Reacțiile băncilor privind decizia Consiliului Concurenței. Ce hotărâre au luat BT, BNR și BRD

Banca Transilvania (BT) și BRD au anunțat că vor contesta în instanță amenzile primite de la Consiliul Concurenței în ancheta privind ROBOR. În același timp, BNR a precizat că decizia nu va schimba modul de calcul al indicelui ROBOR, folosit la stabilirea ratelor unor credite în lei.

Directorul general al Băncii Transilvania (BT), Omer Tetik, a criticat Consiliul Concurenței după ce instituția a amendat zece bănci cu peste 700 de milioane de euro pentru presupusa manipulare a indicelui ROBOR. Din această sumă, BT ar urma să plătească aproximativ 185 de milioane de euro.

Tetik a scris pe contul său de LinkedIn că banca este convinsă că are dreptate și că nu va renunța la lupta pentru a-și demonstra nevinovăția. El a susținut că decizia Consiliului Concurenței arată că instituția nu înțelege suficient modul în care funcționează sistemul financiar și regulile de calcul ale ROBOR. Potrivit lui, această decizie încurajează populismul și afectează șansele de redresare economică într-o perioadă dificilă pentru România, când sistemul bancar are un rol important în menținerea stabilității economice.

BT a primit o amendă de 875,7 milioane de lei. La aceasta se adaugă o amendă de 85 de milioane de lei aplicată OTP Bank, bancă preluată de BT. În total, sancțiunile ajung la 960,7 milioane de lei, echivalentul a aproape 185 de milioane de euro.

Tetik a anunțat că banca va contesta decizia în instanță și la alte autorități competente, atât din România, cât și din străinătate. El a afirmat că BT își va apăra reputația și va încerca să demonstreze că acuzațiile sunt nefondate. El a spus că decizia Consiliului Concurenței reprezintă doar începutul unui proces și că există mai multe căi prin care banca își poate susține poziția. În final, el a transmis că BT va continua să sprijine economia și clienții săi și că nu va renunța atunci când consideră că are dreptate.

„Nu dăm înapoi atunci când știm, cu certitudine, că avem dreptate. Vom lupta să ne dovedim nevinovăția și să arătăm că BT a acționat corect și legal. Decizia Consiliului Concurenței, în legătură cu ”investigația ROBOR”, dovedește o profundă lipsă de înțelegere a funcționării sistemului financiar și a regulamentelor privind calcularea ROBOR. Mai mult, decizia Consiliului Concurenței încurajează populismul și subminează șansele unei relansări economice, într-o perioadă complicată pentru țară și economie, perioadă în care sistemul bancar este pilonul principal al stabilității economice. Vom contesta decizia, adresându-ne instanțelor și autorităților competente, din țară și din străinătate. Ne vom apăra reputația și vom demonta acuzațiile. Decizia publicată astăzi este doar un prim pas și există numeroase alte modalități prin care putem scoate la lumină adevărul. Mergem înainte, cu curaj. Susținem economia și românii și nu dăm înapoi atunci când știm, cu certitudine, că avem dreptate”, se arată în mesajul lui Tetik.

Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României (BNR), Dan Suciu, a declarat că decizia Consiliului Concurenței nu va schimba modul în care este stabilit ROBOR. El a explicat că sancțiunea nu vizează regulamentul de tranzacționare aprobat de BNR. În legătură cu practicile reclamate de Consiliul Concurenței, Suciu a precizat că decizia va fi contestată în instanță și că situația va fi clarificată în cadrul procesului.

„Decizia Consiliului Concurenței nu vizează regulamentul de tranzacționare agreat de BNR. În privința practicilor invocate de Consiliu, înțelegem ca decizia va fi contestata în instanță și se va clarifica cu aceasta ocazie”, a declarat, pentru Profit.ro, Suciu.

BRD a reacționat după amenda primită de la Consiliul Concurenței în ancheta privind ROBOR și a anunțat că va contesta decizia folosind toate mijloacele legale disponibile. Banca a transmis că nu este de acord cu concluziile Consiliului Concurenței și că va analiza în detaliu motivele deciziei după ce aceasta îi va fi comunicată oficial.

Reprezentanții BRD au susținut că banca a respectat permanent toate legile și regulile aplicabile. Potrivit acestora, modul în care BRD a participat la stabilirea ROBOR a fost conform procedurilor și reglementărilor în vigoare.

Banca consideră surprinzător faptul că respectarea strictă a regulilor a dus la aplicarea unei sancțiuni. Totodată, BRD și-a exprimat încrederea că instanțele vor analiza cazul și vor clarifica situația, stabilind că nu au fost încălcate regulile de concurență. BRD susține că această decizie poate afecta imaginea întregului sistem bancar din România într-un moment în care stabilitatea acestuia și capacitatea de a finanța economia sunt foarte importante.

Banca a transmis că își va continua activitatea de susținere a economiei românești, de finanțare a clienților și de sprijinire a stabilității și dezvoltării sistemului financiar.