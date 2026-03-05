Autoritățile locale din Constanța au anunțat că, în cursul lunii martie 2026, va demara procesul de distribuire a tichetelor valorice pe suport electronic acordate în cadrul Programului social „RESPECT”.

Beneficiarii vor primi noile carduri în plicuri, iar acestea vor înlocui cardurile anterioare, a căror valabilitate a expirat la data de 28 februarie 2026.

Data exactă la care va începe distribuirea cardurilor va fi comunicată public în perioada următoare. Anunțul va fi publicat pe site-ul Primăriei Constanța, pe pagina Direcției Generale de Asistență Socială Constanța și va fi transmis și prin intermediul mass-media locale.

Programul „RESPECT” este una dintre măsurile sociale implementate de administrația locală pentru sprijinirea anumitor categorii de locuitori ai municipiului Constanța, prin acordarea unor tichete valorice utilizate pe card electronic.

Reprezentanții Primăriei reamintesc că accesul la acest program social este condiționat de plata la termen a tuturor obligațiilor către bugetul local.

Potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, primul termen de plată pentru impozitele și taxele locale aferente anului 2026 este data de 31 martie.

Achitarea acestor obligații fiscale reprezintă o condiție esențială pentru acordarea tichetelor valorice în cadrul Programului „RESPECT”.

Autoritățile îi îndeamnă pe cetățenii interesați să verifice situația fiscală și să își achite la timp impozitele pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport, dar și alte taxe locale, inclusiv cele pentru concesiuni sau locuri de veci, pentru a nu pierde dreptul de a beneficia de acest sprijin.

Primăria Constanța subliniază că doar persoanele care și-au achitat integral datoriile către bugetul local la termenul scadent pot beneficia de cardurile cu tichete valorice.

Prin această măsură, administrația locală urmărește atât sprijinirea categoriilor eligibile, cât și stimularea plății la timp a taxelor și impozitelor locale.

Persoanele care doresc detalii suplimentare despre accesarea Programului „RESPECT” sau despre distribuirea cardurilor pot solicita informații la sediul Serviciului Sprijin Comunitar și Evenimente Sociale.

De asemenea, autoritățile locale pun la dispoziția cetățenilor și numărul de telefon 0341.448.530, unde pot fi oferite clarificări privind condițiile de acordare a acestui beneficiu social.

Programul „RESPECT” este unul dintre instrumentele prin care Primăria Constanța încearcă să ofere sprijin social anumitor categorii de locuitori ai orașului, prin acordarea de tichete valorice utilizate pentru diverse cheltuieli esențiale.

a) persoanele care au calitatea de pensionar sau sunt indemnizate în baza legilor speciale și ale căror venituri lunare cumulate în sumă netă sunt mai mici sau cel mult egale cu suma de 2.024 lei;

b) persoanele fără niciun venit care împlinesc în anul de referință cel puțin vârsta de 60 de ani;

c) persoanele cu handicap grav sau accentuat;

d) persoane care beneficiază de venit minim de incluziune stabilit în baza Legii 196/2016, cu modificările și completările ulterioare;

e) alte persoane vulnerabile sau aflate în situații de dificultate, care nu se încadrează la lit. a) -d) și care au împlinit cel puțin vârsta de 18 ani în anul de referință (în baza unei anchete sociale).

În cazul pierderii sau distrugerii cardului, se va emite un nou card, la solicitarea beneficiarului; costurile cu emiterea și distribuirea unui nou card sunt suportate de beneficiar.