Potrivit sesizării realizate de Avocatul Poporului, Ordonanța nr. 7/2026 modifică simultan 34 de acte normative din domenii diferite, inclusiv fiscalitate, buget, descentralizare și reorganizarea administrației publice centrale și locale.

Instituția subliniază că actul normativ nu are un obiect unic de reglementare, ceea ce transformă ordonanța într-un instrument legislativ cu finalități multiple, fără o justificare clară și fără conexiune între domeniile vizate. Aceasta generează un climat de insecuritate juridică și încalcă principiul încrederii legitime a cetățenilor în sistemul legislativ.

„Chiar dacă cele mai multe modificări din cuprinsul legii analizate au vizat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, se poate constata că celelalte modificări și completări operate în corpul legii nu sunt conexe și indispensabile acesteia, ci ele se alătură, ca modificări și completări ale diverselor acte normative vizate”, este scris în documentul trimis la CCR.

Sesizarea mai atrage atenția că Guvernul, prin utilizarea excesivă a delegării legislative, se îndepărtează de limitele prevăzute de Constituție, afectând rolul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare. În document se arată că interpretarea excepției prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constituție, față de regula generală din art. 61 alin. (1), aduce atingere competenței cvasiexclusive de legiferare a Parlamentului și depășește sensul și intenția legiuitorului constituțional originar în privința delegării legislative.

„O asemenea interpretare și punere în aplicare a excepției prevăzute de art. 115 alin (4) din Constituție de la regula generală cuprinsă în art. 61 alin. (1) din Constituție aduce atingere competenței cvasiexclusive de legiferare a Parlamentului, respectiv se îndepărtează nepermis de mult de sensul, spiritul și până la urmă de intenția originară a legiuitorului constituțional originar în privința instituției delegării legislative”, subliniază Avocatul Poporului.

Sesizarea depusă la CCR atrage atenția și asupra efectelor ordonanței asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. Avocatul Poporului invocă art. 1 alin. (3) din Constituție, care consacră demnitatea umană ca valoare supremă, și art. 115 alin. (6), care interzice adoptarea de ordonanțe ce afectează negativ drepturile și libertățile fundamentale.

Documentul arată că măsurile legislative adoptate prin Ordonanța nr. 7/2026 pot afecta în mod negativ aceste drepturi, încălcând principiul securității juridice, al previzibilității normei, egalitatea în drepturi și încrederea cetățenilor în stat.

„Așa cum vor arăta în continuare, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026 au fost dispuse măsuri legislative de natură a afecta în mod negativ drepturi și libertăți care au un fundament constituțional”, este scris în document.

Pentru a argumenta încălcarea principiului încrederii legitime, sesizarea citează jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, inclusiv hotărârile din Cauza Androne împotriva României (2005), Cauza Stanca Popescu împotriva României (2009) și Cauza Păduraru împotriva României (2005). În aceste decizii, Curtea de la Strasbourg a subliniat că statul trebuie să adopte soluții clare și coerente pentru a evita insecuritatea juridică și incertitudinea pentru subiectele de drept vizate.

Prin urmare, Avocatul Poporului solicită Curții Constituționale să analizeze dacă Ordonanța de urgență nr. 7/2026 respectă principiile constituționale și dacă nu aduce atingere drepturilor fundamentale și demnității cetățenilor, semnalând riscuri serioase de insecuritate juridică și încălcare a încrederii legitime.