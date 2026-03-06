Prelungirea acordării acestui ajutor este prevăzută în art. XXXIV din Ordonanța de Urgență nr. 89/2025. Conform reglementărilor, persoanele care beneficiază deja de tichetul de energie în valoare de 50 de lei pe lună nu trebuie să depună o nouă cerere pentru a continua să primească sprijinul.

Autoritățile au precizat că acordarea sprijinului sub forma tichetului lunar de 50 de lei se va face automat pentru beneficiarii existenți, fără demersuri suplimentare. O nouă solicitare este necesară doar în anumite situații, cum ar fi modificarea domiciliului sau schimbarea componenței familiei. În astfel de cazuri, datele trebuie actualizate prin intermediul aplicației EPIDS.

Ajutorul financiar oferit prin acest program este de 50 de lei pe lună și este destinat consumatorilor vulnerabili pentru plata facturilor la energia electrică. Sumele acordate pot fi utilizate într-un interval de 12 luni de la ultima încărcare.

Pot beneficia de acest sprijin persoanele singure care au un venit net lunar de până la 1.940 de lei. De asemenea, sunt eligibile familiile în care venitul net lunar pe membru nu depășește 1.784 de lei. O altă condiție este ca beneficiarii să aibă domiciliul în România sau să poată dovedi că locuiesc legal pe teritoriul țării.

Autoritățile reamintesc că sprijinul nu este acordat în numerar și nici nu este transferat într-un cont bancar. Plata facturilor la energie electrică se face direct la oficiile poștale, iar beneficiarii trebuie să prezinte factura pentru a putea utiliza suma acordată prin tichet.

Într-un comunicat oficial, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a reafirmat angajamentul instituției pentru aplicarea eficientă a măsurilor de protecție socială. Instituția îi încurajează pe cei care sunt eligibili să solicite sprijinul disponibil și oferă două modalități de contact pentru informații suplimentare sau depunerea solicitărilor.

Potrivit agenției, persoanele interesate pot apela call-center-ul ANPIS la numărul 021 9309 sau pot trimite solicitări scrise la adresa de e-mail sprijinenergie@mmanpis.ro. Prin aceste canale, beneficiarii pot obține informații suplimentare despre acordarea tichetului de energie și despre condițiile necesare pentru accesarea acestui sprijin.