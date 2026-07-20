Au cerut hrană vegană în detenție și au mers până la CEDO. Hotărârea pronunțată la Strasbourg

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit că autoritățile elvețiene au încălcat drepturile a doi bărbați care au solicitat o alimentație exclusiv vegană în perioada în care s-au aflat sub autoritatea statului.

Decizia instanței de la Strasbourg reprezintă o premieră în jurisprudența CEDO, deoarece judecătorii au analizat pentru prima dată principiile veganismului prin prisma libertății de conștiință. Potrivit publicației Frankfurter Allgemeine, hotărârea arată că principiile veganismului pot intra sub protecția prevăzută pentru convingerile personale și filozofice.

Cazul a vizat doi reclamanți care au susținut că nu au primit o alimentație complet vegană, fără produse de origine animală, în perioadele în care s-au aflat în custodia instituțiilor statului elvețian.

CEDO a constatat că autoritățile nu au analizat suficient solicitările formulate de cei doi bărbați și nu au emis decizii administrative oficiale prin care să justifice refuzul alimentației solicitate. În lipsa unor astfel de decizii, reclamanții nu au avut posibilitatea de a contesta în instanță măsurile luate împotriva lor, potrivit celor relatate de faz.net.

Hotărârea a fost pronunțată luni de judecătorii Curții Europene a Drepturilor Omului, care au stabilit că autoritățile elvețiene nu au respectat libertatea de conștiință a celor doi reclamanți și nu le-au oferit un mecanism efectiv pentru contestarea deciziilor referitoare la alimentație.

Unul dintre bărbați s-a aflat în arest preventiv între noiembrie 2018 și octombrie 2019. Pentru acest caz, CEDO a stabilit acordarea unei despăgubiri de 12.000 de euro pentru prejudiciul moral suferit.

Cel de-al doilea reclamant a fost internat într-o clinică de psihiatrie în perioada februarie-aprilie 2021. Acesta va primi 4.000 de euro cu titlu de daune morale și 10.000 de euro pentru cheltuielile de judecată.

Instanța europeană a precizat că analiza cauzei a avut ca element central relația dintre principiile veganismului și dreptul la libertatea de gândire, conștiință și religie prevăzut de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

În motivarea deciziei, judecătorii CEDO au făcut referire la practicile existente în statele membre ale Consiliului Europei, menționând că în numeroase sisteme juridice veganismul este recunoscut drept o convingere filozofică sau o concepție de viață care nu are caracter religios, dar care poate beneficia de protecție juridică.

Curtea a analizat dacă solicitările celor doi reclamanți privind alimentația vegană au fost tratate corespunzător de autoritățile elvețiene și dacă aceștia au avut acces la proceduri prin care să poată contesta refuzurile primite.

Potrivit hotărârii, instituțiile responsabile nu au oferit o evaluare adecvată a cererilor formulate de cei doi bărbați și nu au adoptat acte oficiale care să permită verificarea deciziilor luate.

CEDO a subliniat astfel importanța existenței unor proceduri clare prin care persoanele aflate în custodia statului să își poată apăra drepturile atunci când formulează solicitări bazate pe convingeri personale protejate de Convenție.

Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului poate avea efecte asupra modului în care statele membre ale Consiliului Europei tratează solicitările privind respectarea unor convingeri filozofice ale persoanelor aflate în detenție sau internate în instituții aflate sub autoritatea statului.

Decizia nu stabilește obligația introducerii automate a unor meniuri vegane în toate instituțiile publice, însă precizează că cererile bazate pe convingeri sincere trebuie analizate efectiv de autorități.

De asemenea, persoanele care formulează astfel de solicitări trebuie să aibă posibilitatea de a contesta deciziile adoptate, potrivit principiilor prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.