul solicitarea de despăgubiri în instanță.

Acesta susține că, după publicarea deciziei autorității de concurență, documentul ar putea fi utilizat ca bază în procese prin care clienții să încerce recuperarea unor sume plătite băncilor.

Într-un mesaj video, Piperea a afirmat că ROBOR ar fi fost majorat artificial cu două până la trei puncte procentuale și că debitorii ar fi plătit rate mai mari în ultimii ani.

Totuși, astfel de afirmații nu apar în comunicatul Consiliului Concurenței. Autoritatea menționează în document variații de dimensiunea unei fracțiuni de procent și nu face referire la majorări de ordinul punctelor procentuale invocate de europarlamentar.

„În cazul acestei manipulări, s-a întâmplat ca ceea ce ar fi trebuit să fie ROBOR, la un moment dat, să se adauge 2-3 puncte procentuale. Vorbim despre o perioadă din 2018 încoace, deci de peste opt ani de zile. Asta se traduce, în cazul contractelor obișnuite, în cazul contractelor concrete, într-o dobândă umflată în fiecare lună din cei opt ani de zile cu 20-25%. Practic, în fiecare lună, cei care am avut credite în această perioadă am plătit cu 20-25% mai mult. Este o plată nedatorată, o pagubă pe care ne-au cauzat-o nouă băncile și care este dispusă restituirii”, spune Piperea, într-un mesaj video.

Piperea a declarat că procesele clienților ar trebui inițiate cât mai rapid și a susținut că eventualele demersuri ale băncilor pentru suspendarea deciziei Consiliului Concurenței nu ar trebui să împiedice introducerea acțiunilor în instanță.